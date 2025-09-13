به گزارش ایلنا، در اولین سالروز درگذشت علیرضا طبایی و در یکصدسالگی موسسه مطبوعاتی و انتشاراتی اطلاعات، مراسم بزرگداشت این شاعر، ترانه‌سرا و مسئول صفحات شعر مجله جوانان امروز در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ به میزبانی موسسه اطلاعات برگزار می‌شود.

علیرضا طبایی از سال ۱۳۴۷ به مدت ۱۴ سال مسئولیت اداره صفحات شعر مجله جوانان امروز را بر عهده داشت و هر دوشنبه نیز جلسات شعرخوانی و نقد شعر در سالن آمفی تئاتر موسسه اطلاعات به همت و با مدیریت او برگزار می‌شد. از دل این صفحات و جلسات، بسیاری از چهره‌های درخشان و صاحب‌نام شعر امروز سر برآوردند و به جامعه ادبی معرفی شدند.

مراسم بزرگداشت علیرضا طبایی روز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ۱۶ در نمایشگاه دائمی موسسه اطلاعات به نشانی بلوار میرداماد، خیابان دکتر مصدق (نفت جنوبی) برگزار می‌شود و حضور در آن برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

علیرضا طبایی در ۱۴ آذر ۱۳۲۳ در شهر شیراز زاده شد و در ۱۹ شهریور ۱۴۰۳ در ۸۰ سالگی از دنیا رفت. اولین مجموعه شعرش با عنوان «جوانه‌های پاییز» در تیرماه ۱۳۴۴ منتشر شد. او از سال ۱۳۴۸ به ترانه‌سرایی روی آورد و طی چند سال موفق به خلق ترانه‌هایی همچون «طلسم آرزوها»، «کوچه میعاد»، «عشق تو نمی‌میرد»، «تنها با گل‌ها»، «شهر فرنگه چشمات»، «مرد سرگردان»، «یاد آن شب‌ها»، «دختر دریاها»، «آسمان آسمان»، «نگاهم با نگاهت قصه‌ها داره» و… شد.

از این شاعر، این مجموعه‌های شعر منتشر شده است: «جوانه‌های پاییز» سال ۱۳۴۴، انتشارات پیروز، «از نهایت شب» سال ۱۳۵۰، انتشارات بامداد، «خورشیدهای آن سوی دیوار» سال ۱۳۶۰، انتشارات توس، «شاید گناه از عینک من باشد» سال ۱۳۸۵، انتشارات آیینه جنوب (این مجموعه به عنوان کتاب سال، برگزیده جایزه شعر خبرنگاران شد.)، «مادرم ایران» سال ۱۳۹۱، انتشارات شادان، «تندر اما ناگهانی‌تر» سال ۱۳۹۲، انتشارات آوای کلار، «تاک کهنسال و خوشه‌های صبح» سال ۱۴۰۱، انتشارات آرادمان، «عشق تو نمی‌میرد» (مجموعه ترانه) سال ۱۴۰۱، انتشارات آرادمان و «نانوشته‌های فصل باد» سال ۱۴۰۳، انتشارات بامداد نو.

