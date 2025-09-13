خبرگزاری کار ایران
ارائه «دره دیوان» و «افسانه سپهر» به دبیرخانه جشنواره کودک و نوجوان

کارخانه صنایع سرگرمی مهوا، با دو انیمیشن «افسانه سپهر» و «دره دیوان» در سی و هفتمین جشنواره کودکان و نوجوانان اصفهان حضور خواهد داشت.

 به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کارخانه صنایع سرگرمی مهوا، برای اولین‌بار مجموعه انیمیشن‌سازی مهوا، با دو اثر  « دره دیوان» و «افسانه سپهر» قدم در ۳۷ جشنواره بین‌المللی کودکان و نوجوانان اصفهان می‌گذار‌د و  این آثار جهت بررسی و انتخاب تحویل دبیرخانه جشنواره شده است.

مجموعه مهوا، اولین کمپانی انیمیشن سازی ایرانی است که  در مسیر صنعتی سازی پویانمایی و گیم حرکت می کند و سال  با انیمیشن‌های جدید، در جشنواره‌های  ایرانی و خارجی پرقدرت ظاهر میشود.

انیمیشن «دره دیوان»، به کارگردانی رسول آذرگون، برای اولین در جشنواره کودکان و‌نوجوانان اصفهان به نمایش در خواهد آمد.این پویانمایی، با تکنیک دوبعدی ساخته شده و  برای رده سنی کودک است.

در خلاصه داستان این پویانمایی آمده است :« سفر پرماجرای نابغه ممکن است نه‌تنها رازهای گذشته را فاش کند، بلکه آینده روستا را نیز برای همیشه دگرگون سازد...»

همچنین پویانمایی «افسانه سپهر»، بعداز حضور در جشنواره فجر و درخشش در امریکا ودریافت جایزه رمی،  NYIFA جشنواره بین المللی فیلم نیویورک،  کایا ۲۰۲۵ترکیه، جشنواره بین‌المللی فیلم ورلد-فست هیوستون، و ... برای تصاحب پروانه زرین جشنواره کودکان و نوجوانان اصفهان، وارد این جشنواره مهم داخلی شده است تا کلکسیون جوایز جهانی و داخلی خود را تکمیل کند.

«افسانه سپهر»، به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی است که روایت سفر قهرمانی بابو و سپهر است. این انیمیشن است قرار به زودی در پاییز اکران داخلی خود را در سینماهای سرار کشور آغاز کند.

دره دیوان و افسانه سپهر،  قرار است از ۱۲ تا ۱۶ مهر ماه سال ۱۴۰۴ (۴ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۵) هم‌زمان با هفته ملی کودک با دیگر آثار حاضر در جشنواره رقابت کنند.

