خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«بامداد خمار» سریال جدید نرگس آبیار در نمایش خانگی

«بامداد خمار» سریال جدید نرگس آبیار در نمایش خانگی
کد خبر : 1688756
لینک کوتاه کپی شد.

سریال «بامداد خمار» که اقتباسی از رمان پرفروش و شناخته‌شده‌ی فتانه حاج سیدجوادی است، در پلتفرم شیدا به نمایش درمی‌آید. این داستان با نگاه نرگس آبیار رنگ تصویر به خود گرفته است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شیدا، در این سریال، گروهی از بازیگران سینما و تلویزیون حضور دارند؛ رضا کیانیان، گلاب آدینه، علی مصفا، احترام برومند، ترلان پروانه، نوید پورفرج، لاله اسکندری، گلاره عباسی، حمید صفت، مرجانه گلچین، بهنوش بختیاری و بهناز جعفری همگی در کنار هم روایتی دراماتیک از عشق و سرنوشت را پیش چشم مخاطب خواهند گذاشت.

بامداد خمار با ترکیب عوامل و بازی درخشان چهره‌های شاخص، یکی از مهم‌ترین تولیدات سال جاری شیدا به شمار می‌رود و تماشاگران می‌توانند این سریال را از مهرماه، تنها در این پلتفرم دنبال کنند.

شیدا پاییز امسال برنامه‌ها و سریال‌های متنوعی ارائه خواهد کرد که تجربه‌ای متفاوت برای مخاطبان به ارمغان می‌آورد، جزئیات بیشتر در خبرهای آینده اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی