در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛
شهردار اصفهان: کاوشهای باستان شناسی کمرزرین تا عمق شش متری بلامانع است
کاوشهای باستانشناسی در گذر کمرزرین اصفهان در بیش از صد متری مسجد عتیق اصفهان، بنایی تاریخی که کاوشهای باستانشناسی دهه ۵۰ در آن به آثار دوره ساسانی رسید، ادامه دارد و اما باستانشناسها گفتهاند، شهرداری منطقه ۳ اصفهان کاوشهای باستان شناختی این محدوده را در عمق زیر سه متر ممنوع کرده است در حالی که سازههای معماری در عمق شش متری زمین شناسایی شده که میتواند احتمالا ویرانههای قیصریه مشهور اصفهان باشد با این وجود شهردار اصفهان اعلام کرد هیچ منعی برای کاوش وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کاوشهای نجات بخشی باستانشناسی در گذر کمرزرین اصفهان در حالی ادامه دارد که ظاهرا شهرداری منطقه ۳ اصفهان به باستانشناسهای حاضر در این پروژه گفته است امکان کاوش تا عمق زیر سه متر را ندارند، در حالی که سازههای معماری یافت شده در عمق شش متری کمرزرین پنهان شده و دستیابی به آنها برای حل این معما که آیا سازهها متعلق به ویرانههای قیصریه که شاردن سفرنامهنویس فرانسوی در عهد صفویه از وجود آن در مسیر کمرزرین خبر داده بود، نیاز به کاوش در عمق بیشتر دارد.
سازههای یافت شده در عمق شش متری گذر کمرزرین اصفهان که شامل یک تاق بزرگ و سازههای معماری دیگر است، در بررسیهای ژئوالکتریک پیش از کاوش باستان شناختی در گذر کمرزرین شناسایی شده است و حال باستانشناسها امیدوارند شهرداری منطقه ۳ اصفهان ممنوعیت کاوش در عمق زیر سه متر را که توسط پیمانکار شهرداری به باستانشناسها اعلام شده است، بردارد.
کاوشهای نجات بخشی در گذر کمرزرین اصفهان که به کمرزرین ۲ شهرت شناخته میشود پس از آن آغاز شد که شهرداری منطقه ۳ اصفهان در اقدامی غیرقانونی و بدون استعلام از اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان اقدام به خاکبرداری با لودر در این محدوده کرد که این اقدام منجر به بر هم خوردن برخی لایههای تاریخی شد. اما پس از اعتراض و شکایت اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان و دستور اکید دادستان اصفهان برای انجام کاوشهای باستان شناختی، نجات بخشی کمرزرین ۲ توسط باستانشناسها آغاز شد و آنها با سازههای تاریخی در عمق ۶ متری از سطح زمین در این گذر مواجه شدهاند که احتمال میرود قیصریه تاریخی باشد.
علی قاسم زاده، شهردار اصفهان اما در پاسخ به این این سوال ایلنا که ظاهرا شهرداری منطقه ۳ اصفهان کاوش تا عمق سه متر را برای باستانشناسها مجاز دانسته در حالی که سازههای شناسایی شده در بررسیهای ژئوالکتریکی در عمق شش متری از سطح رمین قرار دارند که احتمال میرود همان قیصریه مشهور باشد، آیا این ممنوعیت صحت دارد؟ اعلام کرد: شهرداری اصفهان هیچ مشکلی برای ادامه کاوشهای باستانشناسی در گذر کمرزرین ندارد.
او افزود: گذر کمرزرین یک معبر عمومی است و آخرین جمعبندی این شد که شهرداری بخشی را به عنوان معبر عمومی آماده کند تا دسترسی محلی مردم مختل نشود و بخش کارگاه میراث فرهنگی هم به کار خود ادامه دهد و باستانشناسها تا هر زمانی که لازم بود کاوشهای باستان شناختی را ادامه دهند.
شهردار اصفهان بار دیگر در پاسخ به این سوال که آیا امکان ادامه کاوشهای باستانشناسی در گذر کمرزرین تا عمق شش متری از سطح زمین و دستیابی به آثار معماری در این عمق وجود دارد؟ تاکید کرد: از نظر ما هیچ مشکلی برای کاوشهای باستانشناسی وجود ندارد و کاوشها میتواند ادامه داشته باشد.
علی قاسم زاده افزود: شهرداری اصفهان وظیفه دارد مشکل حمل و نقل و معبر عمومی مردم را تامین کند و این کار باید به گونهای انجام شود که مزاحمتی برای میراث فرهنگی و فعالیت باستانشناسها ایجاد نشود. بنابراین میراث فرهنگی میتواند تا هر زمان که بخواهد در گذر کمرزرین کاوش باستانشناسی انجام دهد.