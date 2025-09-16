به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، این تفاهم‌نامه با حضور سیدرضا صالحی‌امیری و شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، به امضا رسید و با هدف تقویت تعاملات در حوزه حفاظت از محیط‌زیست و توسعه گردشگری پایدار تدوین شده است.

این سند همکاری بر بهره‌برداری پایدار از تنوع زیستی، ترویج طبیعت‌گردی مسئولانه، توسعه مشاغل سبز و ثبت جهانی میراث‌های طبیعی تمرکز دارد.

صالحی‌امیری با اشاره به نقش حیاتی محیط‌زیست در دولت گفت: محیط‌زیست یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های حاکمیتی است و حوزه فعالیت ما در میراث‌فرهنگی و گردشگری با این حوزه تداخل کاری مثبت دارد. ما می‌توانیم رویکرد حسرت گذشته را داشته باشیم یا با نگاه به فرصت‌های آینده، مسیر رشد و توسعه را انتخاب کنیم.

وی سه اولویت اصلی همکاری دو جانبه میان وزارت میراث‌فرهنگی و سازمان محیط‌زیست را حفاظت و بهره‌برداری پایدار از ارزش‌های طبیعی، توسعه گردشگری مسئولانه و ارتقای ظرفیت‌های انسانی و سازمانی اعلام کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی تأکید کرد: حفظ محیط‌زیست یک ارزش انسانی و اخلاقی است و همه ما مسئولیم که این ارزش‌ها را پاس بداریم. بهره‌مندی صحیح مردم از این ظرفیت‌ها باید در چارچوب ضوابط و مقررات انجام شود.

صالحی‌امیری با اشاره به برنامه‌های ویژه برای جزایر ابوموسی، هرمز و هندورابی گفت: از امروز باید اقدامات ویژه‌ای برای حفاظت و توسعه پایدار ابوموسی انجام دهیم.

وی همچنین به تهدید فرونشست آثار تاریخی اشاره کرد و افزود: فرونشست یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای میراث‌فرهنگی است. کارگروهی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری تشکیل شده و از مدیران هر دو دستگاه خواسته‌ایم کارگروه مشترکی برای مقابله با این بحران تشکیل دهند.

وزیر میراث‌فرهنگی در پایان خاطرنشان کرد: این تفاهم‌نامه بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و احکام برنامه هفتم توسعه تدوین شده و مسیر همکاری‌های علمی و پایدار میان میراث‌فرهنگی و محیط‌زیست را به‌صورت روشن و راهبردی تعریف می‌کند.

انتهای پیام/