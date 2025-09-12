خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اطلاعیه خانه موسیقی برای تشییع دو هنرمند

اطلاعیه خانه موسیقی برای تشییع دو هنرمند
کد خبر : 1684907
لینک کوتاه کپی شد.

خانه موسیقی با انتشار اطلاعیه‌ای از برگزاری مراسم تشییع پیکر هم زمان ۲ هنرمند تازه درگذشته عرصه موسیقی طی روز شنبه بیست و دوم شهریور در تهران خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از خانه موسیقی با انتشار اطلاعیه ای از برگزاری مراسم تشییع پیکر هم زمان مرحوم رحیم عزت بقایی و مرحوم جمشید عزیزخانی دو هنرمند تازه درگذشته عرصه موسیقی طی روز شنبه بیست و دوم شهریور در تهران خبر داد.

براساس این اطلاعیه مراسم تشییع پیکر جمشید عزیزخانی، خواننده و آهنگساز برجسته اهل کرمانشاه، همزمان با آیین تشییع رحیم عزت‌بقایی، صدابردار پیشکسوت موسیقی ایران، روز شنبه ۲۲ شهریور ساعت ۹:۳۰ صبح از مقابل تالار وحدت برگزار می‌شود.

پیکر این ۲ هنرمند پس از برگزاری مراسم به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) بدرقه و به خاک سپرده می‌شود.

جمشید عزیزخانی متولد مهر ۱۳۳۵ در کرمانشاه پس از یک دوره بیماری در تهران درگذشت. وی از مهم‌ترین چهره‌های موسیقی کردی و ایرانی به شمار می‌رفت و طی نزدیک به پنج دهه فعالیت هنری، بیش از هشتصد قطعه محلی و ملی خلق کرد. آثار عزیزخانی بازتابی از فرهنگ و زندگی مردم زاگرس بود و نقشی مؤثر در ماندگاری موسیقی بومی ایران داشت.

رحیم عزت بقایی که در ۸۲ سالگی بر اثر مشکلات قلبی و ریوی دار فانی را وداع گفت از پیشکسوتان صدابرداری موسیقی ایران بود و همکاری‌های متعددی با بزرگان موسیقی همچون محمدرضا شجریان، حسین علیزاده و پرویز مشکاتیان در کارنامه خود داشته است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی