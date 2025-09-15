به گزارش ایلنا، گروه هنرجویان مستقل به سرپرستی و کارگردانی مرتضی صباحی مجموعه‌ای از نمایشنامه‌خوانی‌ها را در عمارت نوفل‌لوشاتو روی صحنه می‌برد. این برنامه با هدف معرفی آثار برجسته جهانی و تجربه‌ای نو در حوزه نمایشنامه‌خوانی طراحی شده و با حضور جمعی از هنرجویان و بازیگران جوان اجرا می‌شود.

در برنامه‌های پیش رو، «شپی» نوشته سامرست موام و ترجمه رضا شیرمرز با بازی عباس دکامی، مهدی بیابانی، انسیه شفیعی، امین محمدی، الناز باقری، مریم اسلامی، باران صفایی، فائزه تقوایی، مینا یوسفی، محمدرضا حسینی، مهناز ذوالفقاری و ابرا حسینی‌کیا روز جمعه ۲۸ شهریور ساعت ۱۶ اجرا می‌شود.

«ملاقات بانوی سالخورده» نوشته فریدریش دورنمات و ترجمه حمید سمندریان با بازی صبا رحیم‌پور، امید منصوری، مهدی داستان، هادی حشمتی، کوثر رحمانی، اردلان ادوای، درسا مکاری، فرشته کرمی، غزاله سیاه منصوری، هلنا ندافیان، حدیث فراوان، امیرعلی رضایی، پارسا جنابیان، سجاد احمدی و پریسا مرادیان شنبه ۲۹ شهریور ساعت ۱۸:۴۵ اجرا خواهد شد.

«کوکوی کبوتران حرم» نوشته علیرضا نادری با بازی محیا محمدی، رویا ناصرپور، شیما سانیج، نوشین رمضانی، رویا دارینی، ارغوان عزیزی، نادیا محسنی، آتنا شمس، مریم عفیف، نگار حسینی، شهرزاد فاضل، مرضیه دستجردی و میثم سرلک شنبه ۲۹ شهریور ساعت ۲۰

«عروسی خون» نوشته فدریکو گارسیا لورکا و ترجمه احمد شاملو با بازی میلاد میربستانی، فریده میرزایی، سمانه سیدصالحی، صوفیه خالوئی، پیمان حسینی، رسول اطیابی، نیکو جوادی، نسترن زینلی، سوگند دادار، مرجان رمضانی، شقایق مقدم، مطهره رحمانی، آرین نایب‌الصدر، رمضان عباسی و نیلوفر عباسی همان روز ساعت ۲۱ روی صحنه می‌روند.

تیم اجرایی مشترک شامل: مشاور هنری: وحید نفر، دستیاران کارگردان و برنامه‌ریز: محمدرضا پیراکوه و کیمیا فتاحی، روابط عمومی: محسن بیده، طراحان پوستر: زهرا منصوری، امیرعلی یگانه و امیرحسین علیزاده، عکاسان: الهام شاهمرس، نیلوفر آهویی، شادی سنائیان، پریناز جهانیچهار نمایشنامه‌خوانی در عمارت نوفل‌لوشاتو اجرا می‌شوند

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت می‌توانند به سامانه تیوال مراجعه فرمایند.

