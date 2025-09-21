خبرگزاری کار ایران
به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار می‌شود؛

برگزاری ویژه‌برنامه «شب‌های سینما، روایت» در موزه سینما

برگزاری ویژه‌برنامه «شب‌های سینما، روایت» در موزه سینما
موزه سینمای ایران و دبیرخانه جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، ویژه‌برنامه «شب‌های سینما، روایت» را به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس برگزار می‌کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موزه سینما، این رویداد از ۳۱ شهریور تا ۳ مهر ۱۴۰۴ در سالن سینماتوگراف موزه سینما برگزار می‌شود و برای نخستین بار، نسخه‌های ترمیم‌شده فیلم‌های «بوی پیراهن یوسف»، «هیوا» ، «لیلی با من است» که توسط فیلمخانه ملی ایران انجام شده‌اند و همچنین نمایش فیلم «دوئل»، برای عموم علاقمندان،نمایش داده می‌شود.

همچنین در این رویداد، مراسم تقدیر از سینماگران شاخص این حوزه نیز همراه با اهدای «نشان رسول» جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، برگزار خواهد شد.

برنامه اکران ویژه برنامه شب‌های سینما،روایت به شرح زیر است:

دوشنبه ۳۱ شهریور: «بوی پیراهن یوسف» به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا و تهیه‌کنندگی مجید مدرسی

سه‌شنبه ۱ مهر: «لیلی با من است» به کارگردانی کمال تبریزی و تهیه‌کنندگی سعید حاجی میری و بنیاد سینمایی فارابی

چهارشنبه ۲ مهر: «هیوا» به کارگردانی رسول ملاقلی‌پور و تهیه‌کنندگی بنیاد سینمایی فارابی و سازمان سینمایی سوره، همراه با مراسم تجلیل از چهره‌های شاخص سینمای دفاع مقدس و اهدای «نشان رسول»

پنجشنبه ۳ مهر: نمایش فیلم سینمایی «دوئل» به کارگردانی احمدرضا درویش و تهیه‌کنندگی موسسه فرهنگ تماشا و حسن رجبعلی‌بنا

ویژه‌برنامه «شب‌های سینما، روایت» به همت موزه سینمای ایران و دبیرخانه جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت و با همکاری و مشارکت بنیاد فرهنگی روایت فتح ،انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس و فیلمخانه ملی ایران، هر شب از ساعت ۱۸:۳۰ در موزه سینما واقع در خیابان ولیعصر باغ فردوس، برگزار می‌شود و ورود برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

«نشان رسول»، نماد رسول ملاقلی‌پور سینماگر فقید دفاع مقدس و از برجسته‌ترین کارگردانان سینمای کشور است که از سوی دبیرخانه جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت به چهره های شاخص عرصه سینمای دفاع مقدس، اهدا می‌شود.

