به‌ گزارش خبرنگار ایلنا، تور کنسرت «ایرانم» آخرین پروژه علیرضا قربانی است که ششم شهریورماه اجراهای خود را در استادیوم آزادی آفاز کرد و بارها تمدید شد.

آخرین تمدید از چهارشنبه تا جمعه، ۲۶ تا ۲۸ شهریورماه است که با این حساب اجرای شهریور به ۱۷ شب رسیده است.

اشعار تورکنسرت «ایرانم» از مولانا، امیرخسرو دهلوی، واقف لاهوری، هوشنگ ابتهاج، احمد شاملو، غلامرضا طریقی، حسین غیاثی، احمد امیرخلیلی و حمید خلف‌بیگی است که با مدیریت هنری حسام ناصری اجرا می‌شوند.

حسام ناصری، علیرضا افکاری و مهیار علیزاده آهنگسازان قطعات این تورکنسرت هستند.

وحید امینی کارگردان تورکنسرت «ایرانم» علیرضا قربانی که در استادیوم آزادی برگزار می‌شود درباره شکل‌گیری این همکاری با ایلنا گفتگو کرد.

او در ابتدای صحبتهایش درباره چند و چون همکاری‌اش با علیرضا قربانی گفت: اولین همکاری جدی من با آقای قربانی از موزیک ویدیوی «مرا ببخش» و بعد از آن ضبط اجرای کاخ سعدآباد بود. در ادامه کارگردانی اجرای تورکنسرت «ایرانم» در مجموعه ورزشی آزادی از پیش تولید و طراحی صحنه تا نورپردازی و طراحی نور و اجرای کل این سازه را برعهده داشتم.

نقش هوش مصنوعی در کنسرت

وی درباره تفاوت ویدیومپینگ‌های این تورکنسرت با اجراهای قبلی بیان کرد: در این اجرا هم چون گذشته از هوش مصنوعی برای ساخت ویدیومپینگ‌ها استفاده کردیم، البته مسئولیتش با مهدی مقدم بود. در جلسه‌ای که داشتیم ایده‌هایش را مطرح کرد و چون سال‌هاست با هم کار می‌کنیم خیلی دور از هم نبودیم.

او افزود: هر نکته‌ای که من داشتم مهدی هم به آن فکر کرده بود. حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد این تصاویر با هوش مصنوعی ساخته شده ولی متفاوت‌تر از آن چیزی است که در اسپیناس عرضه کردیم.

جزئیات ویدئو مپینگ‌ها

امینی درباره جزئیات این ویدئومپینگ‌ها توضیح داد: مهدی مقدم موضوعات مربوط به هر قطعه را درآورده بود که بیشتر آن‌ها برگرفته از متن ترانه و اتمسفر قطعه بود. همچنین کلیت تصاویر مینیمال است یعنی از کلیت ترانه و اتمسفر موجود در موسیقی المان‌های مینیمال گرفته شده است.

او تاکید کرد: من و مهدی نظرمان این بود که وظیفه پس‌زمینه تکمیل فضای صحنه است، نه اینکه آنقدر تمرکز مخاطب را بگیرد که آرتیست و نوازنده‌ها دیده نشوند.

این کارگردان با اشاره به اینکه در ویدیومپینگ‌های اجراهای اسپیناس قصه روایت می‌شد، اظهار کرد: به طور کلی پرش در پس‌زمینه، چشم مخاطب میدانی را اذیت می‌کند به همین دلیل منطقی‌ترین کار این است که یک لوپ تکرار شود و اگر قرار است در آن نقطه عطفی وجود داشته باشد متناسب با خود موسیقی که فراز و فرود دارد، در تصاویر هم با متریال مرتبط به آن، فراز و فرود ایجاد شود.

کارگردان تورکنسرت «ایرانم» درباره تاثیر تعداد مخاطبان در این اجرا گفت: ۷۵۰۰ نفر جمعیت زیادی است، اما به قدری فضا بزرگ است و حریم و دیوار هم نداریم پس این حجم از مخاطب عملا در کارگردانی تاثیری ندارد، بلکه بیشتر جذاب است. جمعیت چه سه نفر باشد چه ۱۰۰ هزار نفر ما همان کار را می‌کنیم که برای ۷۵۰۰ نفر انجام می‌دهیم، فقط بسیار جذاب است که این اتفاق افتاده و این جمعیت در این چیدمان زیبا در فضای بلز حضور دارند و اجرا را می‌بینند.

وی افزود: البته این حجم از مخاطب و فضای بزرگ چیدمان صندلی‌ها در طراحی و نور موثر است و برای طراحی از صحنه گرفته تا نور و مپینگ باید مساحت خاصی را در نظر بگیریم، البته ما همه چیز را نسبت به مرکز می‌بندیم و طبیعتا باید چیزی که شما که از روبه‌رو می‌بینید با آنچه از گوشه‌ها دیده می‌شود متفاوت باشد.

کسب تجارب بیشتر در ادامه برگزاری کنسرت‌ها

امینی تاکید کرد: هرچقدر که اجراها در گذر زمان جلو رفت، تلاش کردیم چیدمان نورها از همه زوایا تراز شود تا از گوشه‌ها هم مخاطب تصویر متقارن یا متناسب ببیند.

کارگردان تورکنسرت «ایرانم» اظهار کرد: در سالن‌ها عرض ویدیومپینگ‌ها غالبا سه زاویه بیشتر ندارد ولی اینجا تقریبا ۴۵ درجه هم می‌شود، بنابراین ما پایه را بر اساس ۹۰ درجه در مرکز می‌گذاریم. البته که این بدان معنا نیست که مثلا از زاویه ۴۵ درجه تصاویر بد دیده می‌شوند ولی به هر حال نسبت به مرکز نمای متفاوت‌تری دارند چون کل پایه این استیج و چیدمان محل استقرار اعضای گروه ارکستر بر اساس تقارن است.

وی در پاسخ به این سوال که تمایل داشته چه تغییراتی روی صحنه رخ دهد، گفت: من شخصا دوست داشتم حسام ناصری سمت چپ در خلأ بین سکشن ۱ و ۲ ویولن قرار بگیرد و آن فضا را پر کند و هومن مهدویان که تار می‌نوازد خلأ سمت راست را پر کند، اما با توجه به اینکه حسام ناصری باید خیلی به آقای قربانی نزدیک باشد و اگر در سمت چپ قرار می‌گرفت آن خلأ کمی طولانی می‌شد، مجبور بودیم این فاصله را کم کنیم تا محل استقرار او نزدیک به آقای قربانی باشد.

امینی درباره سازه‌ای با ظرفیت ۷ هزار و پانصد صندلی، استیج و تمهیداتی که برای ارائه تصویر بهتر اندیشیده شده است، توضیح داد: اینکه اندازه اسکرین بزرگ شد چالش خاصی نبود به دلیل اینکه ویدیومپینگ می‌تواند هشت برابر این اندازه را هم ساپورت کند.

وی در پایان گفت: بیشترین دغدغه ما در بحث نورپردازی بود و فاصله‌ای که با استیج داشتیم و ارتفاعی که باید می‌گرفتیم و زاویه نورپردازی که محدود بود و نمی‌خواستیم در حریم تماشاچی قرار بگیریم. ما الان در کل فضای چیدمان صندلی‌ها هیچ عنصری نداریم که مزاحمت دیداری برای مخاطب ایجاد کند.

