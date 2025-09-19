خبرگزاری کار ایران
اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان فردا برگزار می‌شود

اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان فردا برگزار می‌شود
کد خبر : 1688199
مراسم اختتامیه جشنواره هجدهم موسیقی جوان ساعت ۱۸ روز شنبه ۲۹ شهریورماه در حالی در تالار وحدت برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، مراسم اختتامیه این رویداد ساعت ۱۸ روز شنبه ۲۹ شهریورماه در حالی در تالار وحدت برگزار می‌شود که نفرات برگزیده این دوره در بخش موسیقی نواحی، موسیقی دستگاهی ایران و موسیقی کلاسیک معرفی می‌شوند

هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان توسط انجمن موسیقی ایران و با حمایت دفتر موسیقیِ و معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود

