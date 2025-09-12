خبرگزاری کار ایران
زمان و مکان تشییع پیکر بهمن رجبی مشخص شد

زمان و مکان تشییع پیکر بهمن رجبی مشخص شد
مراسم تشییع پیکر مرحوم بهمن رجبی نوازنده و مدرس پیشکسوت تمبک، صبح روز دوشنبه ۲۴ شهریور برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه موسیقی ایران، مراسم تشییع پیکر بهمن رجبی نوازنده و مدرس پیشکسوت تمبک، روز دوشنبه ۲۴ شهریور ساعت ۹:۳۰ از مقابل خانه هنرمندان تهران آغاز و پیکر این هنرمند در بهشت زهرا (س) به خاک سپرده می‌شود. 

این هنرمند از اولین نوازندگان معاصر تمبک است که در آثار و کنسرت‌های خود توجه ویژه‌ای به تمبک به عنوان یک ساز تک نواز مبذول داشته و آثار وی و ابداعات او در زمینه تکنوازی تمبک موید این نکته است. 

از ابداعات وی در تکنیک نوازندگی تنبک می‌توان به افزودن ۱۱ نوع ریز اشاره کرد. 

تالیف کتاب‌های آموزشی از جمله «آموزش تمبک – ابتدایی و متوسطه»، «آموزش تمبک – عالی و وفوق عالی»، «تمبک و نگرشی به ریتم از زوایای مختلف» از جمله آثار پژوهشی و تالیفی زنده یاد بهمن رجبی به حساب می‌آید. 

حضور در پروژه‌هایی چون «سواران دشت امید» اثر حسین علیزاده، «گفتگوی چپ و راست» با همراهی فربد یداللهی، «مکتب عشق» به آهنگسازی مازیار شاهی، «نظم و وزن»، «آوای چکاد» با همراهی علیرضا جواهری، «گلچین یک و دو» اثر رضا شفیعیان و حضور در چندین اجرای زنده موسیقایی از جمله فعالیت‌های مرحوم بهمن رجبی به حساب می‌آیند.

