خواننده اصلی خنیاشهر معرفی شد
امیرحسین سمیعی مدیر «خنیاشهر» متین مرعشی را به عنوان خواننده اصلی این اتفاقِ هنری معرفی کرد.

به گزارش ایلنا، امیرحسین سمیعی که مدیر «خنیاشهر» است، متین مرعشی هنرمند جوان و توانمند موسیقی ایرانی را به عنوان خواننده اصلی این اتفاقِ هنری معرفی کرد. 

متین مرعشی پس از سال‌ها تلاش و ممارست در زمینه یادگیری اصولیِ موسیقی،  اکنون آماده‌ی اجرا در تولیدات حرفه‌ای موسیقی است. 

خنیاشهر تلاش می‌کند تا موسیقی نواحی مختلف ایران را در کنار موسیقی امروز قرار دهد. در این مسیر، نغمه‌های موسیقی نواحی با تنظیمی به روز و با صدای خوانندگانی توانمند به گوش مخاطبان می‌رسد. 

 

 

در «خنیاشهر»، خوانندگان بسیاری حضور خواهند داشت که هر کدام از چهره‌های شناخته شده موسیقی ایران خواهند بود. در کنار خوانندگان شناخته شده، متین مرعشی به عنوان استعدادی نوظهور، خواننده اصلیِ «خنیاشهر» خواهد بود. 

آهنگساز و تنظیم کننده آثارِ تولید شده در «خنیاشهر»، امیرحسین سمیعی است.  خنیاشهر اتفاقی هنری و کاملا مستقل است که به زودی تولیدات خود را به گوش مخاطبان خواهد رساند.

