«دختر برقی» در جشنواره اشلینگل آلمان
فیلم سینمایی «دختر برقی» در جشنواره اشلینگل آلمان به نمایش در می‌آید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی و بنا به اعلام معاونت امور بین الملل بنیاد سینمایی فارابی، فیلم سینمایی «دختر برقی» محصول بنیاد سینمایی فارابی به کارگردانی و نویسندگی و تهیه کنندگی حسین قناعت در بخش پانورامای سی امین دوره جشنواره کودکان و نوجوانان اشلینگل آلمان نخستین اکران بین المللی خود را ثبت می کند.

«دختر برقی» داستان زندگی دختر بچه‌ کوچکی را روایت می‌ کند که به شکلی اتفاقی وارد زندگی مشترک زوجی جوان می‌ شود و همه چیز را دگرگون می‌ کند...

امیرحسین رستمی، هنگامه حمید‌زاده، شقایق دهقان، آناهیتا همتی، سیاوش چراغی‌پور، رامین ناصرنصیر، عباس محبوب، هیلدا کُردبچه، رایان سرلک در این فیلم ایفای نقش می کنند.

این فیلم پیش‌تر در سی و ششمین جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان حضور داشت و پروانه زرین بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر و جایزه بهترین فیلم از نگاه داوران کودک و نوجوان را دریافت کرد.

گفتنی است سی‌اُمین جشنواره کودکان و نوجوانان اشلینگل از 5 تا 12 مهر (برابر با 27 سپتامبر تا 4 اکتبر 2025) در شهر کمنیتز آلمان برگزار می شود.

