مهلت ثبتنام بیمه درمان تکمیلی صندوق اعتباری هنر تا ۲۸ شهریورماه
ثبتنام بیمه درمان تکمیلی ویژه اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و فعالان قرآن و عترت تنها تا ۲۸ شهریورماه ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، ثبتنام بیمه درمان تکمیلی ویژه اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و فعالان قرآن و عترت که از روز سهشنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۴ آغاز شده است، تنها تا تاریخ ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.
اعضا میتوانند با مراجعه به پیامرسان اختصاصی صندوق به نشانی honarcredit. ir/app و یا سایت profile. honarcredit. ir نسبت به ثبتنام و بهرهمندی از خدمات بیمه تکمیلی سال ۱۴۰۴-۱۴۰۵ اقدام کنند.
لازم به یادآوری است که هر عضو امکان ثبتنام همسر، فرزندان و والدین تحت تکفل خود (مشمولان بیمه پایه فرد اصلی) را نیز در همان طرح خواهد داشت.
پس از پایان مهلت مقرر در ۲۸ شهریورماه، امکان ثبتنام وجود نخواهد داشت.