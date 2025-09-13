معرفی هیأت داوران بیستمین مسابقه مطبوعاتی انجمن منتقدان خانه تئاتر
هیأت داوران بیستمین مسابقه مطبوعاتی سالیانه انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر معرفی شدند.
به گزارش ایلنا، با پایان یافتن مهلت تمدید شده فراخوان بیستمین مسابقه مطبوعاتی سالیانه انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر و انجام امور دبیرخانهای آثار رسیده با روش اعمال کدگذاری متقاضیان شرکت در مسابقه، آثار رسیده و رسانههای شرکت کننده، اسامی هیأت داوران این دوره اعلام شد.
بر همین اساس، فریدون صدیقی (روزنامه نگار و منتقد)، یونس شکرخواه (روزنامهنگار و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران) و حمید امجد (نویسنده، پژوهشگر، کارگردان تئاتر) با همراهی سیفالله صمدیان (عکاس، مستندساز و دبیر جشن سالیانه تصویر سال) به عنوان مشاور عالی هیأت داوران در بخش عکس، کار داوری آثار این دوره را از ۱۲ تیر آغاز کردند.
پس از پایان فرایند داوری، انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران با معرفی نامزدهای بخشهای هفتگانه (گزارش، گفتوگو، نقد، مقاله، ترجمه، یادداشت و عکس) در مورد نحوه برگزاری آئین پایانی این رویداد اطلاعرسانی خواهد کرد.