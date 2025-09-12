اعلام زمان برگزاری مراسم تشییع پیکر بهمن رجبی
مراسم تشییع پیکر بهمن رجبی، نوازنده و مدرس پیشکسوت تمبک، روز دوشنبه ۲۴ شهریور برگزار خواهدشد.
به گزارش ایلنا، مراسم تشییع پیکر بهمن رجبی، نوازنده و مدرس پیشکسوت تمبک، روز دوشنبه ۲۴ شهریور ماه ساعت ۹:۳۰ صبح از مقابل خانه هنرمندان تهران آغاز خواهد شد و پیکر این هنرمند در بهشت زهرا (س) به خاک سپرده میشود.
بهمن رجبی سالها در عرصه موسیقی فعالیت داشت و با آثار آموزشی و پژوهشی خود نقش مهمی در توسعه و ترویج هنر تمبک و موسیقی ایرانی ایفا کرد. آثار او در زمینه نوازندگی و آموزش این ساز، به ویژه قطعات و ریزهای ابداعی، تأثیرگذار و ماندگار است.
او متولد سال ۱۳۱۸ در رشت بود و از سال ۱۳۵۰ فعالیت حرفهای خود در زمینه تکنوازی و دونوازی تمبک و همکاری با سازهای ملودیک آغاز کرد. رجبی علاوه بر نوازندگی، نویسنده و محقق موسیقی ایرانی بود و چهار کتاب آموزشی و تحقیقی منتشر کرد. از جمله آثار شاخص او میتوان به قطعه مشهور «گفتوگوی چپ و راست» و «نوآوریهای متعدد در تکنیکهای تمبک» اشاره کرد. آخرین اجرای او با ارکستر ملل به رهبری پیمان سلطانی در سال ۱۳۸۴ برگزار شد.