مراسم گرامیداشت روز ملی سینما برگزار شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم گرامیداشت روز سینما شامگاه امروز جمعه ۲۱ شهریور در موزه سینمای ایران با اجرای منصور ضابطبیان برگزار شد.

در ابتدای این مراسم همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما به عنوان اولین سخنران اظهار کرد: حال ما بد است، تکرار این جمله نیز خسته‌کننده شده و این یک جشن نیست. امیدوارم روزی با دلی شاد جشن سینما را با حضور همه دوستانمان برگزار کنیم. سینمای ایران در تمام این سال‌ها کنار مردم بوده و در هشت سال دفاع مقدس کنار مردم جنگیده است، این سینما برای مردم بوده و خواهد ماند. بزرگان این سینما همیشه دغدغه‌مند و دلسوزترین‌های این آب و خاک بوده‌اند اما همیشه انگ سیاه‌نمایی خورده‌اند.

وی در ادامه با یادی از شهدای جنگ تحمیلی دوازده روزه اظهار کرد: در این ۱۲ روز همه شوکه شدند از متجاوزان گرفته تا مسئولان و مردم اما ما نگران هستیم. مردم در آن ایام مسئولیت خود را به خوبی انجام دادند اما مسئولان چه؟ اگر در بر همان پاشنه بچرخد شکل دیگری شوکه می‌شویم. مردم با تمام نارضایتی‌ها و مصائبی که داشتند، مردانه در آن ۱۲ روز ایستادند و می‌دانستند که تسلیم شدن مقابل متجاوز آزادگی به همراه نمی‌آورد. چیزی که در آن ۱۲ روز آنچه مردم را به هم پیوند داد ایران سرزمین مادری ما بود.

اسعدیان در پایان گفت: سرود «ای ایران» با هشتاد سال قدمت به نوعی غیررسمی سرود ملی ایران است که هیچ نشانی از شاهنشاهی یا ایدئولوژیی خاص ندارد و ۳۶ سال پیش استاد ناصر تقوایی فیلمی به این نام ساخت تا به ما این نکته را یادآوری کند اما شاید متوجه آن نشدیم.

در ادامه این مراسم پس از پخش کلیپی از فیلم سینمایی «قیصر» رضا کیانیان روی صحنه آمد و با خواندن شعری از شاملو اظهار کرد: سینمای ایران بیش از ۴۰ سال است که بر شانه‌های زخمی مرهم عشق می‌گذارد و به امید روزی هستیم که مجبور نباشیم عشق را در پستو پنهان کنیم.

سپس حامد بهداد به عنوان دیگر سخنران این مراسم با آرزوی موفقیت برای فیلم «پیرپسر» در رقابت انتخاب نماینده ایران برای اسکار، اظهار کرد: سال ۱۴۰۱ وزیر پیشین وقتی جریان مهسا رخ داد از هنرمندان خواست مردم را به آرامش دعوت کنند اما این از نظر من توهین بود چراکه مردم آن زمان از ما جلوتر بودند و این کار ما را مقابل مردم قرار می‌داد و کار به جایی رسید که هنرمندان را مقابل هم قرار دادند. به کلمه خودی و ناخودی اعتراض کردم، ما باید دست در دست هم بدهیم و صدای ما صدای مردم باشد و نسبت به این تفرقه‌افکنی‌ها آگاه باشیم.

بهداد در پایان گفت: سینمای ایران در طول حیات خود همچون دیده بانی بیدار عرصه‌های حیات اجتماعی خود را رصد کرده و کوشیده است تا آسیب‌ها را بدون بیم از برچسب زنی‌ها مرسوم و سیاه‌نمایی شناسایی کند و نسبت به تبعیض، فساد، نقض قوانین، جنس دوم شمردن زنان، دوگانه‌سازی از ایران و اسلام هشدار داده است.

در ادامه کلیپی از سینمای اجتماعی و سیاسی ایران پخش شد و پس از آن شبنم مقدمی، پژمان بازغی و علی دهکردی برای تجلیل از ستاره اسکندری بازیگر سینما به صحنه آمدند.

ستاره اسکندری جملات خودش را با ابراز دلتنگی برای سینمای متفکر و مستقل آغاز کرد و گفت: بسیار متاسفم که ترانه علیدوستی، باران کوثری، شقایق دهقان، پانته آ بهرام، هنگامه قاضیانی و… در اینجا نیستند و این مساله به حسرت ما اضافه می‌کند که در سال‌های بعد بخش‌هایی از فیلم آن‌ها را نشان دهیم، بچه‌هایی که خودمان حذف کردیم و مانند بهروز وثوقی و ناصر ملک مطیعی و… حسرت بخوریم.

وی ادامه داد: امیدوارم سیاستگذاران چاره‌ای برای سینماگران بیاندیشند که با مسائل امنیتی دست و پنجه نرم می‌کنند، من مینا مشهدی مهدی را ندیدم اما دلم برای او می‌تپد. امیدوارم سیاستگذاران ما چاره‌ای کنند چون ما همه باهم هستیم حتی اگر دیگرگونه فکر کنیم. امیدوارم هیچ کسی در حبس نباشد زیرا تاریخ سینما تمام این عزیزان هستند. کاش برای کسانیکه مسئله امنیتی دارند چاره‌ای شود، ما سال‌ها قبل با دستبندهای سبز و انگشت‌های بنفش برای اصلاح آمدیم و باید دست به دست هم دهیم تا مشکلات حل شوند، فصل مشترک همه ما ایران است.

در ادامه پژمان بازغی از ستاره اسکندری بابت تمام زحماتی که در طول سه سال کشیده است تشکر کرد و تأکید کرد که رامبد جوان و شهاب حسینی نیز همراهی بسیاری در این سال‌ها داشتند.

در بخش دیگر این مراسم کمال تبریزی با یادی از سال‌هایی که برای بسته شدن خانه سینما تلاش شد، متنی به مناسبت روز ملی سینما خواند. پ

در ادامه این مراسم با پخش تصاویری از فیلم «صدای هند رجب» به درخواست ضابطیان همه حضار به احترام مردم غزه و شهدای جنگ ۱۲ روزه یک دقیقه ایستادند و سکوت کردند.

سپس رییس سازمان سینمایی، محمد مهدی عسگرپور و منوچهر شاهسواری برای تقدیر از پرویز پرستویی روی صحنه رفتند.

پرویز پرستویی با تبریک روز سینما خطاب به همکارانش گفت که سهم مردم در فیلم‌ها فراموش نشود و اظهار کرد: این افتخار برای من نه تنها یک تجلیل بلکه یادآوری این موضوع است که سینما فقط قصه و تصویر نیست. سینما آینه‌ای برای مردم است تا خودشان را ببینند و امید پیدا کنند. امیدوارم فیلم‌های ما همواره در کنار سرگرمی احترام به مخاطب را نیز حفظ کنند. امیدوارم سینما نیز مانند مردم شریف و بزرگ ایران همواره چراغش روشن و امید آفرین باقی بماند. در تکمیل صحبت‌های خانم اسکندری می‌گویم که هنرمند دشمن نیست و جای هنرمند در بند نیست. امیدوارم تمام هنرمندان در بند ما نیز در عرصه فرهنگ و هنر و سینما فعال باشند.

پرستویی با اشاره به حضور علی ربیعی در مراسم درباره فعالیت‌هایی که همراه با رسول خادم در سیستان انجام میدهد به مردم آن مناطق اشاره کرد و گفت: آن‌ها ما را به اسم کوچک و فامیلی صدا می‌زنند ولی چون رادیو و تلویزیون ندارند شغل ما را نمی‌دانند. در آنجا مردمی هستند که تابه حال کره، خامه، پنیر، مرغ و گوشت نخورده‌اند و به جای غذا علف می‌خورند. آن‌ها شناسنامه ندارند و تقاضا می‌کنم برای این هم‌وطنان که متعلق به این آب و خاک هستند کاری شود تا هویت پیدا کنند.

پرستویی در پایان گفت: متأسفانه فیلم «پیرپسر» را ندیده‌ام اما من این شب عزیز و این تجلیل‌نامه را به حسن پورشیرازی تقدیم می‌کنم که رنج زیادی را برای نقش خود در این فیلم متحمل شد.

در بخش دیگر این مراسم آزاده صمدی بازیگر سینما به عنوان سخنران بعدی اظهار کرد: امروز روز ملی سینما است اما سینمای ما خیلی وقت است که دلگیر، مهجور و غمگین به نظر می‌رسد. شاید از وقتی که سری‌سازی‌های مبتذل جای سینمای اندیشمند را گرفته یا سیاست وارد سینما شده است، ما نیز چنین شرایطی پیدا کرده‌ایم ولی حیف که ما مثل ایران یک سینما بیشتر نداریم.

در ادامه سینا ذکایی به همراه گروه نوازندگان خود آهنگ‌هایی از فیلم‌های مختلف سینمای ایران را اجرا کردند.

بهرام عظیمی کارگردان انیمیشن نیز روی صحنه آمد و با یادی از اسفندیار احمدیه و همچنین جایزه اسکار انیمیشن کوتاه «در سایه سرو» متنی را درباره جایگاه سینمای انیمیشن خواند.

در بخش دیگر این مراسم امیرشهاب رضویان با یادی از رضا مجاوری فیلمبردار قدیمی سینما که متولد ۱۳۱۰ است، از مسئولان سینمایی خواست که برای او بزرگداشتی برگزار کنند و خطاب به مسئولان اظهار کرد: سینمای متفاوت را خفه نکنید و اگر برای درست کردن مسیر، ادعایی هست، سه سال وقت دارید. سالانه پنج هزار فیلم کوتاه ساخته می‌شود و این فیلم‌ها در کنار آثار مستند، مرجع خوبی برای تحلیل جامعه‌شناسی هستند.

شهرام درخشان به عنوان نماینده فیلم مستند و آخرین سخنران این مراسم متنی خواند و اظهار کرد: ما از آغاز و ابتدای سینما در ایران بودیم و بیش از یک قرن است که زندگی و آدم‌ها را روایت می‌کنیم. ما خاک‌آلوده شدیم تا خاک آلوده نشود و هرگز ناظران خاموش نبودیم. گاهی با شاعرانگی سخن گفتیم و گاهی با خشم‌آلودگی. ما همیشه راوی ایران بوده‌ایم.

این مراسم با نواختن سرود‌ای ایران به پایان رسید.

