پایان فیلمبرداری فیلم کوتاه «ترازو»
فیلم کوتاه «ترازو» به نویسندگی و کارگردانی مشترک علی حاجلیو و عرشیا زارع زاده که داستانی تلخ و شاعرانه از وزن تنهایی در شهری سنگدل را روایت میکند، فیلمبرداری خود را در تهران به پایان رساند.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای؛ فیلم کوتاه «ترازو» به نویسندگی و کارگردانی مشترک علی حاجلیو و عرشیا زارع زاده قصه پسری است که با یک ترازو در خیابان به دنبال نان میگردد، اما شاید در واقع دنبال چیزی بزرگتر است. این اثر تلخ و شاعرانه با محوریت تنهایی در فضای شهری سرد و بیروح ساخته شده است.
در این اثر که به تازگی فیلمبرداری خود را به پایان رسانده است، بازیگرانی چون افسانه میرباقری، هادی رضایی، کیان محمدی، گلسا سالم، علی حاجیلو، امین ابراهیمی، عباس صفری، محمد مرادی به ایفای نقش میپردازند.
از دیگر عوامل این اثر میتوان به مشاور کارگردان: آرمان مهرابی، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: حسین اسماعیلی، دستیار دوم کارگردان: مهدی حمیدی، فیلمبردار: سجاد پاکنهاد، دستیار فیلمبردار: سها پورمهدی، تدوینگر: وحید مروتی، صدابردار: علی گذشتی، طراح گریم: زهرا سالکی، دستیار گریم: الناز میرزا و بهار گودرزی، طراح صحنه و لباس: علی حاجیلو، دستیار صحنه و لباس: متین محمدپناه و مهدی سادات، آهنگساز: علی میرکریمی، مدیرتولید: امین ابراهیمی، منشی صحنه: آناهیتا میرباقری و مهنا سهرابی، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: معین محمودیان، مدیر تدارکات: عباس صفری و مشاور رسانهای: سیدمحمدصالح سیادت اشاره کرد.