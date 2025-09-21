خبرگزاری کار ایران
اسامی فیلم‌های تجربی بخش ملی جشنواره فیلم کوتاه تهران اعلام شد

اسامی فیلم‌های تجربی بخش ملی جشنواره فیلم کوتاه تهران اعلام شد
اسامی فیلم‌های تجربی پذیرفته‌شده بخش ملی چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، بر اساس گاه‌شمار، اسامی فیلم‌های پذیرفته شده تجربی بخش ملی این دوره از جشنواره به شرح زیر اعلام شد:

۱ـ آن شب/ مریم رسولی یزدی/ رفسنجان

۲ـ پست اکستینکشنیسم/ محمدامین طرقی/ رشت

۳ـ تاریخ مصور سرگردانی/ علی قاسمی منفرد/ تهران

۴ـ تقدیم به مریم/ امیرحسین لولایی/ تهران

۵ـ تکانه/ رضا دانش‌پژوه/ یاسوج

۶ـ در دیدرس/ پردیس عزیزی/ تهران

۷ـ رنگ نخل/ سامان علی‌نژادیان/ آبادان

۸- سندرم تتریس/ وحید مباشری و زهرا درویش خوب/ شیراز

۹ـ شیرین/ محمد اشتری/ تهران

۱۰ـ طهران روی دیوار/ محمدحسین شریعتی/ تهران

۱۱ـ فریدون/ صبا نوروزی/ تهران

۱۲ـ کفچلیز/ راحله بافهم/ شیراز

۱۳ـ گل، قرمز و آبی/ سعید ولی‌زاده/ مشهد

۱۴ـ گمشده در زمان/ محمدرضا حق‌نگهدار/ شیراز

۱۵ـ ناگفته نماند/ محبوبه کلایی و علی فتوحی/ تهران

۱۶ـ نگاتیو/ حسین ملک‌پور و امیر سهرابی/ رشت

۱۷ـ هفت وادی/ عماد سلمانیان/ آبادان

۱۸ـ یادداشت‌‌های زیرزمینی/ عباس شکوری/ کرج

۱۹ـ یاشام/ محمد مستوفی/ ارومیه

۲۰ـ گمشده در قلمرو رویاها/ حسن وحدانی/ تبریز (راه یافته از جشنواره منطقه‌‌ای سینمای جوانان تبریز ـ سهند)

اسامی اعضای هیأت‌های انتخاب و داوری چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در نشست رسانه‌ای دبیر جشنواره اعلام خواهد شد.

چهل ‌و ‌دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان‌ ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران برگزار خواهد شد.

