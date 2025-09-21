خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

از آیین‌های سنتی تا نمایشگاه‌های هنری در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

از آیین‌های سنتی تا نمایشگاه‌های هنری در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
کد خبر : 1689109
لینک کوتاه کپی شد.

معاون فرهنگ و ارتباطات موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی با شعار «داستان یک پیروزی» در بازه زمانی ۳۱ شهریور تا 11مهرماه ۱۴۰۴ خبر داد. این ویژه‌برنامه‌ها با هدف بازخوانی رشادت‌ها و حماسه‌آفرینی‌های ملت ایران و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جدید برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، علیرضا عسگری، معاون فرهنگ و ارتباطات موزه، برنامه‌های این مجموعه را در دو سطح شهر و استان تهران و همچنین در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تشریح کرد. وی با اشاره به اهمیت هفته دفاع مقدس گفت: «این ایام فرصتی ارزشمند برای بازخوانی رشادت‌ها، ایثار و حماسه‌آفرینی‌های ملت ایران است و موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با برگزاری آیین‌ها و رویدادهای متنوع، تلاش دارد مخاطبان از اقشار مختلف، به‌ویژه جوانان و نوجوانان، را با جلوه‌های مقاومت و ایستادگی رزمندگان اسلام آشنا کند.»

برنامه‌های شاخص در موزه

وی در ادامه بخشی از برنامه‌ها را معرفی کرد و گفت: آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، جهاد و مقاومت، پانزدهمین و شانزدهمین ویژه برنامه «شب خاطره» با محوریت دفاع مقدس ۱۲ روزه، ویژه‌برنامه «شکوه مادرانه»،برنامه نمایشی کاروان جبهه،اکران فیلم سینمایی اتاقک گلی، نمایشگاه پرتره «چلچراغ» با ۴۰ اثر هنری شهدا، برگزاری پویش ملی «ایران برای ایران»، تجلیل از بانوان فعال در دفاع مقدس دوازده روزه، گردهمایی میز ناشرین و نمایشگاه عکس «روایت حماسه» از جمله برنامه‌های شاخص هفته دفاع مقدس در موزه است.

عسگری افزود: برگزاری مراسم غبارروبی و عطر‌افشانی یادمان شهدا، برنامه «صبح و نشاط» با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایستگاه رادیویی مقاومت، اجرای موسیقی گروه کرال شباهنگ، نمایشگاه آثار مردمی کمپین دست مریزاد، رویداد «روایت ۱۲ روز»، نقالی و پرده‌خوانی نوجوانان، تقریرعشق(ویژه شعرای جوان)،اجرای نمایش خیابانی، اکران فیلم های مستند دفاع مقدس، برپایی سنگر ایستگاه صلواتی و... از دیگر برنامه‌هایی است که با مشارکت اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

برنامه‌های ویژه در سطح شهر و استان تهران

معاون فرهنگ و ارتباطات موزه در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری برنامه‌های موزه در سطح شهر و استان تهران اشاره کرد و گفت: در کنار این برنامه‌ها، نمایشگاه عکس «حماسه و اقتدار» در مدارس شهر تهران، آیین غبارروبی از یادمان‌های شهدای گمنام استان تهران، اعزام راوی به مساجد و مدارس جهت روایت حماسه های دوران دفاع مقدس، اجرای نمایش «ایستگاه راوی» و برپایی نمایشگاه عکس در ایستگاه‌های مترو نیز پیش‌بینی شده است.

همچنین تولید محتوای چندرسانه‌ای به زبان انگلیسی، اکران فیلم‌های منتخب دفاع مقدس، انتشار ویژه‌نامه «سرو» و برگزاری پویش‌های مردمی از دیگر اقدامات فرهنگی و رسانه‌ای موزه خواهد بود.

وی در پایان تأکید کرد: تمام این فعالیت‌ها با هدف تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت، انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جدید و گرامیداشت یاد و نام شهیدان عزیز برنامه‌ریزی شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی