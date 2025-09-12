خبرگزاری کار ایران
اعلام برگزیدگان بخش فیلم‌نامه کوتاه دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه عباس کیارستمی

برگزیدگان بخش «فیلم‌نامه کوتاه» دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه عباس کیارستمی در مراسم اختتامیه که روز ۱۹ شهریور ماه در مزار زنده‌یاد عباس کیارستمی برگزار شد، معرفی و تقدیر شدند.

به گزارش ایلنا،  هیأت داوران این بخش متشکل از آناهیتا قزوینی زاده، سروش صحت و شادمهر راستین، پس از بررسی آثار رسیده، سه فیلم‌نامه را به‌عنوان برگزیده انتخاب کردند:


 رتبه اول: «تجهیز» به قلم سیدمحمدحسین موسوی
تندیس استاد غلامحسین فرنود + لوح تقدیر + حمایت شرکت Starklfilm برای تولید
رتبه دوم: «مرگ گاهی ودکا می‌نوشد» به قلم نیلوفر رحمانی
تندیس استاد غلامحسین فرنود + لوح تقدیر + حمایت شرکت Starklfilm برای تولید
رتبه سوم: «پشت پرده» به قلم نفیسه زارع و عاطفه صالحی
تندیس استاد غلامحسین فرنود + لوح تقدیر + حمایت شرکت Starklfilm برای تولید
این جشنواره با هدف پاسداشت نام و یاد کارگردان برجسته سینمای ایران، عباس کیارستمی، و حمایت از نسل تازه فیلم‌سازان مستقل و نویسندگان فیلم کوتاه برگزار می‌شود.
مراسم اختتامیه دومین دوره جشنواره به دبیری حامد سلیمان زاده، با حضور فیلم‌سازان، نویسندگان، و علاقه‌مندان به سینمای کوتاه، در فضایی صمیمی و در کنار مزار این فیلم‌ساز فقید برگزار شد.

