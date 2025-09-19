به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، مراسم اختتامیه این رویداد ساعت ۱۸ روز شنبه ۲۹ شهریورماه در حالی در تالار وحدت برگزار می‌شود که نفرات برگزیده این دوره در بخش موسیقی نواحی، موسیقی دستگاهی ایران و موسیقی کلاسیک معرفی می‌شوند

هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان توسط انجمن موسیقی ایران و با حمایت دفتر موسیقیِ و معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود

