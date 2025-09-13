«عطر شیرین» در چهار جشنواره بینالمللی فیلم
فیلم کوتاه «عطر شیرین» به تهیهکنندگی و کارگردانی محمدرضا محمدی به چهار جشنواره بینالمللی فیلم، راه یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم کوتاه «عطر شیرین» به تهیهکنندگی و کارگردانی محمدرضا محمدی و نویسندگی مشترک محمدرضا محمدی و سمیرا گندم گون، در ادامه حضور بینالمللی خود به نوزدهمین دوره جشنواره فیلم رد راک در آمریکا، شانزدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم سما در سوئد، دهمین دوره جشنواره میکونوس در یونان و پنجمین دوره جشنواره بریجپورت در آمریکا راه یافت.
جشنواره بینالمللی فیلم Red Rock مأموریت دارد تا فیلمهایی که بشر را در پرتوی مثبت به تصویر میکشند، به نمایش بگذارد و هم از آثار بدیعی که رسانهها را از طریق نوآوری و خلاقیت، بازتعریف و مخاطبان را روشن میکنند و آموزش میدهند، تقدیر کند. این مکان، خلوتگاهی برای هنرمندان است تا در آن به تماشای فیلم، شرکت در کارگاه و.. در کنار افراد حرفهای بپردازند.
نوزدهمین دوره این جشنواره از ۲۴ تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲ تا ۵ مهر ۱۴۰۴) در شهر یوتای آمریکا برگزار خواهد شد.
جشنواره بینالمللی فیلم SAMA بر پایه ارزشهایی مانند آزادی بیان، دموکراسی، برابری جنسیتی، توجه به حقوق کودکان و بهادادن به ارزشهای مثبت زندگی، بنا شده است. این رویداد میکوشد تا از طریق نمایش آثار سینمایی خوب، فضایی برای افزایش سطح دانش و شناخت مخاطب، همزیستی و پذیرش یکدیگر در جهان را ایجاد کند.
شانزدهمین دوره این جشنواره ۱۸ تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ تا ۲۷ مهر ۱۴۰۴) در شهر استکهلم سوئد برگزار خواهد شد.
جشنواره بینالمللی فیلم Mykonos یک رویداد فکری است که آثار هنرمندانی از سراسر جهان را گرد هم میآورد تا با استفاده از انرژی زمینی و زیبایی سحرآمیز این جزیره جهانی، چیزی جدید خلق کنند و مرزهای هنر را درنوردند.
دهمین دوره این جشنواره از ۲۵ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳ تا ۸ مهر ۱۴۰۴) در جزیره میکونوس یونان برگزار خواهد شد.
جشنواره بینالمللی فیلم Bridgeport این جشنواره از طریق برنامههای متنوع، در پی نمایش، هدایت و الهام بخشیدن به فیلمسازان مستقل در سراسر جهان است. مخاطبان با فیلمها، کارگاهها، میزگردها و... که توسط تیم جشنواره سازماندهی شده است، غنی خواهند شد.
پنجمین دوره این جشنواره از ۱۲ تا ۱۴ سپتامبر (۲۱ تا ۲۳ شهریور ۱۴۰۴) در شهر بریجپورت آمریکا برگزار میشود.
فیلم کوتاه «عطر شیرین» داستان دانشآموزی به نام رقیه است که در جلسه امتحان سراسری بهخاطر آلرژی به عطری شیرین، دچار سرگیجه و حالت تهوع میشود؛ دانشآموزی، متوجه این نقطهضعف رقیه میشود و شروع به آزار و اذیت او میکند.
رقیه نیکو، شهلا رحمانی، نازنین عسگری، محدثه رحیمی راد، ناهید سروری و سعیده گازرانی، در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداختهاند.
عوامل فیلم «عطر شیرین» عبارتند از:
تهیهکننده و کارگردان: محمدرضا محمدی، نویسندگان: محمدرضا محمدی و سمیرا گندمگون، تهیهکننده اجرایی: رهام رسولی، مدیر فیلمبرداری: رضا دیدار، صدابردار: علیرضا صفدری، تدوین: هادی حقیراد، طراحی و ترکیب صدا: سلمان ابوذر، کالریست: مهران جبلی، مدیر تولید: علیرضا محمودی، دستیار کارگردان: سمیرا گندمگون، منشی صحنه: فرهانه شریفی، گریم: ثریا سروری، مدیر تدارکات: جعفر فراهی، دستیاران فیلمبرداری: رضا مقدمی، سعید صفایی، شمیم کریمی کسبی، دستیار صدابرداری: فرزین کامیاب، گروه بازیگران: بهار سیستانی، زینب فریسات، آنیتا زوری، نازیلا زارع، سیده زهرا عراقی، آرزو حسینی، بهار عرفانی، ملیکا قالیباف خراسانی، مارال غلامی، ریحانه علوی، عارفه قلیزاده، ریحانه قلیزاده، رقیه حسینی، آیدا ارجمند، تارا کیوان کوران کردیه، دستیار تدارکات: ابوالفضل کرامتیزاده، عکاس: محمد حسینی، تیزر: محمد واحد، طراح پوستر: شهلا رحمانی و مشاور رسانهای: علی کشاورز.