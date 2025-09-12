فیلم جدید شهرام مکری در بخش اصلی جشنواره فیلم شیکاگو

به گزارش ایلنا، «خرگوش سیاه خرگوش سفید» در این جشنواره با 13فیلم در بخش مسابقه رقابت خواهد کرد: فیلمِ«The Currents» به کارگردانی میلاگروسمومنتالِر (سوئیس و آرژانتین)، «Kontinental’25» ساخته ادو جوده از رومانی، «La Grazia»ساخته پائولو سورنتینو از ایتالیا، «The Love That Remains» به کارگردانی هیلینور پالم‌اسن(ایسلند، دانمارک، سوئد، فرانسه)، «My Father’s Shadow» به کارگردانی آکینولادیویس جونیور (بریتانیا، نیجریه)، «Renoir» ساخته چیئی هییاکاوا از ژاپن، «The Secret Agent» به کارگردانی کلبر مندونسو فیلو (برزیل، فرانسه، هلند، آلمان)، « Silent Friend» به کارگردانی ایلدیکو انیِدی (آلمان، مجارستان، فرانسه)، «Sirât» به کارگردانی الیور لاکس (فرانسه، اسپانیا)، «Sound of Falling»ساخته ماسچا شیلینسکی از آلمان، «The Stranger» به کارگردانی فرانسوا اوزون از فرانسه، «The Voice of Hind Rajab» به کارگردانی کاوتر بن هانیه (تونس، فرانسه)،«Whitetail» به کارگردانی نانوک لیوپولد (هلند، ایرلند، بلژیک). این فیلم‌ها در جشنوارهای معتبری همچون ونیز و کن حضور داشته و افتخاراتی به دست آورند و برخی نیز نامزد اسکار بوده‌اند.

فیلم «خرگوش سیاه خرگوش سفید»، داستان زنی را روایت می‌کند که پس از یک تصادف درمی‌یابد واقعیات اطرافش دستخوش تغییر شده و حال‌وهوایی رازآلود و نامتعارف پیدا کرده است.

«خرگوش سیاه خرگوش سفید» در تاجیکستان فیلمبرداری شده و بازیگرانی از ایران و تاجیکستان در آن حضور دارند و به سه زبان فارسی، تاجیکی و روسی ساخته شده است.«خرگوش سیاه خرگوش سفید»، در نخستین نمایش جهانی خود در بخش رقابتی «ویژنِ» سی‌امین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان (BIFF) در تاریخ ۲۱ سپتامبر به نمایش درخواهد آمد.

جشنواره بوسان یکی از مهم‌ترین رویدادهای سینمایی آسیا است که همواره جایگاه ویژه‌ای در معرفی آثار جریان‌ساز به سینمای جهان داشته است. این فیلم که محصول مشترک تاجیکستانو امارات متحده عربی است در بخش اصلی شصت‌ونهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم لندن نیز با نُه فیلم از کشورهای دیگر رقابت خواهد کرد. جشنواره بین‌‌المللی فیلم لندن (BFI London Film Festival) از معتبرترین رویدادهایسینمایی اروپا و جهان به شمار می‌رود که میزبان آثار شاخص و جریان‌ساز سینمای جهان بوده است.

بابک کریمی، هستی محمایی، کبریا دیلوبووآ وبژن داولیاتوف، بازیگران اصلی فیلم هستند. سهراب جنجالف، خورشید مصطفایف، آرتیغقادیر، زلفیه قادیروا سادیقوا، سعید نادری،پرویز پولادی، مینا ایسماتوا، قندیل تایری،ماریانا باراکبووا، پروینه عبدالاوا، دلنازه رحیموا، امینه حفیظوا، رفاعت شوازیموا،زرینه بدلوا، سارا صابر، سارا سیدکمالیدینوا، عالم‌افروز شریپو، سهراب نور، مرحبا فیضوا، فخرالدین سعیدف، عبدالمؤمن شریفی، احمدجان قطب‌الدین‌زاده، نورالله عبدالله زاده و شهروز مکری، دیگر بازیگرانی هستند که در این فیلم نقش‌آفرینی کرده‌اند.

از دیگر عوامل فیلم می‌توان به این افراد اشاره کرد: امیر اثباتی (مشاور کارگردان، مدیر طراحیو طراح لباس)، مرتضی قیدی (مدیرفیلمبرداری)، پیمان یزدانیان (آهنگساز)،مسعود دلیری (مجری طرح و مدیر تولید)،پرویز آبنار (طراح صدا)، امین انتشاری (طراح جلوه‌های ویژه کامپیوتری)، احسان روناسی (طراح گریم)، گلزار فرزانه (برنامه‌ریز و دستیاراول کارگردان)، سید امین نوربخش (دستیار برنامه‌ریز)، شهروز مکری (دستیار کارگردان)،رعنا بهرخ (منشی صحنه)، هوتن حق‌شناس(اصلاح رنگ)، رئوفه رستمی (عکاس)، رضا اسدی و زهره علمشاهی (دستیار تدوین)، فیض‌الله فیضف، منظرعلی جلالف (گروه کارگردانی تاجیک)، مشاور تاجیکستان (سفر حقدادف). پخش جهانی فیلم بر عهده کمپانی DreamLabFilms فرانسه با مدیریت نسرین میرشب است.

نگار اسکندرفر، تهیه‌کنندۀ «خرگوش سیاه خرگوش سفید» که تهیه‌کنندگی فیلم قبلی شهرام مکری «جنایت بی‌دقت» را نیز بر عهده داشته، «خرگوش سیاه خرگوش سفید» را ادامه روند فیلمسازی این کارگردان توصیف می‌کند و می‌گوید «این بهترین فیلمی است که شهرام مکری در دوران فیلمسازی خود ساخته است».



همچنین در سال ۲۰۱۸، فیلم سوم او «هجوم» در جشنواره فیلم برلین به نمایشدرآمد و فیلم چهارمش، «جنایت بی‌دقت» نیز «هوگوی نقره‌ایِ» بخش اصلی جشنواره فیلمشیکاگو و جایزه بهترین فیلمنامه از منتقدان ونیز را به دست آورد. شهرام مکری امسال با فیلم «خرگوش سیاه خرگوش سفید» دومین حضور خود در بخش اصلی جشنواره فیلم شیکاگو را تجربه خواهد کرد.

