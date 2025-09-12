به گزارش ایلنا به نقل تر از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، سید علاالدین یاسینی پیشکسوت دف‌نوازی کردستان و داور هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان شب گذشته در سن ۵۸ سالگی دار فانی را وداع گفت.

منصور مرادی نوازنده دف کردستان ضمن تایید این خبر گفت: متاسفانه لحظاتی قبل خبردار شدیم که استاد سیدعلاالدین یاسینی به علت حمله قلبی در بیمارستان بیجار درگذشت.

وی ادامه داد: طی هماهنگی با شهرداری سنندج، پیکر استاد به این شهر منتقل و در قطعه هنرمندان به خاک سپرده می‌شود که جزییات بیشتر در خصوص زمان مراسم تشییع پیکر استاد یاسینی متعاقبا اعلام خواهد شد.

یاسینی متولد ۱۳۴۶ و از شاگردان برجسته استاد خلیفه کریم صفوتی و فرزند استاد صدیق یاسینی از دف نوازان مطرح کردستانی بود.

تسلط کامل به مقام‌های خانقاهی و مولودی خوانی در کنار آموزش افتخاری هنر دف نوازی به علاقه‌مندان تا امروز زمینه حضور صدها نفر نوازنده دف را به عرصه موسیقی فراهم آورده است.

برگزاری ده‌ها برنامه دف‌نوازی در داخل و خارج از کشور بخشی از فعالیت‌های این هنرمند و استاد توانمند کردستانی بوده است.

داوری در دو دوره جشنواره دف نوای رحمت، جشنواره ملی موسیقی جوان و… از دیگر فعالیت‌های هنری استاد یاسینی است.

یاسینی روز جمعه گذشته ۱۴ شهریورماه به عنوان داور موسیقی کردستان ساز دف در هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان حضور داشته است.

انجمن موسیقی ایران این ضایعه دردناک را به جامعه موسیقی ایران تسلیت می‌گوید.

انتهای پیام/