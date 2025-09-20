«بامداد خمار» سریال جدید نرگس آبیار در نمایش خانگی
سریال «بامداد خمار» که اقتباسی از رمان پرفروش و شناختهشدهی فتانه حاج سیدجوادی است، در پلتفرم شیدا به نمایش درمیآید. این داستان با نگاه نرگس آبیار رنگ تصویر به خود گرفته است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شیدا، در این سریال، گروهی از بازیگران سینما و تلویزیون حضور دارند؛ رضا کیانیان، گلاب آدینه، علی مصفا، احترام برومند، ترلان پروانه، نوید پورفرج، لاله اسکندری، گلاره عباسی، حمید صفت، مرجانه گلچین، بهنوش بختیاری و بهناز جعفری همگی در کنار هم روایتی دراماتیک از عشق و سرنوشت را پیش چشم مخاطب خواهند گذاشت.
بامداد خمار با ترکیب عوامل و بازی درخشان چهرههای شاخص، یکی از مهمترین تولیدات سال جاری شیدا به شمار میرود و تماشاگران میتوانند این سریال را از مهرماه، تنها در این پلتفرم دنبال کنند.
شیدا پاییز امسال برنامهها و سریالهای متنوعی ارائه خواهد کرد که تجربهای متفاوت برای مخاطبان به ارمغان میآورد، جزئیات بیشتر در خبرهای آینده اعلام خواهد شد.