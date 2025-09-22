به‌ گزارش خبرنگار ایلنا، پرونده محوطه‌های پیش از تاریخ دره خرم‌آباد درحالی تیرماه امسال در اجلاس پاریس در فهرست یونسکو به ثبت جهانی رسید که تمام دستگاه‌های دولتی و نظامی در جهت اهداف ثبت جهانی دست به اقدامات قابل توجه در استان زدند و تاثیرات ثبت جهانی یک اثر کاملا مشهود بود.

«عطا حسن‌پور» مدیر کل میراث‌فرهنگی استان لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: پس از ثبت جهانی پرونده غارهای دره‌ خرم‌آباد بود که استاندار لرستان دستور دادند یک شورای عالی راهبری در استانداری با نام شورای عالی ثبت جهانی با هدف حل نظام مسائل و رفع مشکلات پسا ثبت جهانی تشکیل شود.

او گفت: به همین منظور با دستور استاندار یک کارگروه که متشکل از مدیران دستگاه‌های اجرایی، معاونین استاندار، نخبگان، دانشگاهیان و کارشناسان متخصص میراث‌فرهنگی تشکیل شده تا تمامی موانع برطرف و زیرساخت‌های گردشگری در تمامی حوزه‌ها برای ایام نوروز که با حجم انبوهی از گردشگران در لرستان مواجه هستیم آماده شود.

او با تاکید بر اینکه در حوزه زیرساخت‌ها و مسیرهای دسترسی به غارها و همچنین ایجاد سایت موزه یا غار موزه اقدامات قابل‌توجهی صورت گرفته، ادامه داد: نه‌تنها در زمینه زیرساخت‌ها و مسیر‌های دسترسی به غار گام‌های خوبی برداشته‌ایم که در حوزه زیرساخت‌های گردشگری نیز اتقافات خوبی رقم خورده است.

به‌گفته حسن‌پور، در راستای ثبت جهانی غارهای دره خرم آباد، تلاش‌ کرده‌ایم در راستای صدور مجوزهای تاسیسات گردشگری مثل اقامت‌گاه‌های بوم‌گردی، هتل‌ها و رستوران‌ها سرعت بیشتری به خرج دهیم تا بتوانیم استان را برای نوروز امسال آماده کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان لرستان افزود: درحوزه صنایع‌دستی نیز با کمک شهرداری‌ها بازارچه‌های صنایع‌دستی قرار است احداث شوند که رایزنی‌ها صورت گرفته تا این بازارچه‌ها تا نوروز امسال کاملا آماده شوند. همچنین بسته‌های سرمایه‌گذاری استان لرستان را به شکل مجوز بی‌نام برای میراث‌فرهنگی صادر شده است و منتظریم این بسته‌های سرمایه‌گذاری‌ با همراهی معاون عمرانی استاندار به بخش خصوصی واگذار شود و در قالب 43 بسته مجوز بی‌نام در حوزه‌های گردشگری، سرمایه‌گذاری، خانه‌های تاریخی و غیره ارائه شود.

او افزود: درخصوص خانه‌های تاریخی هم این امکان فراهم شد تا چند بنا و خانه‌ تاریخی را واگذار کنیم. البته تعدادی از این بناهای تاریخی هفته آینده در بروجرد و خرم‌آباد به مزایده می‌روند تا از این طریق پس از مرمت و احیاء خانه‌ها و بناهای تاریخی به بهره‌‌برداری برسند.

در چهل‌وهفتمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو در پاریس، پرونده «محوطه‌های پیش از تاریخ دره خرم‌آباد» با قدمتی بیش از ۶۵ هزار سال، به‌عنوان بیست‌ونهمین اثر ثبت‌شده جهانی از ایران به تصویب رسید.

مسئولان شهری استان لرستان پیش از این ثبت این اثر ارزشمند را رویدادی تاریخی و فرهنگی برای لرستان عنوان کرده‌ بودند و آن را حاصل هم‌افزایی، تعامل میان نهادهای اجرایی و مشارکت مردم می‌دانستند.

پیشتر نیز شهردار خرم آباد تاکید کرده بود که لایحه‌ای به شورای اسلامی شهر ارائه خواهد شد که بر اساس آن، اقامت در هتل‌های پنج‌ستاره برای گردشگران رایگان و خدمات هتل‌های چهارستاره با حمایت ۸۰ درصدی همراه خواهد بود.

او از تدوین بسته‌های حمایتی و تشویقی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری خبر داده بود و گفته بود: ثبت جهانی دره خرم‌آباد تنها گام نخست در مسیر تبدیل این شهر به قطب گردشگری فرهنگی و طبیعی کشور است.

