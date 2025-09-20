شهرام لاسمی در بیمارستان بستری شد
شهرام لاسمی بازیگر کودک و نوجوان معروف به «قلقلی» امروز شنبه ۲۹ شهریور دچار سکته قلبی شده است.
به گزارش ایلنا، سیاوش قاسمی یکی از دوستان شهرام لاسمی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از بستری شدن این هنرمند در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان خبر داد.
او ویدئویی را منتشر کرده که در آن عاطفه پازوکی همسر لاسمی میگوید: این هنرمند روز گذشته، جمعه «اکوی قلب» انجام داده و قرار بوده که فردا (یکشنبه) در بیمارستان بستری شود. ولی به علت سکته قلبی زودتر راهی بیمارستان شده است.
شهرام لاسمی بازیگری است که او را با نقش قلقلی میشناسند.