به گزارش ایلنا، هیأت داوران این بخش متشکل از آناهیتا قزوینی زاده، سروش صحت و شادمهر راستین، پس از بررسی آثار رسیده، سه فیلم‌نامه را به‌عنوان برگزیده انتخاب کردند:



رتبه اول: «تجهیز» به قلم سیدمحمدحسین موسوی

تندیس استاد غلامحسین فرنود + لوح تقدیر + حمایت شرکت Starklfilm برای تولید

رتبه دوم: «مرگ گاهی ودکا می‌نوشد» به قلم نیلوفر رحمانی

تندیس استاد غلامحسین فرنود + لوح تقدیر + حمایت شرکت Starklfilm برای تولید

رتبه سوم: «پشت پرده» به قلم نفیسه زارع و عاطفه صالحی

تندیس استاد غلامحسین فرنود + لوح تقدیر + حمایت شرکت Starklfilm برای تولید

این جشنواره با هدف پاسداشت نام و یاد کارگردان برجسته سینمای ایران، عباس کیارستمی، و حمایت از نسل تازه فیلم‌سازان مستقل و نویسندگان فیلم کوتاه برگزار می‌شود.

مراسم اختتامیه دومین دوره جشنواره به دبیری حامد سلیمان زاده، با حضور فیلم‌سازان، نویسندگان، و علاقه‌مندان به سینمای کوتاه، در فضایی صمیمی و در کنار مزار این فیلم‌ساز فقید برگزار شد.

