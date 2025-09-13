به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانه های نوین معاونت سیما؛ انیمیشن و فیلم های سینمایی «چگونه اژدهای خود را آموزش دهید 3»، «اردک اردک غاز»، «ماهی قهرمان»، «ویلی تاکسی»، «دور دنیا در 80 روز»، «هشتگ دوچرخه باز»، «فیل شعبده باز»، «سونیک 3»، «پنالتی» و «گرن توریسمو»؛ از شنبه 22 شهریور ماه تا چهارشنبه 26 شهریور ماه از شبکه های کودک و امید؛ «تعقیب سایه ها»، «نغمه»، «شکارچی شنبه»، «اخراجی ها 2»، «شنا در زمستان» و «موقعیت مهدی»؛ از شنبه 22 شهریور ماه تا پنج شنبه 27 شهریور ماه از شبکه افق و «آنان که آرزوی مرگم را دارند»، «عملیات میلان»، «جومانجی، مرحله نهایی»، «درنده»، «ساخت ایتالیا»، «از فاصله نزدیک» و «جدال در زندان»؛ از شنبه 22 شهریور ماه تا جمعه 28 شهریور ماه از شبکه تهران پخش می شوند.

جشنواره انیمیشن ها و فیلم های سینمایی سیزدهمین هفته تابستانی شبکه کودک و امید

**** شبکه کودک

انیمیشن سینمایی «چگونه اژدهای خود را آموزش دهید 3» به کارگردانی «دان دیبلیوز»، شنبه 22 شهریور ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهید دید: هیکاپ که بعد از مرگ پدرش، رئیس برکه شده و دارد اژدهاهایی که اسیر شده اند را نجات می دهد. هیکاپ یاد حرف پدرش می افتد که جایی به نام دنیای پنهان وجود دارد که همه اژدهاها در آنجا هستند. در این هنگام بی دندان متوجه گونه زن نوع خود شده و آسترید و هیکاپ هم او را دیده و اسم او را خشم روز می گذارند. در یک شب خشم روز، بی دندان را پیدا کرده و بعد از یک مدت هیکاپ را که بی دندان را تعقیب کرده می بیند و فرار می کند. هیکاپ و استرید به دنبال بی‌دندان وارد دنیای پنهان می شوند و می بینند که بی دندان پادشاه آنجاست که ...

**************************************************

انیمیشن سینمایی «اردک اردک غاز» به کارگردانی «کریستوفر جنکینس»، یک شنبه 23 شهریور ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهید دید: پنگ، غاز جوان و دو جوجه اردک که از دسته هایشان جامانده اند با هم همسفر می شوند تا به دسته خود برسند. پنگ، غاز جوان پُر شر و شوری است که نمی تواند در چارچوب قواعد گروه و دوست هاش بماند. او به هیجان و سرعت بالا علاقه دارد و از قانون گریزان است. به همین خاطر نمی پذیرد تحت قوانین سفت و سخت گروه پرواز کند و در نهایت از دسته جا می ماند. از طرفی دیگر دو جوجه اردک 16 روزه هم به خاطر اشتباه پنگ از دسته شان جا می مانند. وقتی پنگ تلاش می کند تا با سرعت پرواز کند و زودتر از دسته به مقصد برسد با چیزی برخورد می کند و بالَش آسیب می بیند و ...

**************************************************

انیمیشن سینمایی «ماهی قهرمان» به کارگردانی «سین پاتریک اورلی»، دوشنبه 24 شهریور ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: الکس یک طوطی دریایی است که وظیفه تمیز کردن شهر کوچک دریایی‌شان را به عهده دارد. الکس، وظیفه شناس است و روزی متوجه می‌شود که لکه‌های سیاه عجیبی به بدن یکی از ماهی‌ها چسبیده که به سختی از بدن او پاک می‌شود. الکس به همراه دوستش کریستین که یک اسب دریایی کوچک است به دیدار شهردار می‌رود و طرح موضوع می‌کند، اما شهردارِ ماهی‌ها، الکس را مسخره کرده و از خود می‌راند. در نتیجه الکس تصمیم می‌گیرد به تنهایی برای شناخت منبع آلودگی اقدام کند اما در ادامه یک ماهی بادکنکی به نام اد و و یک مارماهی به نام ایلنور با او همراه می‌شوند. آنها پس از عبور موانع زیاد، به یک سکوی نفتی می‌رسند و متوجه می‌شوند که لوله انتقال نفت، سوراخ شده. آنها با تحریک کوسه‌ها، آنها را به سمت لوله‌ها و سکوی نفتی می‌کشانند و به این وسیله، آدمها را از نشتی، آگاه می‌کنند. الکس که هنوز نگران نفت‌های نشت کرده است، متوجه می‌شود که ...

**************************************************

انیمیشن سینمایی «ویلی تاکسی» به کارگردانی «یوسری ابد هالیم»، سه شنبه 25 شهریور ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: ویلی، ماشین مسابقه، بعد از یک تصادف شدید از مسابقات خارج شده و تبدیل به یک تاکسی شهری می‌شود. ویلی، بعد از تصادف از دنیای مسابقات خداحافظی کرده و با وجود گذشت یک سال، باز هم نمی‌تواند به شرایط سابق خود برگردد. دنیای بدون هیجان تاکسی شهری او را بسیار ناراحت و غمگین می‌کند؛ تا این که متوجه می‌شود خاله‌اش توسط یک کامیون هجده چرخ دزدیده شده است.. او با شجاعت به مبارزه با اشرار وارد می شود و ..

**************************************************

انیمیشن سینمایی «دور دنیا در 80 روز» به کارگردانی «ساموئل تورنو»، چهارشنبه 26 شهریور ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

این انیمیشن درباره یک میمون کوچک‌ با دم‌بلند به نام پاسپارتو است که از طرف یک قورباغه حریص به نام فیلیاس به یک ماجراجویی خطرناک دعوت می‌شود. او باید در عرض 80 روز به دور دنیا سفر کند. اما مادرش بیش از حد از او محافظت می‌کند و قصد دارد آن را در خانه ایمن نگه دارد، او به هر طریقی تلاش می‌کند تا با قورباغۀ جهانگرد همراه شود تا این سفر را به سر انجام برساند اما ...

**************************************************

**** شبکه امید

فیلم تلویزیونی «هشتگ دوچرخه باز» به کارگردانی «مصطفی نظری زاده»، شنبه 22 شهریور ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

این فیلم داستان پیرمرد تنهایی را روایت می‌کند که بعد از فوت همسرش هر کدام از فرزندانش به خاطر مشکلاتشان اصفهان را ترک کرده اند و تنها همدم و مونس حاجی بابا دوچرخه ای است که از زمان جوانی تا به امروز همراه اوست، اما یک روز در اثر سانحه ای حاجی بابا با دوچرخه اش نقش بر زمین می شود و در راه انتقال به بیمارستان دوچرخه به سرقت می رود و در ادامه داستان بازگشت فرزندان و نوه های نوجوانش به اصفهان و تلاش آنها برای یافتن دوچرخه‌ و مشکلاتی که بر سر راه آنها قرار می گیرد به تصویر کشیده می شود. اما ...

حسن اکلیلی، مهران هادی، شهره موسوی، افسانه صالحی الهام باقری و مسعود زنجانی در این تله فیلم ایفای نقش کرده اند.

**************************************************

فیلم سینمایی «فیل شعبده باز» به کارگردانی «وندی راجرز»، یک شنبه 23 شهریور ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

این انیمیشن درباره پسری به نام پیتر است که به دنبال یافتن خواهر گمشده خود، ادل می‌باشد. پیتر با یک فالگیر روبرو شده و تلاش می‌کند متوجه شود آیا خواهرش هنوز زنده است یا خیر. فالگیر به او می گوید که فیل را دنبال کن. حال پیتر برای یافتن پاسخ سوال خود ابتدا باید یک فیل مرموز را پیدا کند. پس از پیدا کردن فیل، پادشاه که فیل را اسیر کرده است از پیتر نوجوان می خواهد سه کار غیرممکن انجام دهد تا فیل را به او بدهد و ...

**************************************************

فیلم سینمایی «سونیک 3» به کارگردانی «جف فاولر»، دوشنبه 24 شهریور ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: سونیک، ناکلز و تیلز با یک دشمن جدید و قدرتمند به نام شدو روبرو می‌شوند، یک شرور مرموز با توانایی‌هایی که تا به حال با آن مواجه نشده‌اند. حال آن‌ها برای مبارزه با شدو با هم متحد می‌شوند، اما زمانی که توانایی‌های آن‌ها به هیچ وجه با شدو برابری نمی‌کند و آن‌ها با شکست مواجه می‌شوند و ...

**************************************************

فیلم سینمایی «پنالتی» به کارگردانی «شابهام سینگ»، سه شنبه 25 شهریور ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی لوکرام اسمیل، کی کی منون و شاشانک آرورا؛ داستانی از یک فوتبالیست هندی مشتاق است که به تیم فوتبال دانشگاه لکهنو می‌پیوندد. اما او برای رسیدن به رویای بازی در سطح ملی باید با با چالش‌ها و تبعیض‌های فراوانی روبرو می شود. لوکرام، یک علاقمند به ورزش فوتبال از مانیپور است. که در کالجی در لکهنو به نام SRMU ثبت نام می کند، این کالج به دلیل پرورش فوتبالیست های حرفه ای در سطح بین المللی شناخته می شود. هم اتاقی او، ایشوار سینگ، یک مهاجم در تیم دانشگاه است و به لوکرام کمک می کند تا وارد مسابقات انتخابی شود. او دستیار مربی پارت را تحت تأثیر قرار می دهد و او را برای یازده نفر بازیکن انتخاب می کند. با این حال، لوکرام به دلیل اصالت شمال شرقی خود با تبعیض از سوی دیگر بازیکنان و مسئولان مواجه است. او که دلسرد شده به روستای زادگاهش باز می گردد و ...

**************************************************

فیلم سینمایی «گرن توریسمو» به کارگردانی «نیل بلومکمپ»، چهارشنبه 26 شهریور ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی دیوید هاربر، اورلاندو بلوم، آرچی مادکوی، جری هالیول و جایمن هانسو خواهیم دید: مهارت‌های بالای یک گیمر در مجموعه بازی‌های ویدیویی گرن توریسمو، شانس تبدیل شدن او به یک راننده واقعی اتومبیل‌های مسابقه‌ای حرفه‌ای را برایش به ارمغان می‌آورد و شرکت نیسان قبول می کند اگر مجوز حرفه ای اتومبیل رانی را به دست آورد با او قرارداد امضا کند. یک جوان گیمر شرکت می کند و ...

**************************************************

چهارمین هفته «سینما افق» در شبکه افق

در چهارمین هفته از شهریور ماه چندین فیلم سینمایی در ژانرهای سیاسی، انقلابی، امنیتی و دفاع مقدسی، از شبکه افق روی آنتن می رود.

فیلم سینمایی «تعقیب سایه ها» به کارگردانی «علی شاه حاتمی»، شنبه 22 شهریور ماه ساعت 23:15 از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: در پی وقوع انفجار خودرویی، گروه تحقیق پلیس شروع به کار کرده و با کمک یکی از مجروحین حادثه، هویت و شماره خودروی عامل اصلی بمب گذاری شناسایی می شود. تیمور که سال گذشته در جریان توزیع موادمخدر دستگیر شده بود به ده سال زندان در دادگاه سنندج محکوم شده ولی به قید ضمانت آزاد و متواری می گردد. با مراجعه پلیس به شخص ضامن، سایر دوستان تیمور از جمله فردی به نام بهرام شناسایی می شوند. بمب گذاری توسط تیمور در خودروی دیگر و انفجار یکی از آن ها که باعث شهادت دو تن از مأموران خنثی سازی می شود پلیس را در یافتن عوامل بمب گذاری از جمله تیمور مصر می سازد. محل اصلی عاملین انفجار، شناسایی می شود و ...

جعفر دهقان، غلامرضا علی اکبری، سیدجواد هاشمی و رضا توکلی در فیلم سینمایی «تعقیب سایه ها» بازی کرده اند.

**************************************************

فیلم سینمایی «نغمه» به کارگردانی «ابوالقاسم طالبی»، یک شنبه 23 شهریور ماه ساعت 23:15 از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: محمود مهندس کامپیوتر و جانباز شیمیایی است و مبتلا به سرطان و با اینکه به همسرش نغمه علاقه زیادی دارد اما به خاطر بیماری اش با آگاهی به اینکه مدت زیادی زنده نخواهد ماند از نغمه می خواهد تا از هم جدا شوند و به همین منظور خیلی جدی پیگیر انجام مراحل طلاق می شود که ...

حسین یاری، حمیرا ریاضی، فقیهه سلطانی، مهتاج نجومی، ناصر فروغ، شاه‌علی سرخانی، کامبیز دیرباز، رضا منوچهری و محمدرضا بهمنیار در فیلم سینمایی «نغمه» ایفای نقش کرده‌اند.

**************************************************

فیلم سینمایی «شکارچی شنبه» به کارگردانی «پرویز شیخ‌طادی»، دوشنبه 24 شهریور ماه ساعت 23:15 از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: در یک بندرگاه اسرائیل، زنی یهودی که پس از مرگ همسرش، با یک مرد مسیحی ازدواج کرده‌است، کودک ۸-۷ ساله خود را در پی اقدامات حقوقی و اصرارهای زیاد پدربزرگش برای مدت کوتاهی به وی می‌سپارد. پدربزرگ کودک که یکی از سران جریان فکری صهیونیسم است در جواب نگرانی‌های مادر، وعده می‌دهد که او یک ماه بیشتر اینجا نمی‌ماند و پس از آن، کودک با اراده خود هر کجا که خواست می‌تواند برود که ...

علی نصیریان، امیریل ارجمند، دارین خمسه، آرسینه سوکیاسیان، مهدی فقیه و سیلوا آندرانسیان در فیلم سینمایی «شکارچی شنبه» ایفای نقش کرده اند.

**************************************************

فیلم سینمایی «اخراجی ها 2» به کارگردانی «مسعود ده نمکی»، سه شنبه 25 شهریور ماه ساعت 23:15 از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: درگیری شدیدی در منطقه نبرد ادامه دارد. دشمن بیمارستان صحرایی را محاصره می کند و همه اخراجی ها و همرزمانشان در پی راهی برای نجات می گردند. دشمن با اسیر گیری گسترده قصد یک مانور تبلیغاتی را دارد. همه اسرا به یک اردوگاه اسرای ثبت نام نشده، منتقل می شوند. خانواده اخراجی ها برای زیارت عازم مشهد هستند و به طور ناخواسته درگیر یک حادثه تروریستی می شوند و ....

اکبر عبدی، جواد هاشمی، حسام نواب صفوی، امین حیایی و محمدرضا شریفی نیا در این فیلم بازی کرده اند.

**************************************************

فیلم سینمایی «شنا در زمستان» به کارگردانی «محمد کاسبی»، چهارشنبه 26 شهریور ماه ساعت 23:15 از شبکه افق پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان این فیلم سینمایی آمده است: علی مرتضایی نسب از معلمین آموزش و پرورش جهت تدریس به یکی از مدارس محروم کشور منتقل می شود. او با مشاهده وضع مالی مردم و جهل و فقر حاکم بر آن ها درصدد کمک به مردم و از جمله شاگردانش بر می آید. دلسوزی مرتضایی نسب در مقابل دانش آموزان و رفتار خشن ناظم نسبت به بچه ها آن ها را رو در روی یکدیگر قرار می دهد. گرایش دانش آموزان به معلم خود و علاقه آن ها نسبت به مرتضایی نسب باعث کینه و حسادت ناظم شده و ...

مجید مجیدی، یحیی دیوانی، مسعود رحمانی، داوود قنبری و امیر کوت آبادی در این فیلم هنرنمایی کرده اند.

**************************************************

فیلم سینمایی «موقعیت مهدی» به کارگردانی «هادی حجازی‌ فر»، پنج شنبه 27 شهریور ماه ساعت 23:15 از شبکه افق پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: مهدی باکری، فرمانده لشگر 31 عاشورا از برادر کوچک ترش حمید می‌ خواهد علی رغم مشکلاتی که برایش پیش آمده به منطقه برگردد و در کنار او باشد. حمید می‌ پذیرد و همراه می‌ شود. حالا بعد از عملیات خیبر، مهدی باید تنها به خانه برگردد ...

هادی حجازی‌ فر، ژیلا شاهی، وحید حجازی‌ فر، معصومه ربانی‌ نیا، وحید آقاپور و روح‌ الله زمانی در فیلم سینمایی «موقعیت مهدی» هنرنمایی کرده‌اند.

**************************************************

چهارمین هفته جشنواره سینمایی شبکه تهران

فیلم سینمایی «آنان که آرزوی مرگم را دارند» به کارگردانی «تیلور شریدان»، شنبه 22 شهریور ماه ساعت 24:00 از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی آنجلینا جولی، فین لیتل، جان برنتال و نیکلاس هولت خواهیم دید: هانا یک آتشنشان است او در آتش سوزی جنگل نتوانسته جان سه پسر بچه نوجوان را نجات دهد و مدام عذاب وجدان دارد و در کارش اشتباهاتی می کند که او را به برج مراقبت منتقل می نمایند. اوون یک حسابدار است که متوجه فساد مالی دستگاهی قضایی شده است و عده ای می خواهند او را بکشند او با پسرش کانر فرار می کند و دو پلیس فاسد جک و همکارش به دنبال آنها هستند اوون قبل از اینکه کشته شود مدارکی را به کانر می دهد و از او می خواهد که به سمت جنگل فرار کند. هانا در جنگل کانر را در حالی که زخمی شده می بیند کانر می خواهد از دست هانا هم فرار کند که هانا به او می گوید که یک آتشنشان است و ...

**************************************************

فیلم سینمایی «عملیات میلان» به کارگردانی «جینگ وانگ»، یک شنبه 23 شهریور ماه ساعت 24:00 از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی اندی لو، زامینگ هانگ و چولام ونگ خواهیم دید: یک شرکت چینی هنگ‌کنگی که توسط پسری نابغه به نام لوییس لو اداره می‌شود، قصد دارد اختراع دانشمند سوئیسی را خریداری کرده و برای منافع انسانی به تولید انبوه برساند. این دانشمند بذری را پرورش داده و تولید کرده که بدون خاک و با اندکی آب به سرعت رشد کرده و به درختی بزرگ تبدیل شده و میوه می‌دهد. اما در لحظه ملاقات ناگهان یک گروه تبهکار حرفه‌ای به آنها حمله کرده و دانشمند و بذر شگفت‌انگیز او را می‌دزدند....

**************************************************

فیلم سینمایی «جومانجی، مرحله نهایی» به کارگردانی «جیک کاسدان»، ‌دوشنبه 24 شهریور ماه ساعت 24:00 از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی دواین جانسون، جک بلک و کوین هارت خواهیم دید: همه دوستان بازی جومانجی مشغول کارهای خود هستند و دوره دبیرستان را به اتمام رسانده اند. ادی پدر بزرگ اسپنسر با آنها زندگی می کند. اسپنسر و بتانی هر دو دانشجو هستند و بهم علاقمند هستند ولی نمی توانند آن را ابراز نمایند. قرار است همه بچه ها برای خوردن صبحانه در کافه قدیمی که متعلق به ادی و دوستش مایلو بوده جمع شوند ولی اسپنسر نرفته است و دوستانش به خانه آنها رفته و به زیرزمین خانه رفته و متوجه می شوند که اسپنسر وارد بازی شده و آنها هم به اتفاق مایلو و پدربزرگ ادی وارد بازی می شوند. حالا همه با هم باید تلاش کنند تا جواهری را که دست یورگن بی رحم است به دست بیاورند تا ...

**************************************************

فیلم سینمایی «درنده» به کارگردانی «بالتازار کورماکور»، سه شنبه 25 شهریور ماه ساعت 24:00 از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی انزور آلم، کریس ژالابا و کریس لانگا خواهیم دید: نیت به تازگی همسرش را از دست داده و با دخترانش مر و نورا به آفریقا می رود تا خاطرات همسرش را زنده نماید. او با دخترانش به خانه مارتین که یکی از دوستانش است و محیط بان است می رود. روز بعد در گردش در دشت یک شیر به انها حمله می کند، مارتین در همان ابتدا به شدت زخمی می شود و نیت و دخترانش هم با شیرها درگیر شده و سعی دارند که خودشان را نجات دهند. نورا زخمی می شود و مارتین ماشین را به خاطر حمله یک شیر به ناچار به آتش می کشد و ...

**************************************************

فیلم سینمایی «ساخت ایتالیا» به کارگردانی «جیمز دی آرسی»، چهارشنبه 26 شهریور ماه ساعت 24:00 از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی یولاندا کتل، میشل ریچاردسون و سواد فارس خواهیم دید: جک پسر رابرت فاستر، مدیر یک گالری در لندن است. جک در تلاش است تا این گالری را از مالکش خریداری کند. مالک گالری یولاندا، همسر جک است که به تازگی از هم جدا شده اند. جک به دنبال راهی برای تهیۀ پول کافی برای خرید گالری است، لذا به همراه پدرش به ایتالیا می رود تا خانه قدیمی شان را بفروشند. این خانه زادگاه جک است ولی بعد از مرگ مادرش او و پدرش روابطشان سرد شده و خانه را نیز خالی و متروکه مانده است. آنها برای فروش خانه باید آنجا را بازسازی کنند و در همین حین خاطرات گذشته برای این پدر و پسر دوباره زنده می شود. از طرفی جک با ناتالیا زنی جوان که یک فرزند کوچک دارد و از همسرش جدا شده، آشنا می شود که ...

**************************************************

فیلم سینمایی «از فاصله نزدیک» به کارگردانی «جو لینج»، ‌پنج شنبه 27 شهریور ماه ساعت 24:00 از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی فرانک گریلو، استوارت اف. ویلسون و باستر ریوز خواهیم دید: تارین و پال زن و شوهر سیاهپوستی هستند که در انتظار به دنیا آمدن فرزندشان هستند. پال پرستار است او توسط فردی به نام متیو تهدید می شود که در صورتی که برادرش آبراهام را که در بیماستان آنها بستری است فراری ندهد دیگر تارین را نخواهد دید. پال متوجه می شود که تارین توسط متیو گروگان گرفته شده است و آبراهام را هر طور که شده از بیمارستان فراری می دهد و بعد متوجه می شود که بارزسی به نام لوئیس خودش دست به قتل معاون دادستان زده و آن را به گردن آبراهام انداخته است. لوئیس دو قتل دیگر هم انجام می دهد. پال سعی می کند به کمک آبراهام همسرش را نجات دهد و ...

**************************************************

فیلم سینمایی «جدال در زندان» به کارگردانی «دیوید لم»، جمعه 28 شهریور ماه ساعت 24:00 از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی لوئیس کو، کوین چنج و رایموند لم خواهیم دید: پیرمردی وقتی می بیند که ماشین هایی به باغش حمله کرده و همه چیز را خراب می کنند سکته کرده و می میرد. نوه اش، ناتالی پیگیر موضوع می شود و به سراغ ویلیام لوک، از ماموران پلس امنیت هنگ کنگ می رود و از او می خواهد در پیگیری مرگ پدربزرگش او را یاری دهد. پلیس امنیت می داند که اینها زیر سر شخص پولداری به نام سائو است ولی هیچ مدرکی در دست ندارند، سائو قتل های زیادی کرده که هیچ کدام ثابت نشده و اکنون به جرم دیگری در زندان است پلیس امنیت تصمیم می گیرد که ویلیام لوک را برای پیدا کردن مدرکی به زندانی که سائو در آن است بفرستد. ویلیام متوجه می شود که سائو و وانگ، پلیس فاسد سابق دو گروه خلافکار را شکل داده اند که با یکدیگر رقابت دارند. لوک متوجه می شود که سائو فرزند یوآن است، مردی که سال هاست در چین زندگی می کند و ...

