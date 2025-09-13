توسعه روابط فرهنگی ایران و آذربایجان با برگزاری هفتهها و روزهای فرهنگی
نشست بررسی گسترش روابط فرهنگی میان ایران و جمهوری آذربایجان و برگزاری هفتهها و روزهای فرهنگی مشترک، با حضور هیأتی از سوی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مدیران ارشد وزارت فرهنگ جمهوری آذربایجان در محل این وزارتخانه برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، عبدالرضا راشد معاون توسعه روابط و مطالعات منطقهای و بینالمللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این نشست ابراز کرد: همانگونه که رؤسای جمهوری دو کشور تصمیم به ارتقاء روابط فیمابین گرفتهاند، مسئولان فرهنگی نیز باید تمامی تلاش خود را برای تحقق اهداف مورد نظر به کار گیرند.
وی ادامه داد: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران مسئول تقویت و تنظیم روابط فرهنگی با کشورهای جهان است و توسعه روابط فرهنگی به عنوان زمینهساز گسترش همکاریها در سایر حوزهها به عنوان وظیفه اصلی سازمان دارای اهمیت بالایی است.
راشد، همچنین هدف اصلی این نشست را بررسی چگونگی برگزاری هفته فرهنگی میان ایران و آذربایجان عنوان کرد. معاون توسعه روابط و مطالعات منطقهای و بینالمللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی پیشنهاد کرد که هفتههای فرهنگی ابتدا در پایتختهای دو کشور برگزار شود و پس از کسب تجربه، اجرای این برنامه در سایر شهرها نیز صورت گیرد.
وی افزود: پیش از سفر به آذربایجان، در جلسهای با مسئولان شهر تبریز، آمادگی این شهر برای میزبانی هفته فرهنگی آذربایجان اعلام شد. راشد پیشنهاد کرد: علاوه بر تبریز و اردبیل و ارومیه، شهرهای اصفهان، شیراز، مشهد و سایر شهرهای ایران نیز برای میزبانی هفتههای فرهنگی آذربایجان مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند.
معاون توسعه روابط و مطالعات منطقهای و بینالمللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همچنین گفت: جزئیات برگزاری هفته فرهنگی شامل بخشهای متنوعی از جمله؛ صنایع دستی و هنرهای سنتی، موسیقی، سینما و تئاتر، هنرهای نمایشی و انیمیشن، فناوریهای فرهنگی و صنایع خلاق، خوشنویسی، مینیاتور، مد و لباس، غذا، کتاب و سایر موضوعات فرهنگی خواهد بود.
راشد در ادامه این نشست پیشنهاد کرد که بازدیدی از امکانات فرهنگی شهرهای باکو، گنجه و جمهوری خودمختار نخجوان انجام شود. همچنین وی با اشاره به برگزاری کنگره شهریار در تبریز، خواستار حضور پژوهشگران، نویسندگان و علاقهمندان آذربایجانی به این شاعر ایرانی در این کنگره شد. معاون توسعه روابط و مطالعات منطقهای و بینالمللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همچنین هیأت فرهنگی آذری را به بازدید از شهرهای منتخب و امکانات فرهنگی ایران دعوت و پیشنهاد کرد که سند نهایی اجرایی هفته فرهنگی در تهران امضاء شود.
فرید جعفروف معاون بینالملل وزیر فرهنگ جمهوری آذربایجان نیز آمادگی وزارت فرهنگ جمهوری آذربایجان برای برگزاری هفتهها و روزهای فرهنگی مشترک را اعلام و با اشاره به سفر اخیر رئیسجمهوری اسلامی ایران به آذربایجان و امضای تفاهمنامه برنامه مبادلات فرهنگی میان دو کشور، بر اهمیت برگزاری هفتههای فرهنگی تأکید کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که این برنامهها در عالیترین سطح برگزار شود و نقش مؤثری در تعمیق روابط فرهنگی دو کشور ایفا کند.
فرید جعفرف با ابراز تمایل وزارت فرهنگ آذربایجان نسبت به برگزاری روزهای فرهنگی آذربایجان در تهران، تبریز، اردبیل و ارومیه، بر ارائه کنسرتهای موسیقی و تئاتر و اجرای رقص سنتی آذربایجان در ایران تأکید کرد.
حسین مرادوف معاون هنری وزیر فرهنگ جمهوری آذربایجان نیز بر اهمیت همکاریهای سینمایی و موسیقی سنتی و مقام تأکید کرد و افزود: بنیاد حیدر علیف مسابقات بینالمللی موسیقی مقام را در آذربایجان برگزار میکند و شرکتکنندگان ایرانی بارها در این مسابقات با استعداد و درخشش فراوان حضور یافتهاند.
در این دیدار طرفین بر هماهنگی برای زمان دقیق برگزاری هفتههای فرهنگی، اعلام قوانین و ضوابط و توجه به محدودیتهای احتمالی توافق کردند.
همچنین در این دیدار زمان اجرای هفته فرهنگی بعد از نوروز ۱۴۰۵، به ترتیب در ایران و آذربایجان تعیین شد. در ادامه این نشست، جزئیات برگزاری هفته فرهنگی ایران و آذربایجان مورد بررسی قرار گرفت.