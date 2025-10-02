خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کتابی برای یافتن راه سعادت و خوشبختی

کتابی برای یافتن راه سعادت و خوشبختی
کد خبر : 1687179
لینک کوتاه کپی شد.

کتاب «راه سعادت و خوشبختی» دومین مجلد از مجموعه «مبانی و اصول تعلیم و تربیت اسلامی در راستای نهادینه‌سازی ارزش‌ها» به کوشش رضا فرهادیان منتشر شد.

 

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه بوستان کتاب، جلد دوم کتاب «مبانی و اصول تعلیم و تربیت اسلامی در راستای نهادینه‌سازی ارزش‌ها» با عنوان «راه سعادت و خوشبختی» به کوشش رضا فرهادیان در ۱۳۶ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید. 

در دنیای پرتنش و شتاب‌زده امروز که اضطراب و پوچی جای آرامش و معنا را گرفته است، «راه سعادت و خوشبختی» دعوتی عمیق به زندگی پاکیزه و معنادار است. 

این کتاب با استناد به قرآن، سیره پیامبران و مفاهیم عرفانی، مسیر رسیدن به حیات طیبه - زندگی الهی و سعادتمند - را بازگو می‌کند. 

اثر پیش‌رو با هدف بازسازی معنای زندگی از طریق ایمان، تقویت وجدان، اصلاح رفتار و تعامل سالم و محیط، خواننده را به سوی آرامش درونی، عزت نفس و هدفمندی راهنمایی می‌کند و راه‌های عملی رسیدن به آن را در تمامی ابعاد زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی پیش می‌کشد. 

کتابی حاضر، تلاشی است برای ترسیم مسیر دستیابی به حیات طیبه و خوشبختی واقعی و پایه معارف ناب الهی و روانشناسی مبتنی بر فطرت. 

این اثر می‌کوشد نگرش صحیح در تعامل با خود، دیگران و جهان هستی ارائه دهد؛ نگرش ریشه‌دار در نور وحی، برای کشتن افق روشن به سوی آرامش، معنا، و سعادت در دنیا و آخرت. 

این اثر در دو بخش تألیف شده است؛ در بخش اول که با عنوان «حیات طیبه در راستای نهادینه‌سازی ارزش‌ها» به رشته تحریر درآمده که در ابتدا سعادت و خوشبختی واقعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پس از بیان چیستی سعادت در اسلام، سعادت و عزت در دنیا پلی به سوی خوشبختی و عزت ابدی بیان شده و در ادامه، ضمن ارائه پنج راهکار برای نهادینه کردن ارزش‌ها، ویژگی‌های حیات طیبه از دیدگاه قرآن و معارف اسلامی تشریح شده و آثار و ثمرات حیات طیبه و همچنین فرایند و عوامل بسترساز تحقق حیات طیبه تبیین شده است. 

در ادامه این بخش، ۱۰ راهکار اجرایی برای زمینه‌سازی در رسیدن به حیات طیبه، تبیین و حیات طیبه در ابعاد مختلف زندگی (فردی، خانواده، روابط اجتماعی و شغلی، اقتصاد و معیشت، سلامت جسم و روان، معنویت و بندگی، طبیعت و محیط زیست، شادی و تفریح، و مواجهه با مشکلات) بررسی شده است. 

در پایان این بخش «راهکارهای ساده و تأثیرگذار برای پیاده‌سازی حیات طیبه در مدرسه» (در روابط میان همکاران – معلمان و کارکنان – و در رابطه با دانش آموزان) مطرح و در این راستا، ریزبرنامه‌ها و راهکارهای اجرایی نیز عنوان شده است. 

نویسنده در دومین بخش از اثر حاضر «اخلاق فردی و خانوادگی در راستای نهادینه‌سازی ارزش‌ها» را بررسی کرده و در ابتدا پس از پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «چگونه تشویش و ناراحتی را از خود دور کنیم؟»، بر تحول بنیادین در ابعاد مختلف فکری و روحی و اخلاقی تأکید کرده و راه‌های رسیدن به آرامش و عزت نفس بالا مطرح شده است. 

سپس به سؤالاتی از جمله اینکه «چرا افراد دارای عزت نفس بالا و روحیه اجتماعی محبوب و موفق‌ترند؟»، «چگونه می‌توان شبیه این افراد شد؟»، «چرا خداوند این افراد را دوست دارد؟»، «چرا این افراد در دنیا خوشبخت با نشاط و در آخرت سعادتمند و اهل بهشتند؟» پاسخ داده شده است. 

و در ادامه، اصول دستیابی به سطح متعالی نگرشی در ابعاد مختلف فکری و روحی و اخلاقی، برنامه عملیاتی برای دستیابی به ارزش‌های متعالی، راهکارهای مؤثر برای احساس حضور در محضر خداوند، آثار و حیای درون با احساس حضور در محضر خدا، راهکارهایی برای مراقبت رفتار و گفتار و باور حضور در محضر الهی تشریح شده است. 

علاقه مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به نشانی اینترنتی مؤسسه بوستان کتاب به آدرس www. bustaneketab. ir مراجعه کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی