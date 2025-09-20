«بامداد خمار» سریال جدید نرگس آبیار در نمایش خانگی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شیدا، در این سریال، گروهی از بازیگران سینما و تلویزیون حضور دارند؛ رضا کیانیان، گلاب آدینه، علی مصفا، احترام برومند، ترلان پروانه، نوید پورفرج، لاله اسکندری، گلاره عباسی، حمید صفت، مرجانه گلچین، بهنوش بختیاری و بهناز جعفری همگی در کنار هم روایتی دراماتیک از عشق و سرنوشت را پیش چشم مخاطب خواهند گذاشت.

بامداد خمار با ترکیب عوامل و بازی درخشان چهره‌های شاخص، یکی از مهم‌ترین تولیدات سال جاری شیدا به شمار می‌رود و تماشاگران می‌توانند این سریال را از مهرماه، تنها در این پلتفرم دنبال کنند.

شیدا پاییز امسال برنامه‌ها و سریال‌های متنوعی ارائه خواهد کرد که تجربه‌ای متفاوت برای مخاطبان به ارمغان می‌آورد، جزئیات بیشتر در خبرهای آینده اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/