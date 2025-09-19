به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه بوستان کتاب، کتاب «مطالعه تطبیقی خشونت در انقلاب‌های فرانسه، شوروی، چین و ایران» اثر محمدرضا جواهری در ۶۵۶ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.

انقلاب‌ها از بزرگترین حوادث جهان‌اند و تعداد انقلاب‌ها در جهان محدود است. انقلاب‌هایی که در صدد صدور انقلاب برآمده و با پیامدهای در خارج از مرزهای کشور انقلاب کرده همراه شده‌اند مدعی آرمان‌های جهانی و نظم نوین جهانی بوده‌اند، حوادث بزرگ قابل تحلیل‌اند. این انقلاب‌ها را باید شناخت و با هم مقایسه نمود تا ماهیت هر یک آشکار شود و انقلاب برتر شناسایی گردد.

بررسی کارنامه انقلاب‌ها در مسئله خاص نیز برای روشن شدن وضعیت یک صفت در پرونده انقلاب‌ها سودمند است. خشونت‌شناسی در انقلاب‌های بزرگ جهانی: فرانسه و شوروی و چین و ایران ضرورت دارد و یک تحقیق آگاهی‌بخش و آموزنده است.

در این پژوهش سعی می‌شود وضعیت چهار انقلاب بزرگ جهان تنها در مسئله خشونت بررسی گردد و میزان خشونت در این انقلاب‌ها با روش توصیف و تحلیل اسناد گوناگون این انقلاب‌ها، برای حق‌پژوهان نشان داده شود.

با پیگیر و مطالعه و بررسی آثار چاپی و الکترونیکی پیرامون انقلاب‌های جهان، روشن شد که هیچ پژوهش ویژه خشونت در انقلاب‌ها انجام نشده و در میان کتاب‌ها و رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها و مقالات در کشور نیز اثری مستقل در مسئله خشونت در انقلاب‌ها و حتی خشونت در یک انقلاب پیدا نشد.

در این پژوهش با مراجعه به بیش از ۳۰۰ کتاب در حوزه انقلاب‌ها در تاریخ سیاسی معاصر، خشونت سه انقلاب فرانسه و شوروی و چین تبیین گردیده است.

این اثر در پنج فصل تألیف شده است؛ در فصل اول که به «کلیات» می‌پردازد، پس از بیان ضرورت مقایسه انقلاب‌ها و همچنین ضرورت خشونت‌شناسی انقلاب‌ها، به بیان پیوند خشونت و اهداف، مفهوم‌شناسی خشونت در قرآن و حدیث، و همچنین خشونت در بیان امام علی (علیه السلام) اشاره شده است.

نویسنده در فصل دوم که به عنوان «انقلاب اسلامی ایران قربانی تروریسم» به رشته تحریر درآمده است، پس از بیان دو قسم ضدانقلاب، و سازمان مجاهدین خلق ایران به عنوان عامل ۱۲ هزار ترور معرفی شده و اهداف ترور و مراحل سه‌گانه مطرح و در ادامه، ضمن تبیین روش مبارزاتی امام، به نکوهش و نفی خشونت در بیان امام خمینی (ره) و نقد خشونت از دیدگاه امام خامنه‌ای پرداخته است.

سپس مباحثی به عنوان انقلاب بدون اسلحه و قدرت نظامی، اسلحه ایمان نه ابزار جنگی، و به پیروزی با تحول روحی نه اسلحه اشاره شده و علت‌عدم آشفتگی‌ها و خسارت فراوان به برقراری آزادی‌های گسترده در انقلاب ایران تشریح شده و از دیگر عناوین این فصل می‌توان به انقلاب غیرحزبی، انقلاب ملت نه انقلاب نظامی، هدایت و کنترل لحظه به لحظه اقدامات انقلابیون توسط امام خمینی (ره)، انقلاب مشت نه ماشه، کمیته‌های انقلاب عامل برقراری آرامش و پیشگیری از خشونت، عفو عمومی فراگیر بی‌نظیر اشاره کرد.

«خشونت در انقلاب فرانسه» عنوان سومین فصل از کتاب حاضر است که در ابتدا به آزادی در قانون اساسی فرانسه اشاره و قضاوت ۴۵ تحلیلگر انقلاب فرانسه در زمینه سطح خشونت انقلاب تبیین و عوامل خشونت در انقلاب فرانسه تشریح شده است؛ سپس، سعی در کتمان کشتارها و کوشش در پنهان‌سازی خشونت‌ها در این انقلاب مطرح و قحطی و بحران نان در انقلاب فرانسه و همچنین تحلیل کمونیست‌ها از خشونت‌های این انقلاب بیان شده است.

در فصل بعدی که به «خشونت در انقلاب شوروی» اختصاص یافته و نظرات و قضاوت‌های تحلیلگران انقلاب روسیه بیان شده و دین‌زدایی عامل افزایش خشونت در انقلاب شوروی، و انسان‌پرستی و کیش شخصیت عامل گسترش و پذیرش خشونت تبیین شده و در ادامه، مباحثی از جمله تأثیر و بازتاب‌های خشونت و ترور انقلاب روسیه در خارج، کاربرد شکنجه در زندان‌های انقلاب روسیه، اردوگاه‌های کار اجباری پایگاه خشونت، قضاوت درباره خشونت‌های رهبران انقلاب شوروی لنین و استالین، تلاش حزب کمونیست برای محو خبر و آثار خشونت، اعاده حیثیت‌ها نشان‌دهنده خشونت و اعدام‌های بی‌گناهان ذکر شده است.

پنجمین آخرین فصل از این اثر به «خشونت در انقلاب چین» می‌پردازد، که در ابتدا ضمن تبیین پیوند انقلاب چین و انقلاب شوروی، قضاوت در انقلاب چین مطرح و اقدامات خشونت‌بار و دعوت به خشونت، اردوگاه‌های کار اجباری، جنگ مسلحانه و استفاده از زور در انقلاب چین، شکنجه‌های ضد انقلاب توسط مائو و همکارانش بیان شده و دین‌زدایی علت فراوانی خشونت در انقلاب چین شناسایی شده است.

