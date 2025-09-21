به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای، «ویر» عنوان فیلم کوتاهی به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی جواد گنجی است که در تازه‌ترین حضور خود در بخش مسابقه سی و هفتمین جشنواره فیلم Superfest Disability نمایش داده می‌شود.

این جشنواره از جمله فستیوال‌های مورد تایید بفتا است که ۱۶ تا ۱۹ ماه اکتبر در سن‌فرانسیسکو برگزار می‌شود.

محمد زارعی و حسین اسکندری در «ویر» ایفای نقش کرده‌اند. این اثر روایتی از زندگی پیرمردی است که فراموشی‌اش را فراموش کرده است.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از: فیلمبردار: منصور عبدرضایی، تدوین: فرشاد عباسی، طراح صحنه و لباس: عیسی خیبرمنش، صدابردار: محمدمسعود گنجی، صداگذار: حسین قورچیان، اصلاح رنگ: مهران جبلی، طراح گریم: محسن دارسنج، آهنگساز: مسعود دولت یاری، مدیر تولید: رضا رخ، مدیر تدارکات: مهدی دشت‌آرا، دستیار کارگردان و برنامه ریز: محمد مسعود گنجی، طراح پوستر و ساخت تیزر: کوروش خمسه‌نژاد، عکاس: مهدی دل‌خواسته، پخش بین الملل: فرست اسکرین.

