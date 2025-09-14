سکوت کشورهای عربی، صهیونیستها را وقیحتر کرده است
خاخام یهودی براساس خوانش کدهای رمزی که در آیات تورات وجود دارد، پیشبینی کرده که ایران به اسراییل حمله و این کشور را نابود خواهد کرد. به گفته گلزارسون، راه حل اسرائیلیها فقط توبه است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صهیونیستها علاوه بر پیشگوییها و یافتن نشانههایی مذهبی مبنی بر نزدیک بودن زمان احداث دوباره معبد سلیمان نبی، با نشانهها و پیشگوییهای متناقضی نیز مواجه هستند که میتواند در نوع خود جالب توجه باشد. وب سایت روزنامه اسراییلی"جروزالم پست"، گزارشی از خاخام " ماتیتیاهو گلازرسون" ۸۲ ساله که بیش از ۳۰ کتاب مذهبی نوشته و به پیشگویی از روی کدهای مخفی تورات شهره است، منتشر کرده. این خاخام یهودی در یک ویدئو مدعی شده بر اساس خوانش کدهای رمزی که در آیات تورات وجود دارد، ایران به اسراییل حمله و این کشور را نابود خواهد کرد.
وی مدعی است این پیشگویی خود را از روی کدهای رمزنگاری شده کتاب مقدس یهودیان میگوید. این کدها شامل کلمات پیچیدهای هستند که در تورات یافت میشود و به عقیده بعضیها حاوی پیامهای پنهانی خدا برای بندگان است.
او کدهای رمزی داخل آیاتی را کنار هم میچیند و جمله "ایران تیکوف" (ایران حمله خواهد کرد) را از میان آیات بیرون میکشد. این خاخام یهودی مدعی است بر اساس رمزخوانی کدهای داخل تورات، اگر اسراییلیها به روش فعلی خود ادامه دهند، نابودی آنها در حمله ایرانیها تقریبا تضمین شده است.
به گفته گلزارسون، راه حل توبه است. در اصل او به مواردی دیگر از کدهای پیشگویانه در تورات اشاره کرده که به "توبه" و "مسیح" اشاره داشتند.
اما حتی هشدارهای خاخامهای یهود نیز نتانیاهو را سر عقل نمیآورد و او همچنان به کشورهای تازهای حمله میکند. این رژیم با اقدام اخیرش در حمله به قطر نشان داد که برای تمامیت ارضی هیچ یک از کشورهای منطقه اهمیت و احترامی قائل نیست و بدون هیچ دغدغهای نسبت به اینکه بخواهد درباره اقدامات متجاوزانهاش پاسخگو باشد، برای پیشبرد اهداف خود از هر کاری اعم از تجاوز به آسمان و زمین کشورهای منطقه دریغ نمیکند.
در دو سال گذشته اسرائیل به فلسطین، لبنان، سوریه، ایران، یمن و قطر حمله کرده و کشورهایی مثل عراق را هم تهدید کرده است و حالا بسیاری از کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدهاند که این کشور جعلی تهدیدی واقعی برای حفظ تمامیت ارضی و امنیت در منطقه است.
نشریه انگلیسی گاردین طی گزارشی به همین موضوع اشاره کرده و نوشته است: «ترور مذاکرهکنندگان حماس در دوحه توسط اسرائیل، خط قرمزی را رد کرد که حتی نزدیکترین شرکای عرب آن هم نمیتوانند نادیده بگیرند. اسرائیل مدتها حملات پیشدستانه و فرامرزی خود را برای تامین امنیتش توجیه کرده است. طی دو سال گذشته، در واکنش به حملات ۷ اکتبر حماس، به شش کشور منطقه حمله کرده تا هرگونه تهدید علیه امنیت خود را از میان بردارد. اما هدف قرار دادن پایتخت قطر، یک پادشاهی ثروتمند در حاشیه خلیجفارس، شریک امنیتی و متحد غیرناتوی آمریکا و محل مذاکرات حساس بین اسرائیل و حماس به ابتکار واشنگتن، صرفاً یک ترور هدفمند دیگر نیست. این اتفاق نشانه تغییری بنیادی است: جایی که کشورهای عربی دیگر ایران را عامل اصلی بیثباتی منطقه نمیدانند و نام اسرائیل را در این خصوص به زبان میآورند.»
شبکه کان رژیم صهیونیستی به تازگی اعلام کرده که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در واکنش به حمله اخیر «اسرائیل» به دوحه، در حال بازنگری در روابط خود با این رژیم و ایجاد جبهه یکپارچه در برابر آن هستند.
طبق این گزارش، این تحرکات پس از حملات اخیر تلآویو به قطر که موجی از خشم در جهان عرب بهویژه در کشورهای حاشیه خلیج فارس را برانگیخت، شدت گرفته است.
این گزارش در شرایطی منتشر میشود که طی روزهای اخیر و درپی حمله تلآویو به قطر، موج محکومیتها و درخواستها برای اقدامات عملی علیه رژیم صهیونیستی در میان کشورهای عربی و اسلامی به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
اما با این حال، هنوز کشورهای عربی برای پاسخ دادن به این رفتارهای متجاوزانه انفعال خود را رها نکرده و نهایتاً با محکوم کردن برخی اقدامات رژیم صهیونیستی سعی دارند که ترس و محافظهکاری خود را پنهان کنند. علم صالح، دانشیار مطالعات خاورمیانه در دانشگاه ملی استرالیا، در گفتوگو با بیبیسی اظهارات صریحی درباره همین موضوع مطرح کرده است. او در این گفتوگو تأکید دارد: کشورهای عربی توان چانهزنی در برابر آمریکا را ندارند و حتی با وجود هماهنگی واشنگتن در حمله اسرائیل به قطر، همچنان به حفظ روابط با آن پایبندند.
امارات در واکنش به این حمله، بهجای احضار سفیر اسرائیل، تنها معاون او را فراخواند؛ اقدامی که در عرف دیپلماتیک صرفاً اعتراض متوسطی محسوب میشود. جالبتر آنکه قطریها هم نه تنها اقدام متقابلی انجام ندادند بلکه نخستوزیر این کشور پس از حمله اسرائیل (با حمایت آمریکا) به کشورش، به ضیافت شام دونالد ترامپ آمریکا رفته و با متجاوزان به خاک کشورش شام خورد!
اما در برابر این انفعال و رفتار محافظهکارانه، برخی اقدامات خودجوش مردمی کشورهای منطقه امنیت روانی سران اسرائیل را هدف گرفته است. رسانههای رژیم صهیونیستی گزارش دادند بعد از حمله هکری روز گذشته که تلفن وزیر جنگ این رژیم، «اسرائیل کاتز» را هدف قرار داد، هکرهای ترک امروز شماره تلفن ۱۱ وزیر در کابینه رژیم صهیونیستی و همچنین شماره تلفن رئیس پارلمان (کنست) «امیر اوحانا» را منتشر کردند.
از جمله شماره تلفنهایی که منتشر شده است، شماره تلفن همراه وزیر جنگ سابق «یوآو گالانت» و همچنین یک شماره تلفن متعلق به نخست وزیر رژیم صهیونیستی، «بنیامین نتانیاهو» است.
یونیسف: ۱۳ هزار کودک در غزه از سوء تغذیه شدید رنج میبرند
وضعیت ساکنان غزه همچنان طبق روال چند ماه گذشته هر روز بدتر از روز قبل میشود و هیچ اقدام راهگشایی در جهت توقف یا جلوگیری از فاجعه بیشتر صورت نگرفته است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در گزارشی با اشاره به اینکه ۱۳ هزار کودک در غزه از سوء تغذیه شدید رنج میبرند، اعلام کرد که در ماه آگوست نرخ سوء تغذیه کودکان در غزه به سطحی فراتر از رکورد ماه ژوئیه رسیده است.
بر اساس گزارش یونیسف یک نفر از هر پنج کودک در غزه به سوء تغذیه حاد مبتلا شده و این وضعیت همزمان با افزایش شدید حملات نظامی در شهر غزه رخ داده است.
در این حین؛ سران دستگاههای امنیتی رژیمصهیونیستی به مقامات سیاسی هشدار دادهاند که عملیات برای تصرف شهر غزه بهطور اجتنابناپذیر منجر به کشته شدن اسرا خواهد شد و همچنین کنترل صدها هزار غیرنظامی ساکن این شهر بهدست نیروهای نظامی خواهد افتاد.
رژیم صهیونیستی پس از اینکه در خرابههایی که خود عامل شکلگیری آنها در غزه است، گرفتار شد، حالا برای پیشبرد اهداف اشغالگرانهاش رفتار خصمانهاش را شدیدتر کرده و بدون هیچ ملاحظهای ساختمانهای مسکونی و تجاری غزه را مورد هدف قرار میدهد و سعی دارد این منطقه را به طور کامل ویران سازد.
لحظه اصابت بمب آمریکایی به خانهای در غزه
لحظه بمباران اروگاه الشاطئ در غزه توسط جنگندههای رژیم صهیونیستی
لحظه بمباران ساختمان بانک القدس در شهر غزه
ویرانی گسترده در پی حمله هوایی رژیمصهیونیستی به مدرسه ابو عاصی در غرب غزه
رژیم صهیونیستی صدها شهروند فلسطینی را در طولکرم بازداشت کرد!
وضعیت در غزه به شکلی است که ساکنان این باریکه دیگر امکان زندگی در مناطق شهری را ندارند و بسیاری در امتداد ساحل غزه در چادر زندگی میکنند.
آما شهدا همچنان رو به افزایش است، درحالیکه مقامات صهیونیست مدعی کذببودن آمار شهدای غزه هستند، هالوی رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل بهتازگی گفته: در جنگ غزه بیش از ۲۰۰ هزار نفر را «طبق قوانین بینالمللی» کشته یا زخمی کردهایم!
دفتر اطلاعرسانی دولتی غزه اعلام کرد که با وجود حملات وحشیانه و تلاشهای رژیم صهیونیستی، بیش از یک میلیون فلسطینی آوارگی اجباری از شهر غزه و شمال این باریکه به سمت جنوب را رد کردهاند و شماری از شهروندان که تن به آوارگی به سمت خانیونس و رفح داده بودند، به دلیل نبود امکانات در حال بازگشت به غزه هستند.
ارتش رژیم صهیونیستی در حالی برای آغاز حملهٔ زمینی به سراسر شهر غزه آماده میشود که رئیس ستاد ارتش این رژیم نسبت به امکاننداشتن شکست حماس بدون طرح سیاسی برای آیندهٔ غزه هشدار میدهد.
روزنامهٔ یدیعوت آحارانوت امروز گزارش داد که صدها تانک و نفربر زرهی ارتش رژیم صهیونیستی در نزدیکی غزه جمع شدهاند و برای عملیات «ارابههای گیدئون ۲» آماده هستند.
این روزنامه نوشت که ارتش اسرائیل هرگونه تصمیم سیاسی را فارغ از جنجالیبودن آن اجرا خواهد کرد؛ حال این تصمیم حکمرانی نظامی اسرائیل بر ۲ میلیون فلسطینی در غزه باشد یا مدیریت غزه با رهبری عربی تحت نظارت آمریکا باشد یا انتقال تدریجی مناطق به تحت اختیار تشکیلات خودگردان پس از نابودی حماس باشد.
یدیعوت آحارانوت گزارش داد که پیشنهادهای دیگر همچون مسلحکردن عشایر غزه یا تشویق به مهاجرت ساکنان آن عملاً شکست خورده است.
بحرانهای پیشِ روی اسرائیل
این روزها ترس به جان نظامیان نیز افتاده است. یک رسانه صهیونیستی نیز به تازگی اعلام کرد که ۶ سرباز از تیپ گوعاتی ارتش رژیم صهیونیستی نپذیرفتند که در دور جدید جنگ در داخل نوار غزه شرکت کنند که منجر به محاکمه آنها با حکمهای حبس شد.
این سربازان حدود یک ماه پیش باید وارد جبالیا میشدند، اما آنها به فرماندهان خود اطلاع دادند که پس از دو سال خدمت مداوم در نوار غزه و مواجهه با صحنههای خشن، دچار خستگی شدید شده و از بحران روانی رنج میبرند.
طبق گزارش روزنامهٔ عبریزبان «گلوبز» تأمین مالی صندوقهای سرمایهگذاری در اسرائیل تا نیمهٔ نخست امسال با سقوط ۴۰ درصدی به تنها ۲۶۰ میلیون دلار رسیده که پایینترین میزان در سالهای اخیر است.
در صورت تداوم این روند، کل سرمایه جذبشده تا پایان سال از ۳۵۰ میلیون دلار فراتر نخواهد رفت، در حالیکه این رقم در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱.۲ میلیارد دلار و در سالهای اوج ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ حدود ۶ میلیارد دلار بود.
این بحران بیش از آنکه ناشی از کاهش جهانی در سرمایهگذاریها باشد، ریشه در مشکلات ساختاری، بیاعتمادی داخلی و بحرانهای سیاسی و امنیتی اسرائیل دارد.
مصطفی برغوثی دبیرکل ابتکار ملی فلسطین نیز در گفتوگویی اظهار کرده است: اگر به درون اسرائیل، به آنچه در آن جریان دارد نگاه کنیم، چه خواهیم دید؟ اقتصادی در حال فروپاشی خواهیم دید! در حال حاضر از بحرانی بزرگ رنج میبرد. اسرائیل تاکنون برای این جنگ ۹۷ میلیارد دلار هزینه کرده و پیشبینی میشود هزینههای مرحلهٔ بعدی جنگ بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار شود. این چیزی نیست که اقتصاد اسرائیل توان تحمل آن را داشته باشد.
انزجار جهانیان از رژیم صهیونیستی
برخی کشورهای اروپایی با اقداماتی سعی دارند مخالفت خود را اقدامات اسرائیل را اعلام کنند. هلند به تازگی اعلام کرده که این کشور در صورت حضور رژیم صهیونیستی در مسابقه یوروویژن ۲۰۲۶، از شرکت در این رویداد خودداری خواهد کرد.
اسپانیا و ایرلند نیز اعلام کردهاند که در صورت اجازه شرکت اسرائیل در یوروویژن، از این مسابقات کنارهگیری خواهد کرد.
شدت انزجار از اسرائیل به حدی است که به تازگی برخی سیاستمداران اروپایی اظهارات صریحی علیه این رژیم بیان میکنند که تا پیش از این بیان چنین اظهاراتی بسیار بعید بود. پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا در اظهاراتی گفت: متأسفم؛ متأسفم که ما بمب هستهای نداریم تا مانع حملات اسرائیل به غزه شویم.
موقعیت سیاسی اسرائیل در آمریکا نیز با مخاطرات زیادی مواجه است و شخصیتهای سیاسی این کشور اظهارات بیسابقهای نسبت به اسرائیل بیان میکنند. الکساندر کورتز، نماینده کنگره آمریکا در مصاحبهای اظهار کرده است که طبق قوانین آمریکا، ارائهی سلاح به نیروهایی که مرتکب جنایات جنگی میشوند، غیرقانونی است. با این حال، دولتهای ما چه دموکرات و چه جمهوری خواه همچنان به ارسال بمبهای ساخت آمریکا برای دولت اسرائیل که دست به نسلکشی میزند ادامه دادهاند. باید ارسال بمبها به اسرائیل را متوقف کنیم.
طبق گزارش شبکه الجزیره کشتیهای ناوگان «صمود» (شکست حصر غزه)، دیروز پس از آنکه چند روز گذشته با شرایط آب و هوایی دشوار در دریای مدیترانه مواجه بودند، وارد بندر بنزرت تونس شدند.
بر اساس این گزارش این سفر در چارچوب تلاش برای رساندن کمکهای بشردوستانه و شکستن محاصره اسرائیل علیه نوار غزه انجام میشود.
شبکه الجزیره اعلام کرد که صدها فعال از حدود ۵۰ کشور شب را در نزدیکی بندر بنزرت سپری کرده و صبح شنبه حرکت اصلی به سمت سواحل غزه آغاز شده.
«خالد بوجمعه»، عضو کاروان مذکور گفت که حدود ۲۰ کشتی از بندر سیدی بوسعید روز پنجشنبه به سمت بنزرت حرکت کردند و ۱۰ کشتی دیگر از اسپانیا پیشتر به بندر رسیده بودند.