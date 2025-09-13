اعطای نمایندگی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در چین

به گزارش ایلنا، در حاشیه نخستین روز برگزاری نمایشگاه گردشگری CITIE گوانجو، مجوز نمایندگی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در چین طی مراسمی رسمی و با حضور حریری سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در گوانجو، از سوی محمدحسین صوفی مدیر پاویون ایران و مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به حسین خلیفی اعطا شد.

صوفی در حاشیه این مراسم با اشاره به جایگاه بین‌المللی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، ایجاد نمایندگی در کشورهای مختلف را یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها برای گسترش ارتباطات و توسعه همکاری‌ها در حوزه گردشگری و اتومبیلرانی عنوان کرد.

او اضافه کرد: تاکنون مجوز ۱۲ نمایندگی کانون در کشورهای مختلف از جمله اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان، عمان، امارات، ارمنستان و ترکیه اعطا شده و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها تا پایان سال جاری این تعداد به حداقل ۱۵ نمایندگی خواهد رسید.

این اقدام بخشی از برنامه کانون برای توسعه ارتباطات بین‌المللی و گسترش همکاری‌ها در حوزه گردشگری و اتومبیلرانی به شمار می‌رود.

