به گزارش ایلنا به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، بر اساس گاه‌شمار، اسامی فیلم‌های پذیرفته شده تجربی بخش ملی این دوره از جشنواره به شرح زیر اعلام شد:

۱ـ آن شب/ مریم رسولی یزدی/ رفسنجان

۲ـ پست اکستینکشنیسم/ محمدامین طرقی/ رشت

۳ـ تاریخ مصور سرگردانی/ علی قاسمی منفرد/ تهران

۴ـ تقدیم به مریم/ امیرحسین لولایی/ تهران

۵ـ تکانه/ رضا دانش‌پژوه/ یاسوج

۶ـ در دیدرس/ پردیس عزیزی/ تهران

۷ـ رنگ نخل/ سامان علی‌نژادیان/ آبادان

۸- سندرم تتریس/ وحید مباشری و زهرا درویش خوب/ شیراز

۹ـ شیرین/ محمد اشتری/ تهران

۱۰ـ طهران روی دیوار/ محمدحسین شریعتی/ تهران

۱۱ـ فریدون/ صبا نوروزی/ تهران

۱۲ـ کفچلیز/ راحله بافهم/ شیراز

۱۳ـ گل، قرمز و آبی/ سعید ولی‌زاده/ مشهد

۱۴ـ گمشده در زمان/ محمدرضا حق‌نگهدار/ شیراز

۱۵ـ ناگفته نماند/ محبوبه کلایی و علی فتوحی/ تهران

۱۶ـ نگاتیو/ حسین ملک‌پور و امیر سهرابی/ رشت

۱۷ـ هفت وادی/ عماد سلمانیان/ آبادان

۱۸ـ یادداشت‌‌های زیرزمینی/ عباس شکوری/ کرج

۱۹ـ یاشام/ محمد مستوفی/ ارومیه

۲۰ـ گمشده در قلمرو رویاها/ حسن وحدانی/ تبریز (راه یافته از جشنواره منطقه‌‌ای سینمای جوانان تبریز ـ سهند)

اسامی اعضای هیأت‌های انتخاب و داوری چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در نشست رسانه‌ای دبیر جشنواره اعلام خواهد شد.

چهل ‌و ‌دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان‌ ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران برگزار خواهد شد.

