درخواست جمعی از سینماگران برای مهیا شدن شرایط معرفی «غریزه» به اسکار

به گزارش ایلنا، جمعی از سینماگران برای مهیا شدن شرایط معرفی فیلم سینمایی «غریزه» ساخته سیاوش اسعدی به آکادمی اسکار بیانیه‌ای صادر کردند.



متن این بیانیه به شرح زیر است:



«ما جمعی از سینماگران یادآور می‌شویم که فیلم «غریزه» پروانه نمایش رسمی دارد و برای مهیا شدن شرایط لازم در جهت معرفی به کمیته آکادمی اسکار نیازمند یک اکران محدود و یک‌هفته‌ای است؛ روالی که در سال‌های گذشته نیز برای آثار دیگر فراهم شده است.



پرسش ساده‌ ما این است: چرا با وجود داشتن پروانه نمایش رسمی، این امکان روشن و بدیهی هنوز فراهم نشده است؟



ما امیدواریم دولت جدید، که با شعار حمایت از سینما و سینماگران آغاز به کار کرده، بیش از پیش مراقبت کند تا فرصت‌های بین‌المللی و حقوق قانونی سینماگران حفظ شود و این فیلم بتواند در فرصت قانونی و عادلانه اکران شود و به این بهانه از قضاوت هیئت انتخاب نماینده سینمای ایران به اسکار حذف نشود.



برای پایمال نشدن حق و اجرای عدالت در همه فیلم های سینمایی موافق هستیم



فهرست امضا، بدون ترتیب:



علیرضا داودنژاد، اصغر رفیعی جم، محسن علی اکبری، کیانوش‌عیاری، حسین فرحبخش، محسن امیر یوسفی، محمد شایسته، مصطفی کیایی، علی اسدزاده، تورج اصلانی، امیر حسین علم الهدی، فرزاد موتمن‌، ایرج رامین فر، امین حیایی، حامد بهداد، ژاله صامتی، تینا پاکروان، پانته‌آ پناهی ها، بهرام بهرامیان، سیامک اسعدی، علیرضا برازنده، حسن مصطفوی‌، علیرضا امینی، امیر برادران، امیر حسین عسگری، خسرو نقیبی، علیرضا علویان، فرزین قره‌گزلو، بهمن کامیار، علی اوجی، مرتضی غفوری، ساعد نیک زاد، مهرداد کوروش نیا، مسعود خاک باز، سام قریبیان، ارین گل صورت، سعید هاشمی، مهدی اصلانی، محمود گبرلو، احسان دبیروزیری، علی علایی، بهزاد زهرایی، بابک صحرایی، حمید ترکاشوند، فاطمه گودرزی، ناهید مسلمی، عباس عباسی، مرتضی عباس‌میرزایی، حسین دوماری ‌و …»

