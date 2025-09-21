به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، پس از اعلام اولویت‌های مشارکت و زمان‌بندی تولیدات فارابی در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۰۷ فیلمنامه در گونه‌های مختلف و با موضوعات عمدتاً اجتماعی، دینی، دفاع‌مقدس، خانوادگی و غیره به بنیاد سینمایی فارابی ارسال شد که متقاضی ساخت آثارشان با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی بودند، از همین رو مطابق با برنامه‌های قبلی بنیاد براساس الگوهای متداول بین‌المللی و تجربه نهادهای ملی سینما در دیگر کشورها، پیچینگ فیلمنامه‌های یاد شده در دو جلسه برگزار شد تا حمایت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها با اتکا به فرایند مذکور صورت پذیرد.

بر همین اساس و پس از برگزاری موفق پیچینگ تخصصی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در خرداد ماه سال جاری و پیچینگ «جنگ تحمیلی 12 روزه» برگزاری جلسه پیچینگ متقاضیان ساخت فیلم‌های اجتماعی، دینی، دفاع‌مقدس، خانوادگی و دیگر موضوعات و گونه ها در دستور کار بنیاد قرار گرفت و در مرحله نخست، آثار رسیده توسط کارشناسان مختلف از جهت ساختاری، محتوایی و انطباق با سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارزیابی شدند و سپس آثاری که امتیاز بالاتری کسب کرده بودند با لحاظ سوابق قبلی فیلمسازان، در کمیته غربالگری مطرح و در نهایت نیز از بین آثار رسیده، فیلم‌نامه‌ها و طرح‌هایی که واجد حداقل‌های لازم برای راهیابی به مرحله بعد بودند، برای طرح در جلسه پیچینگ انتخاب شدند.

پس از چند مرحله ارزیابی تخصصی، نزدیک ۸۰ فیلمنامه به مرحله غربالگری رسیده و از میان آنها، اضلاع تألیف (تهیه‌کننده، کارگردان و فیلمنامه‌نویس) ۲۷ فیلمنامه منتخب که امتیاز بیشتری کسب کرده و نظر مثبت کمیته غربالگری را به دست آورده بودند در روزهای سه‌شنبه چهارم و سه‌شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۴، با حضور در جلسه پیچینگ به ارائه اثر پیشنهادی خود پرداخته و پس از آن نیز به سوالات و ابهامات داوران این جلسه متشکل که از: فرهاد توحیدی (فیلمنامه‌نویس، مدرس و مشاور فرهنگی خانه سینما)، مهدی سجاده‌چی (فیلمنامه‌نویس و رییس سابق کانون فیلمنامه نویسان خانه سینما)، محمدرضا شریفی‌نیا (تهیه کننده، بازیگر و مشاور کارگردان)، منیر قیدی (فیلمنامه‌نویس و کارگردان)، هادی مقدم‌دوست (فیلمنامه‌نویس و کارگردان)، سعید خانی (تهیه‌کننده، سینمادار و پخش‌کننده سینما)، علیرضا رضاداد (مدیر فرهنگی، دبیر ادوار جشنواره‌های فیلم فجر و کودکان و نوجوانان و مدیرعامل اسبق بنیاد سینمایی فارابی) پاسخ دادند.

در این جلسه که با حضور حامدجعفری (مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی)، اویس طوفانی (معاون فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی)، محمدرضا تشکری (معاون امور بین‌الملل بنیاد سینمایی فارابی)، هادی ناییجی (مشاور مدیر‌عامل بنیاد سینمایی فارابی)، کامبیز سلامی، فرزاد اژدری، شهرام اشرف ابیانه و علی‌شاه‌محمدی (کارشناسان معاونت فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی) برگزار شد، داوران پس از استماع طرح‌ها و فیلمنامه‌ها، پرسش و پاسخ با مؤلفین آثار و مشورت و بررسی نهایی، در مجموع شش اثر برتر را براساس اولویت، به بنیاد سینمایی فارابی معرفی کردند.

بنیاد سینمایی فارابی نیز پس از بررسی فهرست عوامل پشت و مقابل دوربین، جدول برآورد هزینه‌ها، جدول زمان‌بندی تولید و دیگر شرکای سرمایه‌گذار در هر اثر و سایر موارد مورد نیاز، متناسب با منابع خود، نسبت به مشارکت در تعدادی از آثار معرفی شده اقدام می کند.

