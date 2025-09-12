اطلاعیه خانه موسیقی برای تشییع دو هنرمند

به گزارش ایلنا به نقل از خانه موسیقی با انتشار اطلاعیه ای از برگزاری مراسم تشییع پیکر هم زمان مرحوم رحیم عزت بقایی و مرحوم جمشید عزیزخانی دو هنرمند تازه درگذشته عرصه موسیقی طی روز شنبه بیست و دوم شهریور در تهران خبر داد.

براساس این اطلاعیه مراسم تشییع پیکر جمشید عزیزخانی، خواننده و آهنگساز برجسته اهل کرمانشاه، همزمان با آیین تشییع رحیم عزت‌بقایی، صدابردار پیشکسوت موسیقی ایران، روز شنبه ۲۲ شهریور ساعت ۹:۳۰ صبح از مقابل تالار وحدت برگزار می‌شود.

پیکر این ۲ هنرمند پس از برگزاری مراسم به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) بدرقه و به خاک سپرده می‌شود.

جمشید عزیزخانی متولد مهر ۱۳۳۵ در کرمانشاه پس از یک دوره بیماری در تهران درگذشت. وی از مهم‌ترین چهره‌های موسیقی کردی و ایرانی به شمار می‌رفت و طی نزدیک به پنج دهه فعالیت هنری، بیش از هشتصد قطعه محلی و ملی خلق کرد. آثار عزیزخانی بازتابی از فرهنگ و زندگی مردم زاگرس بود و نقشی مؤثر در ماندگاری موسیقی بومی ایران داشت.

رحیم عزت بقایی که در ۸۲ سالگی بر اثر مشکلات قلبی و ریوی دار فانی را وداع گفت از پیشکسوتان صدابرداری موسیقی ایران بود و همکاری‌های متعددی با بزرگان موسیقی همچون محمدرضا شجریان، حسین علیزاده و پرویز مشکاتیان در کارنامه خود داشته است.