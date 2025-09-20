آئین اختتامیه جشنواره موسیقی جوان برگزار شد/زنگ پایان با ۲۷۳ برگزیده

به گزارش خبرنگار ایلنا، آیین اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان عصر امروز شنبه بیست و نهم شهریور ماه با حضور هنرمندان مسئولان و شرکت کنندگان در تالار وحدت برگزار شد.

محمد مهدی احمدی سرپرست معاون امور هنری، بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی، محمد اله‌یاری مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی، امیرعباس ستایشگر معاون بنیاد رودکی، احمدحسین فتایی مشاور اجرایی معاونت امور هنری، ابوالفضل صادقی نژاد دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان، آرش امینی دبیر جشنواره موسیقی فجر، رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی. در این مراسم حضور داشتند.

سیدعباس سجادی اجرای برنامه را به عهده داشت.

در ابتدای این مراسم بعد از قرائت قرآن و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران، نماهنگی از هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان و پشت صحنه ستاد اجرایی این دوره از جشنواره پخش و سپس به دعوت سیدعباس سجادی مجری برنامه، حمیدرضا اردلان دبیر هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان پشت تریبون قرار گرفت و ضمن ارائه گزارشی از برگزاری این دوره از جشنواره گفت: حمیدرضا اردلان دبیر هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان در مراسم اختتامیه این جشنواره گفت: جشنواره موسیقی جوان در دو مرحله طراحی و اجرا شد. در مرحله نخست ۱۶۴۰ هنرمند جوان به رقابت پرداختند که از میان آنان ۸۴۰ نفر به مرحله دوم راه یافتند و در نهایت برگزیدگان رتبه‌های اول تا سوم امشب معرفی می‌شوند.

وی با تأکید بر اینکه جشنواره فراتر از رقابت‌های مرسوم است، افزود: اگرچه رتبه‌های اول تا سوم اهمیت دارند، اما اصل جشنواره بر مبنای هم‌نشینی جوانان اقوام مختلف ایران، تبادل فرهنگی، شناخت سازها و سنت‌های موسیقی و تداوم میراث شنیداری ایران‌زمین است.

اردلان با طرح پرسش‌هایی درباره آینده این رویداد فرهنگی گفت: چگونه می‌توان جشنواره را در نسبت با توسعه فرهنگی و نیازهای امروز بازتعریف کرد؟ امروزه موسیقی با فناوری‌های دیجیتال و فضای مجازی پیوند خورده و جشنواره نمی‌تواند نسبت به این تحولات بی‌تفاوت باشد. همچنین باید دید میراث مولد جشنواره یعنی ظهور استعدادهای جوان و تولیدات پیرامونی آن چه سرنوشتی پیدا می‌کند و چگونه می‌توان از آن‌ها صیانت کرد.

*دبیرخانه دائمی جشنواره موسیقی جوان راه‌اندازی شود

وی ایجاد دبیرخانه دائمی و اختصاصی جشنواره و همچنین تأسیس آکادمی یا مدرسه‌ای متشکل از داوران و استادان ادوار مختلف را راهکاری اساسی دانست و تأکید کرد: در بسیاری از کشورها این هزینه‌ها سرمایه‌گذاری فرهنگی محسوب می‌شود و نتایج بلندمدت آن آشکار خواهد شد.

دبیر جشنواره با اشاره به مشکلات خانواده‌های شرکت‌کنندگان اظهار داشت: خانواده‌ها انتظار دارند برای حضور فرزندانشان در مرحله دوم جشنواره حمایت مالی صورت گیرد؛ بسیاری توان پرداخت هزینه‌های سفر و اقامت در تهران را ندارند. برخی برگزیدگان حتی در سطح استاد هستند و شایسته حمایت جدی‌ترند.

او همچنین از وزارت علوم و دانشگاه‌های هنری خواست تسهیلاتی برای ورود برگزیدگان رتبه‌های اول به دانشگاه‌های هنر و موسیقی فراهم کنند.

اردلان توضیح داد: در این دوره پنج جلسه آموزش رایگان به ۲۰ درصد از رتبه‌های اول، به انتخاب هیأت داوران، اختصاص یافت تا محدودیت دسترسی هنرمندان شهرستانی به آموزش‌های تخصصی کاهش یابد. همچنین ۲۰ فیلم مستند از استعدادهای برتر جشنواره تهیه و با زیرنویس انگلیسی و عربی در اختیار رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی قرار خواهد گرفت تا از فراموش‌شدن این استعدادها جلوگیری شود.

اردلان در ادامه گفت: باید برای برگزیدگان جشنواره گروه‌های موسیقی حتی برای دوره‌های کوتاه‌مدت تشکیل شود. همچنین لازم است در نقاط دورافتاده که امکان آموزش تخصصی کمتر است، شرایط ارتقا برای هنرمندان جوان فراهم شود. بودجه و امکانات جشنواره باید به‌صورت دائمی و شفاف تأمین شود و آیین‌نامه جشنواره به شکل یک اساس‌نامه جامع بازنویسی گردد.

وی در پایان ضمن گرامیداشت یاد زنده‌یاد یاسینی، از تلاش‌های انجمن موسیقی ایران، بنیاد رودکی و رسانه‌ها قدردانی کرد و افزود: سن مدیران کشور بالاست، از این رو از سیاست‌گذاران جشنواره خواهش می‌کنم برای دوره بعد دبیر جوان‌تری انتخاب کنند. همچنین رسانه ملی باید توجه جدی‌تری به موضوع موسیقی و جشنواره موسیقی جوان داشته باشد.

دبیر جشنواره در پایان سخنان خود یادآور شد: معرفت شنیداری ایران همچنان زنده است. با وجود هجوم رسانه‌های بیگانه، جوانان ما با شور و اصالت به اجرای سازها و آوازهای بومی می‌پردازند و این نشان می‌دهد فرهنگ ژنتیکی ایران توانسته از دل تاریخ، از هجوم مغول تا امروز، سربلند بیرون آید.

بعد از صحبتهای حمیدرضا اردلان نماهنگی از آخرین حضور صحنه‌ای مرحوم علاالدینی یاسینی نوازنده برجسته دف و داور هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان پخش شد.

*آینده کشور در دست جوانان است

در ادامه مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، فیلمی از پشت صحنه داوری، راه یافتگان و سخنان هیات داوران پخش و سپس گروه موسیقی نواحی متشکل از برگزیدگان این دوره از جشنواره قطعاتی را نواختند.

پخش فیلم پیام محمدمهدی احمدی سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بخش بعدی مراسم اختتامیه بود.

محمدمهدی احمدی در این پیام گفت: جشنواره ملی موسیقی جوان دو اثر مثبت به همراه دارد؛ اولین اثر این است که در جشنواره، استعدادهای این نسل که برای آینده تأثیرگذار خواهند بود، شکوفا می‌شود. جشنواره بستری فراهم می‌کند که شرایط برای ظهور استعدادهای نهفته در هنرمندان مهیا شود و به تناسب توان این استعدادها، از ظرفیت هنرمندان در عرصه ملی بهره‌برداری خواهد شد.

سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: اثر دوم این جشنواره، وجود رقابت‌های سالم در آن است. جشنواره نه به معنای برد و باخت‌هایی که رفاقت‌های منطقی را تحت‌الشعاع قرار دهد، بلکه به هنرمندان فرصتی می‌دهد تا در رقابت‌های سالم، در حوزه مربوط به خودشان (که اکنون حوزه موسیقی است) نهایت تلاش و فعالیت را داشته باشند؛ ابداع و خلاقیت به خرج دهند تا در این رقابت سالم شناخته شوند و توانمندی‌های خود را به بهترین نحو به نمایش بگذارند.

مشاور عالی وزیر در پایان افزود: امیدوارم این نسل جوان که آینده کشور و جامعه ما در دستان آن‌هاست، در حوزه موسیقی و هنر موسیقی، خلاقیت‌های قابل توجهی از خود نشان دهند و موفق شوند.

*بهره مندی از ظرفیت‌های شرکت کنندگان در تشکیل گروههای موسیقی

بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی ارشاد نیز در پیام خود با شعری از حافظ «چو در دست است رودی خوش، بزن مطرب سرودی خوش / که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سراندازیم»، اظهار داشت: خیلی مفتخرم که به عنوان مدیرکل دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین پایانی هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان از دریچه این دوربین با شما سخن می‌گویم.

رضایی ادامه داد: در ابتدا از همه بزرگان و عزیزان موسیقی ایران که در طول این سال‌ها تلاش کردند تا نسل جوان را به عنوان جایگزین‌های شایسته ایران تربیت کنند، بی‌نهایت تشکر می‌کنم. همچنین از زحماتی که در طول برگزاری جشنواره هجدهم در مراحل مختلف داوری و در کنار دست‌اندرکاران انجمن موسیقی ایران و دفتر موسیقی کشیده شده، بی‌نهایت سپاسگزارم.

از خانواده‌های جوانان عزیز شرکت‌کننده در این جشنواره به دلیل حمایت‌ها و هدایت‌های بی‌شائبه از فرزندانشان برای گام نهادن در این مسیر نورانی و روشن تشکر می‌کنم و امیدوارم این راهی که برای فرزندانشان رقم زده‌اند، شیرینی‌اش هرچه زودتر در زندگی به آن‌ها بازگردد.

وی افزود: از همه هنرمندان عزیزی که در طول برگزاری این جشنواره هنرنمایی کردند و لحظات زیبا و به‌یادماندنی را برای ما خلق کردند، به همه‌شان دست مریزاد می‌گویم و ازشان تشکر می‌کنم. امیدوارم که این رشته روشن و نورانی موسیقی را تا پایان به بهترین نحو ممکن ادامه بدهند و خداوند این توفیق را به ما دست‌اندرکاران موسیقی بدهد تا بتوانیم همه ظرفیت موسیقی ایران را ان‌شاءالله پای کار این عزیزان بیاوریم و ماحصل این جشنواره تبدیل شدن جوانان برومند و عزیزمان در حوزه موسیقی به ستاره‌های موسیقی کشور عزیزمان باشد.

بابک رضایی تصریح کرد: امیدوارم که در هجدهمین دوره جشنواره ملی موسیقی جوان موفق باشیم که از همه ظرفیت‌های این موزیسین‌های جوان عزیزی که در این جشنواره شرکت کردند، برای تشکیل گروه‌های موسیقی و فعالیت‌های گروهی موسیقی بهره ببریم. امیدوارم امشب در این مراسم به شما خوش بگذرد و لحظات به‌یادماندنی برای خودتان ثبت کنید.

*برگزیدگان بخش موسیقی نواحی

در بخش بعدی مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، با دعوت سیدعباس سجادی مجری برنامه از محمدمهدی احمدی سرپرست معاونت امور هنری ارشاد، بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی ارشاد، حمیدرضا اردلان دبیر جشنواره هجدهم و برخی داوران بخش موسیقی نواحی این دوره دعوت شد تا جوایز بخش موسیقی نواحی را اهدا کنند. در ادامه تندیس، لوح تقدیر و جایزه نقدی بخش موسیقی نواحی به نفرات اول، لوح تقدیر و جایزه نقدی به نفرات دوم و سوم و لوح تقدیر به تقدیرشدگان این بخش اهدا شد.

در این بخش ضمن اهدای جوایز؛ تصاویر نفرات اول نیز پخش شد.

*برگزیدگان بخش موسیقی کلاسیک و دستگاهی

بخش دیگر این مراسم به اجرای کوارتت هورن در بخش موسیقی کلاسیک متشکل از برگزیدگان موسیقی کلاسیک و گروه موسیقی سنتی متشکل از برگزیدگان سازهای ایرانی هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان اختصاص داشت.

پس از این دو اجرا، برگزیدگان بخش موسیقی کلاسیک و دستگاهی با حضور محمدمهدی احمدی سرپرست معاونت امور هنری ارشاد، بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی ارشاد، حمیدرضا اردلان دبیر جشنواره هجدهم و برخی داوران این دو بخش معرفی شدند.

تندیس، لوح تقدیر و جایزه نقدی به نفرات اول، لوح تقدیر و جایزه نقدی به نفرات دوم و سوم و لوح تقدیر به تقدیرشدگان موسیقی کلاسیک و دستگاهی اهدا شد.

در این بخش ضمن اهدای جوایز، تصاویر نفرات اول نیز پخش شد.

*اهدای نشان برتر جشنواره به برترین استعداد جوان موسیقی ایران

برای اولین بار در تاریخ برگزاری جشنواره ملی موسیقی جوان، نشان برتر جشنواره موسیقی جوان به نفس خرمیان اصفهانی نوازنده ۱۴ساله اهدا شد. این نوازنده بواسطه دریافت جایزه اول در تکنوازی سنتور، جایزه اول در تکنوازی تنبک و جایزه سوم درتکنوازی نی، شایسته دریافت این نشان شده است.

این نشان بالاترین سطح جایزه جشنواره ملی موسیقی جوان است و به کسانی تعلق می‌گیرد که دارای نبوغ، ویرتوزیته، و استعدادی مثال زدنی باشند.

در پایان محمد مهدی احمدی به دعوت عباس سجادی روی سن حاضر شد و در سخنان کوتاهی خطاب به حمیدرضا اردلان گفت: من یک درخواست شما مبنی بر راه اندازی دبیرخانه دائمی جشنواره را محقق و دیگر درخواستتان درباره ورود برگزیدگان رتبه اول به دانشگاه‌ها هنر وموسیقی را پیگیری میکنم چون بایستی با وزرات علوم رایزنی صورت گیرد.

وی ضمن تشکر از مدیران هنری، از زحمات نادره رضایی معاون هنری سابق تشکر و قدردانی کرد.

مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان با اجرای ۱۴ تنبک نواز از برگزیدگان این دوره از جشنواره به کار خود پایان داد.

انتهای پیام/