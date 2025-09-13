تحقق طرح حمایتی از بخش خصوصی برای حضور در نمایشگاههای بینالمللی گردشگری
هزینههای اجاره فضا در ۶ نمایشگاه بینالمللی از محل یارانه دولت تأمین خواهد شد
مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: با توجه به آسیبهای وارده به فعالان گردشگری در پی جنگ ۱۲ روزه تحمیلی اخیر و ضرورت حمایت فوری از بخش خصوصی، تمامی هزینههای اجاره فضا و غرفهسازی در شش نمایشگاه بینالمللی گردشگری اولویتدار تا پایان بهار ۱۴۰۵ از محل یارانه ۱۰۰ درصدی دولت تأمین خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، مسلم شجاعی، مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی با بیان این خبر گفت: آسیب جدی وارد شده به فعالان گردشگری کشور در پی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نیاز به معرفی ظرفیتهای گردشگری کشور در عرصه بینالملل و تلاش برای بازیابی چهره صحیحی از جمهوری اسلامی ایران، معاونت گردشگری را بر آن داشت تا با اقدامی حمایتی علاوه بر فراهم آوردن فرصت ارتباط با بسترهای مهم دیپلماسی بینالملل گردشگری، برای پشتیبانی و حمایت از بخش خصوصی گردشگری اقدام کند.
او افزود: بر اساس این تصمیم، تمامی هزینههای اجاره فضا و غرفهسازی در شش نمایشگاه بینالمللی اولویتدار تا پایان بهار ۱۴۰۵ از محل یارانه ۱۰۰ درصدی دولت تأمین خواهد شد.
شجاعی با بیان اینکه حضور در نمایشگاه گوانگجو چین نخستین رویداد، پیرو تحقق برنامه حمایتی گفته شده است، خاطرنشان کرد: حضور جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بینالمللی گردشگری گوانگجو (CITIE ۲۰۲۵) که در بازه زمانی ۲۱ الی ۲۳ شهریورماه در کشور چین با محوریت معاونت گردشگری و همکاری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در حال برگزاری است، نمونهای از این اقدام است.
مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی ادامه داد: نمایشگاههای بینالمللی گردشگری از مهمترین ابزارهای بازاریابی در این صنعت به شمار میروند و علاوه بر معرفی مستقیم ظرفیتها به فعالان و گردشگران خارجی، زمینهساز ایجاد بستری برای مذاکره، شبکهسازی و ایجاد همکاریهای پایدار میان بخشهای دولتی و خصوصی هستند. از این رو برمبنای طرح حمایتی مذکور جمهوری اسلامی ایران ۶ نمایشگاه مهم بینالمللی مشارکت خواهد داشت و مهمان کشورهای عراق، پاکستان، ترکیه، آذربایجان و اسپانیا خواهد بود.
گفتنی است ۶ نمایشگاه بینالمللی گردشگری که جمهوری اسلامی ایران با تحقق طرح حمایتی مذکور برای معرفی ظرفیتهای گردشگری کشور در آن حضور خواهد یافت، عبارتند از: CITIE گوانجو چین در ۲۳-۲۱ شهریور ۱۴۰۴، نمایشگاه گردشگری عراق – سلیمانیه، آبان ۱۴۰۴، FITUR اسپانیا، مادرید، بهمن ۱۴۰۴، EMITT ترکیه – استانبول، بهمن ۱۴۰۴، PTM پاکستان – کراچی، فروردین ۱۴۰۵ و AITF آذربایجان – باکو در فروردین ۱۴۰۵