پاویون ایران به عنوان «برترین غرفه» در نمایشگاه گردشگری CITIE چین انتخاب شد
پاویون ایران در نخستین حضور خود در نمایشگاه بینالمللی گردشگری CITIE گوانجو چین، به دلیل استفاده از المانهای تاریخی، توجه به ویژگیهای بومی و سنتی، طراحی زیباشناسانه و استقبال کمنظیر بازدیدکنندگان، موفق به کسب عنوان غرفه برتر نمایشگاه شد.
به گزارش ایلنا، صبح امروز 22 شهریور 1404 معاون نمایشگاه CITIE در مراسمی رسمی، با حضور در پاویون ایران، لوح برترین غرفه را به محمدحسین صوفی مدیر پاویون گردشگری ایران و مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی اهدا و از حضور پرشور ایران در این رویداد بینالمللی تقدیر و قدردانی کرد.
محمدحسین صوفی در حاشیه این مراسم با ابراز خرسندی از انتخاب غرفه ایران به عنوان برترین غرفه نمایشگاه گوانجو چین گفت: به واسطه تلاشهای ارزشمند همکاران در بخشهای مختلف کانون، پاویون ایران توانست با تأکید بر زیباشناسی، مضامین فرهنگی و تمدنی و تعامل مستقیم با بازدیدکنندگان، جایگاه ویژهای کسب کند. خوشحالیم که حضور ما موجب افزایش بازدیدکنندگان از نمایشگاه شد و این رویداد فرصت ارزشمندی برای معرفی ایران بود.
او افزود: در گفتوگو با مدیران نمایشگاه، مجموعهای از پیشنهادها برای دورههای آتی مطرح شد؛ از جمله جداسازی بخشهای اقتصادی و مذاکرات تجاری از برنامههای نمایشی و پرفورمنس که این موضوع بهویژه برای مشارکت آژانسهای تخصصی اهمیت دارد و این پیشنهاد مورد استقبال برگزارکنندگان نیز قرار گرفت.
پاویون ایران که با حضور ۸ شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری، یک صنعتگر صنایعدستی، نمایش پوشاک سنتی و کارگاههای ایرانشناسی در این نمایشگاه شرکت کرده است، توانست جلوهای متفاوت از فرهنگ و تمدن ایرانی را در معرض دید عموم قرار دهد و به یکی از پربازدیدترین غرفههای نمایشگاه بدل شود.
این موفقیت، همزمان با استقبال رسانههای محلی و ملی چین از پاویون ایران، جایگاه کشورمان را در عرصه نمایشگاههای گردشگری بینالمللی پررنگتر کرد و گامی دیگر در مسیر توسعه روابط گردشگری میان ایران و چین به شمار میآید.