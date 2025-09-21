به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ویژه‌برنامه‌های هفته دفاع مقدس با محوریت «وحدت ملی» و مضامینی چون «مسیر پیشرفت جمهوری اسلامی» و «عزت و استقلال ملی» را در سطح محلات، مناطق و گستره شهر تهران با هشتگ «سرباز وطنم» برگزار می‌کند.

هم‌نشینی و معاشرت با خانواده معظم شهدا و ایثارگران جنگ تحمیلی ۸ ساله و ۱۲ روزه با عنوان «برای وطن، به راه حسین(ع)، به نام شهید» در سطح محلات و خانه‌های فرهنگ با بهره‌مندی از ظرفیت «کانون‌های مردمی» و «حلقه‌های نوجوانی» در طول هفته دفاع مقدس به اجرا در می‌آید.

همچنین جشنواره «راهی که پیمودیم، روایتی که ساختیم...» ویژه نوجوانان دختر و پسر توانمند در روایتگری برگزار می‌شود و نوجوانان ۱۳ تا ۱۸ ساله پس از طی یک دوره آموزشی نیم‌روزه، بر اساس پرده‌ای که به منظور روایت وحدت ملی و نمایش مسیر پیشرفت ایران تولید شده، به روایتگری می‌پردازند و پس از انتشار فیلم این روایت‌ها در فضای مجازی، برگزیدگان انتخاب می‌شوند و جوایز نفیسی دریافت می‌کنند.

پویش رسانه‌ای مردمی «سرباز وطنم» دیگر برنامه‌ای است که با شعار «دفاع مقدس، اتحاد مقدس» از ۲۸ شهریور تا ۵ مهرماه در بستر فضای مجازی برگزار خواهد شد و شهروندان با تولید و ارسال ویدئو‌های کوتاه ۲۰ تا ۳۰ ثانیه‌ای در آن مشارکت می‌کنند. در این طرح، علاقه‌مندان می‌توانند جمله «من...، سرباز وطنم» (برای نمونه: «من دانش‌آموزم، سرباز وطنم») را در ویدئوی خود بیان کرده و با هشتگ‌ #سرباز_وطنم در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنند. همچنین امکان ارسال آثار از طریق شناسه @sarbaze_vatanam در پیام‌رسان بله فراهم شده است.

در رویداد «روایت عزت» نیز علاقه‌مندان و دانش‌آموزان می‌توانند در رشته‌های بلاگری، پادکست و فیلم کوتاه با موضوعات عزت ملی، سیره شهدا، گفتمان پیشرفت و وقایع جنگ ۱۲روزه تولید محتوا کنند و در پیام‌رسان‌های بله و ایتا به شناسه @revayat_sadr8 بفرستند. آثار برگزیده در بسترهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی «روایت صدر» منتشر می‌شود و از آثار منتخب در اختتامیه رویداد «راوی‌نو» تقدیر خواهد شد.

همچنین پویش «مهر ایران» نیز برای ایجاد همدردی و احترام عمیق به فرزندان شهدا، دانش‌آموزان شهید و گرامی‌داشت یاد آنان از طریق فرایند نویسندگی جمعی با دعوت از نویسندگان و چهره‌های ملی از طیف‌های مختلف به منظور انتقال پیام‌های دلنشین به سه گروه مخاطب «فرزندان شهدای جنگ ۱۲روزه»، «والدین یا اولیای دانش‌آموزان شهید» و «همکلاسی‌ها و دوستان دانش‌آموزان شهید» برگزار می‌شود. نامه‌های نوشته‌شده توسط نویسندگان به این سه گروه، در قالب نسخه‌های چاپی، دیجیتال و ضبط ویدئویی/صوتی منتشر می‌شود.

در ادامه برنامه‌های فرهنگسراها در هفته دفاع مقدس، هفتاد و پنجمین نشست گفت‌وگومحور «بچه‌های رستا» با محوریت ایران قوی و مسیر پیشرفت برگزار می‌شود و نوجوانان در این نشست‌ها از نقش کسانی می‌گویند که قدم در راه ساختن ایران قوی برداشته‌اند.

همچنین در پنجاه و یکمین نشست حلقه «بچه‌های ایران آینده» که همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار می‌شود، نوجوانان روایتگر و نویسنده، نامه‌ای خیالی از شهید ۸ سال دفاع مقدس به سربازان آینده وطن می‌نویسند. سربازانی که در لباس رزم جنگ ۱۲روزه در وحدت ملی، عزت و استقلال ملی، مقاومت و پیشرفت ایران عزیز، نقش دارند.

«....و تنم برای وطنم» نیز عنوان هفتاد و یکمین نشست حلقه بچه‌کتابخون‌هاست که در آن کتاب‌هایی همچون «سفر به گرای ۲۷۰ درجه» نوشته احمد دهقان، «زنان خرمشهر» نوشته بتول کازرونیان، «شطرنج با ماشین قیامت» نوشته حبیب احمدزاده و «سفر به جنوب: گفت و شنودی با چند نوجوان رزمنده» نوشته محمدرضا سرشار به بحث و بررسی گذاشته می‌شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره برنامه‌های سازمان فرهنگی هنری می‌توانید به نزدیک‌ترین فرهنگسرا به محل سکونت خود مراجعه کنید یا با سامانه تلفنی ۱۸۳۷ تماس بگیرید.

انتهای پیام/