اعطای نمایندگی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در چین
مجوز نمایندگی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در چین طی مراسمی رسمی و با حضور سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در گوانجو، از سوی مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی اعطا شد.

به گزارش ایلنا،   در حاشیه نخستین روز برگزاری نمایشگاه گردشگری CITIE گوانجو، مجوز نمایندگی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در چین طی مراسمی رسمی و با حضور حریری سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در گوانجو، از سوی محمدحسین صوفی مدیر پاویون ایران و مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به حسین خلیفی اعطا شد.

صوفی در حاشیه این مراسم با اشاره به جایگاه بین‌المللی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، ایجاد نمایندگی در کشورهای مختلف را یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها برای گسترش ارتباطات و توسعه همکاری‌ها در حوزه گردشگری و اتومبیلرانی عنوان کرد.

او اضافه کرد: تاکنون مجوز ۱۲ نمایندگی کانون در کشورهای مختلف از جمله اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان، عمان، امارات، ارمنستان و ترکیه اعطا شده و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها تا پایان سال جاری این تعداد به حداقل ۱۵ نمایندگی خواهد رسید.

این اقدام بخشی از برنامه کانون برای توسعه ارتباطات بین‌المللی و گسترش همکاری‌ها در حوزه گردشگری و اتومبیلرانی به شمار می‌رود.

