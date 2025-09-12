جمشید عزیزخانی خواننده کرمانشاهی درگذشت

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمشید عزیزخانی خواننده و آهنگساز کرمانشاهی پس از گذراندن دوره بیماری در تهران، دار فانی را وداع گفت.

جمشید عزیزخانی زاده مهر ۱۳۳۵ فعالیت هنری خود را در سال ۱۳۵۳ با شرکت در اردوی رامسر آغاز کرد و در رشته آواز مقام نخست را به دست آورد. نخستین آثار رسمی‌اش، «سفرنامه کردستان» و «ریوار»، در سال‌های آغازین انقلاب اسلامی منتشر شدند و مورد استقبال فراوان قرار گرفتند. در دوران جنگ تحمیلی، عزیزخانی با حضور فعال در صداوسیمای کرمانشاه و مراکز غرب کشور، ده‌ها اثر کردی و فارسی برای رزمندگان و مردم مناطق جنگ‌زده اجرا کرد.

وی در زمان حیات هشتصد قطعه موسیقی محلی و ملی تولید کرد. روحش شاد و یادش گرامی باد.

انتهای پیام/