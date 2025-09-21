اسامی فیلمهای تجربی بخش ملی جشنواره فیلم کوتاه تهران اعلام شد
اسامی فیلمهای تجربی پذیرفتهشده بخش ملی چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران اعلام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد اطلاعرسانی و ارتباطات چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، بر اساس گاهشمار، اسامی فیلمهای پذیرفته شده تجربی بخش ملی این دوره از جشنواره به شرح زیر اعلام شد:
۱ـ آن شب/ مریم رسولی یزدی/ رفسنجان
۲ـ پست اکستینکشنیسم/ محمدامین طرقی/ رشت
۳ـ تاریخ مصور سرگردانی/ علی قاسمی منفرد/ تهران
۴ـ تقدیم به مریم/ امیرحسین لولایی/ تهران
۵ـ تکانه/ رضا دانشپژوه/ یاسوج
۶ـ در دیدرس/ پردیس عزیزی/ تهران
۷ـ رنگ نخل/ سامان علینژادیان/ آبادان
۸- سندرم تتریس/ وحید مباشری و زهرا درویش خوب/ شیراز
۹ـ شیرین/ محمد اشتری/ تهران
۱۰ـ طهران روی دیوار/ محمدحسین شریعتی/ تهران
۱۱ـ فریدون/ صبا نوروزی/ تهران
۱۲ـ کفچلیز/ راحله بافهم/ شیراز
۱۳ـ گل، قرمز و آبی/ سعید ولیزاده/ مشهد
۱۴ـ گمشده در زمان/ محمدرضا حقنگهدار/ شیراز
۱۵ـ ناگفته نماند/ محبوبه کلایی و علی فتوحی/ تهران
۱۶ـ نگاتیو/ حسین ملکپور و امیر سهرابی/ رشت
۱۷ـ هفت وادی/ عماد سلمانیان/ آبادان
۱۸ـ یادداشتهای زیرزمینی/ عباس شکوری/ کرج
۱۹ـ یاشام/ محمد مستوفی/ ارومیه
۲۰ـ گمشده در قلمرو رویاها/ حسن وحدانی/ تبریز (راه یافته از جشنواره منطقهای سینمای جوانان تبریز ـ سهند)
اسامی اعضای هیأتهای انتخاب و داوری چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران در نشست رسانهای دبیر جشنواره اعلام خواهد شد.
چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشهورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایرانمال تهران برگزار خواهد شد.