بیانیه خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز سینما

به گزارش ایلنا، متن بیانیه خانه کارگر به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

روز سینما فرصتی است برای بازاندیشی در جایگاه والای این هنر-رسانه اثرگذار در جامعه. سینما به عنوان زبان مشترک ملت‌ها، توانسته است در کنار سرگرمی و هنر، بستری برای انتقال فرهنگ، ارزش‌ها و دغدغه‌های اجتماعی فراهم آورد.

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران ضمن گرامیداشت این روز، یادآور می‌شود که سینمای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به‌ویژه در دوران دفاع مقدس، نقشی بی‌بدیل در ترسیم رشادت‌ها، ایثارگری‌ها و بیان حقایق تاریخی ملت ایران ایفا کرده است. این هنر متعهد با به تصویر کشیدن مجاهدت‌ها و مقاومت‌های مردم و رزمندگان، به حافظه فرهنگی و تاریخی کشور غنا بخشید.

امروز نیز سینما رسالتی خطیر در بازنمایی مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه دارد و می‌تواند با پرداختن به دغدغه‌های کارگران، تلاش‌ها، امیدها و مشکلات آنان، فرهنگ کار و کارگری را بیش از پیش در جامعه ترویج کند. همچنین سینما ابزاری توانمند در تبادلات فرهنگی با سایر ملت‌هاست و می‌تواند تصویر واقعی از هویت، تمدن و دستاوردهای ملت ایران به جهانیان ارائه نماید.

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که حمایت از سینمای متعهد، مردمی و حقیقت‌گو، به استحکام بنیان‌های فرهنگی و اجتماعی کشور کمک کرده و مسیر رشد و تعالی جامعه را هموار می‌سازد.

والسلام علیکم و رحمه‌الله

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران

انتهای پیام/