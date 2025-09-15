روایت جنگ ۱۲ روزه در نخستین قسمتهای سریال «تیم درمان»
بخشهای آغازین مجموعه تلویزیونی «تیم درمان» به کارگردانی محمد عبدیزاده به روایتهایی از جنگ ۱۲ روزه اختصاص دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سریال «تیم درمان»، این سریال قرار بود مردادماه امسال در یکی از بیمارستانهای تهران کلید بخورد، اما وقوع جنگ ۱۲ روزه، سازندگان این مجموعه را مصمم کرد، تا بخشی از زندگی مردم و کادر درمان در آن روزها را روایت کنند. محمد عبدیزاده نویسنده و کارگردان پروژه نگارش هشت قسمت از مجموعه با مضمون جنگ ۱۲ روزه را شروع کرد و به همین دلیل سریال با تاخیر و در مهرماه کلید میخورد.
عوامل پشت دوربین این سریال انتخاب شدهاند و فهرست بازیگران به زودی اعلام میشود. «تیم درمان» در ۲۶ قسمت به سفارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری سازمان نظام پرستاری کشور در معاونت برونمرزی سازمان صدا و سیما تولید میشود.
عوامل این سریال عبارتند از نویسنده و کارگردان: محمد عبدیزاده، تهیهکنندگان: سیدمحسن جاهد، رضا علیپور، مدیر هنری: حسن روحپروری، طراح و چهرهپرداز: شهرام توانا، مدیر تولید: پرویز حسنلو، سرپرست گروه کارگردانی: لیلی مرادی، دستیاران اجرایی: علی کفراش، مهدی پازوکی. شادی منصوری، مشاوران پزشکی: تهمینه صالحیان، امیر صدر، حمید چراغی. مهوش آگاهی.