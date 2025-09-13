فراخوان جشنواره موسیقی فجر منتشر شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، چهل‌ویکمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر با هدف معرفی آثار برگزیده موسیقی ایران، ارتقای سلیقه و اغنای فرهنگ شنیداری مخاطبان، حمایت از موسیقی‌های خلاقانه با توجه ویژه به نوآوران جوان موسیقی و همچنین دعوت از گروه‌های خارجی از یک تا سی بهمن ۱۴۰۴ در تهران برگزار خواهد شد.

چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر به همت دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط انجمن موسیقی ایران به دبیری آرش امینیان بهمن‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

