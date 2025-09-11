خبرگزاری کار ایران
بیانیه خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز سینما
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز ملی سینما با انتشار بیانیه‌ای، این روز را فرصتی برای بازاندیشی در جایگاه والای این هنر-رسانه اثرگذار در جامعه دانست.

به گزارش ایلنا، متن بیانیه خانه کارگر به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

روز سینما فرصتی است برای بازاندیشی در جایگاه والای این هنر-رسانه اثرگذار در جامعه. سینما به عنوان زبان مشترک ملت‌ها، توانسته است در کنار سرگرمی و هنر، بستری برای انتقال فرهنگ، ارزش‌ها و دغدغه‌های اجتماعی فراهم آورد.

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران ضمن گرامیداشت این روز، یادآور می‌شود که سینمای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به‌ویژه در دوران دفاع مقدس، نقشی بی‌بدیل در ترسیم رشادت‌ها، ایثارگری‌ها و بیان حقایق تاریخی ملت ایران ایفا کرده است. این هنر متعهد با به تصویر کشیدن مجاهدت‌ها و مقاومت‌های مردم و رزمندگان، به حافظه فرهنگی و تاریخی کشور غنا بخشید.

امروز نیز سینما رسالتی خطیر در بازنمایی مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه دارد و می‌تواند با پرداختن به دغدغه‌های کارگران، تلاش‌ها، امیدها و مشکلات آنان، فرهنگ کار و کارگری را بیش از پیش در جامعه ترویج کند. همچنین سینما ابزاری توانمند در تبادلات فرهنگی با سایر ملت‌هاست و می‌تواند تصویر واقعی از هویت، تمدن و دستاوردهای ملت ایران به جهانیان ارائه نماید.

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که حمایت از سینمای متعهد، مردمی و حقیقت‌گو، به استحکام بنیان‌های فرهنگی و اجتماعی کشور کمک کرده و مسیر رشد و تعالی جامعه را هموار می‌سازد.

والسلام علیکم و رحمه‌الله

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران

انتهای پیام/
