خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام زمان برگزاری مراسم تشییع پیکر بهمن رجبی

اعلام زمان برگزاری مراسم تشییع پیکر بهمن رجبی
کد خبر : 1684905
لینک کوتاه کپی شد.

مراسم تشییع پیکر بهمن رجبی، نوازنده و مدرس پیشکسوت تمبک، روز دوشنبه ۲۴ شهریور برگزار خواهدشد.

به گزارش ایلنا، مراسم تشییع پیکر بهمن رجبی، نوازنده و مدرس پیشکسوت تمبک، روز دوشنبه ۲۴ شهریور ماه ساعت ۹:۳۰ صبح از مقابل خانه هنرمندان تهران آغاز خواهد شد و پیکر این هنرمند در بهشت زهرا (س) به خاک سپرده می‌شود.

بهمن رجبی سال‌ها در عرصه موسیقی فعالیت داشت و با آثار آموزشی و پژوهشی خود نقش مهمی در توسعه و ترویج هنر تمبک و موسیقی ایرانی ایفا کرد. آثار او در زمینه نوازندگی و آموزش این ساز، به ویژه قطعات و ریزهای ابداعی، تأثیرگذار و ماندگار است.

 او متولد سال ۱۳۱۸ در رشت بود و از سال ۱۳۵۰ فعالیت حرفه‌ای خود در زمینه تکنوازی و دونوازی تمبک و همکاری با سازهای ملودیک آغاز کرد. رجبی علاوه بر نوازندگی، نویسنده و محقق موسیقی ایرانی بود و چهار کتاب آموزشی و تحقیقی منتشر کرد. از جمله آثار شاخص او می‌توان به قطعه مشهور «گفت‌وگوی چپ و راست» و «نوآوری‌های متعدد در تکنیک‌های تمبک» اشاره کرد. آخرین اجرای او با ارکستر ملل به رهبری پیمان سلطانی در سال ۱۳۸۴ برگزار شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی