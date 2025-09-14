جشنواره هنرهای تجسمی جوانان در دانشگاه هنر

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران؛ این رویداد با توافق ستاد اجرایی، دبیر جشنواره و رییس دانشگاه هنر، روزهای ۳۱ شهریور تا ۴ مهر در دانشگاه هنر (باغ ملی) برگزار خواهد شد.

جعفر واحدی دبیر اجرایی جشنواره با اعلام این خبر گفت: طی توافقی با دانشگاه هنر و مساعدت مدیریت دانشگاه در زمینه برگزاری جشنواره در باغ ملی، راه یافتگان به جشنواره، از روز ۳۱ شهریور تا ۴ مهر با حضور در دانشگاه هنر، سی و دومین دوره این جشنواره را با حضور در دانشگاه هنر برگزار خواهند کرد.

در همین زمینه بهشید حسینی رییس دانشگاه هنر با اعلام موافقت و همکاری با جشنواره هنرهای تجسمی جوانان گفت: جوانان ما بعد از جنگ ۱۲ روزه نیازمند فضایی پرنشاط در هنر هستند و در روزهای اول سال تحصیلی این جشنواره قطعا به نشاط و شادی جوانان کمک می‌کند. برگزاری جشنواره در دانشگاه هنر به نوعی پاسخ به نیازهای جوانان هنرمند است.

گفتنی است، سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران با حضور ۱۵۴ هنرجوی جوان از ۱۸ تا ۲۵ سال از استان‌های کشور به تهران می‌آیند و در روزهای ۳۱ شهریور تا ۴ مهر در کارگاه‌های تخصصی در ۱۱ رشته طراحی، نقاشی، عکاسی، خوشنویسی، نگارگری، کاریکاتور، سرامیک هنری، مجسمه، رسانه‌های هنری جدید، تصویرسازی و گرافیک با همراهی استادان هنر، آثارشان را برای جشنواره هنرهای تجسمی جوانان خلق می‌کنند.

