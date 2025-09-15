خبرگزاری کار ایران
«الیو» با دوبله اختصاصی به نمایش خانگی رسید
انیمیشن سینمایی «الیو» (Elio) محصول سال ۲۰۲۵ آمریکا به کارگردانی آدریان مولینا، با دوبله فارسی اختصاصی در فیلیمو منتشر شد.

به گزارش ایلنا، انیمیشن «الیو» ماجرای پسربچه‌ای به نام الیو را روایت می‌کند که همیشه در تلاش است خود را شبیه دیگران نشان دهد، اما ناگهان موجودات فضایی او را به‌عنوان نماینده کهکشانی زمین انتخاب می‌کنند. در همین حال، مادرش اولگا نیز درگیر پروژه‌ای فوق‌امنیتی برای رمزگشایی پیام‌های همین موجودات است.

آدریان مولینا که پیش‌تر نویسندگی فیلمنامه‌های موفقی همچون «راتاتویی»، «داستان اسباب‌بازی ۳»، «دانشگاه هیولاها» و «کوکو» را در کارنامه دارد، در «الیو» بار دیگر با کمپانی پیکسار همکاری کرده است.

دوبله فارسی این اثر با مدیریت دوبلاژ شوکت حجت انجام شده است. دیگر عوامل فنی دوبله عبارتند از صدابرداری مهدی بهزادپور، صداپردازی محمدمهدی یقطین و گویندگی عنوان توسط شوکت حجت.

در فهرست گویندگان این نسخه، شوکت حجت صداپیشگی شخصیت الیو (یوناس کیبراب) را بر عهده دارد و نازنین یاری به‌جای اولگا با صدای زوئی سالدانا صحبت کرده است. شایسته تاج‌بخش صداپیشگی گلوردن (رمی اجرلی)، اردشیر منظم سفیر هلیکس (براندون مون)، شایان شامبیاتی لرد گریگون (برد گرت)، سارا جعفری سفیر کوئستا (جمیله جمیل) و رضا الماسی برایس (دیلن یانگ) را انجام داده‌اند. همچنین مهرداد بیگ‌محمدی در نقش کیلب (جیک گتمن)، فرزاد احمدی در نقش سفیر تگمن (ماتیاس شوایگهوفر)، سارا گرجی در نقش سفیر نائوس (اتسوکو اوکاتسوکا) و راوی نمایشگاه (کیت مولگرو)، ملیکا ملک‌نیا در نقش اوووو (شرلی هندرسون) و سفیر میرا (آنیسا بورگو)، نغمه عزیزی‌پور در نقش سفیر آووا (نائومی واتانابه)، علیرضا اوحدی در نقش ملمک (برندان هانت) و محمدرضا فصیحی‌نیا در نقش راهنما (باب پترسون) هنرنمایی کرده‌اند.

با انتشار دوبله فارسی «الیو»، علاقه‌مندان به آثار پیکسار می‌توانند این انیمیشن را برای نخستین بار به زبان فارسی تماشا کنند.

