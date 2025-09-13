جشن بزرگ «ایران عزیز» تمدید شد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، محمدباقر اعلمی، سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، از تمدید جشن بزرگ «ایران عزیز» تا ... در دریاچه شهدای خلیج فارس(چیتگر) خبر داد.

اعلمی با اعلام این خبر افزود: با توجه به استقبال چشمگیر شهروندان از این جشن بزرگ و حضور بیش از ۲۵ هزار نفر از شهروندان در هر شب از اجرای این برنامه، جشن بزرگ «ایران عزیز» با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری شامل غرفه‌های عرضه سوغات اقوام، نمایش آیین‌های سنتی و محلی اقوام، کنسرت رایگان خوانندگان محبوب، استندآپ‌کمدی، برنامه ویژه کودکان و... در دریاچه شهدای خلیج فارس(چیتگر) ادامه خواهد داشت.

جشن بزرگ وحدت اقوام ایرانی با عنوان «ایران عزیز» از ۱۲ شهریور به مناسبت هزار و پانصدمین سالروز ولادت پیامبر اکرم(ص) با شعار «امت احمد» هر روز از ساعت ۱۷ تا ۲۳ در حال برگزاری است.

هدف از برگزاری این جشن، نمایش وحدت و همدلی آحاد مختلف مردم و همچنین معرفی فرهنگ، تمدن و آداب و رسوم اقوام گوناگون ایرانی است. بخش غرفه‌ها شامل بازارچه محصولات اقوام ایرانی است که سوغات استان‌های مختلف کشور در آن عرضه می‌شود و در بخش استیج نیز هر شب برنامه جذاب و مهیج ویژه کودکان اجرا می‌شود و کنسرت موسیقی با حضور خوانندگان مطرح کشور همچون سالار عقیلی، امید حاجیلی، علی لهراسبی و ... تاکنون میزبان شهروندان بوده است. اجرای موسیقی اقوام ایرانی، نقالی، اجرای سرود و... از دیگر برنامه‌های استیج است.

فضای بازی ویژه کودکان و فضای بازی ویژه نوجوانان دو بخش دیگر رویداد «ایران عزیز» خواهد بود که امکان بازی‌های متنوع گروهی و انفرادی در آن فراهم شده است. همچنین پویش همخوانی سرود «ای ایران» هر شب ساعت ۲۱ با همخوانی هزار و ۵۰۰ نفر از شهروندان اجرا می‌شود.

علاقه‌مندان برای بهره‌مندی از بخش‌های متنوع جشن‌های بزرگ «ایران عزیز» می‌توانند به دریاچه شهدای خلیج فارس(چیتگر) مراجعه کنند.

