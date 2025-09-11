پرفورمنس آرت «خودمعشوقپنداری» در خانه هنرمندان/بداهه از جنس تجربههای زیست روزمره
پرفورمنس آرت «خودمعشوقپنداری» این روزها با استقبال مردم در خانه هنرمندان در حال اجراست.
به گزارش ایلنا، پرفورمنس آرت «خودمعشوقپنداری» با طراحی و کارگردانی صادق کندری، با اجرای سارا پوردلجو و آهنگسازی و نوازندگی موژان میرزایی، تلفیقی از هنرهای نمایشی، ویدئو آرت و بداههپردازی است که در سه شب ابتدایی خود، از ۱۷ شهریور، با ۱۴ اجرا همراه مخاطبان بود.
اجراهای روز سوم، به درخواست و البته ارتباط مستقیم مخاطبان، تا ۵۰ دقیقه ادامه داشت و با چالشهای روانشناختی بین بازیگر و مخاطب و بررسی دقیقتر مواجهها و تجربههای زیسته منجر شد.
صادق کندری درباره این پرفورمنس آرت گفت: این اثر بر پایه مواجهات واقعی گروه با جامعه و تجربههای زیسته ما شکل گرفته است. این اثر بینارشتهای که با تلفیق هنرهای نمایشی، ویدئو آرت و بداههپردازی شکل گرفته، تجربهای منحصربهفرد برای مخاطبان ارائه میدهد.
به گفته وی، گروه با زبان هنر انتزاعی، لحظههای پراکنده زندگی را روایت کرده و به تاثیر ناخودآگاه روابط انسانی و اختلالات روانی بر رفتارها میپردازد.
وی افزود: هر اجرا در بازههای ۳۰ دقیقهای با حضور ۱۰ مخاطب از ساعت ۱۶ تا ۲۱ برگزار میشود که دو شب اول اجرا با استقبال خوبی رو به رو شد. بداههپردازی هسته اصلی کار ما است و موسیقی، نوشتار و بازیگری در لحظه خلق میشوند. گروه ما شامل یک بازیگر، یک نوازنده ویلن، یک نویسنده و خودم بهعنوان کارگردان است.
کندری در پایان با اشاره به ریشههای این پروژه توضیح داد: ایده «خودمعشوقپنداری» از سالها تجربه من در تئاتر، پرفورمنسهای اجتماعی و کار با صدا و ویدئو شکل گرفت. این اثر بازتاب مواجهات من با مردم است که در قالب هنر انتزاعی مستند میشود تا مخاطب هم در خلق آن سهیم باشد.
اجراهای این پرفورمنس بهصورت دورهای در گالریهای مختلف تهران ادامه خواهد یافت تا از دل بازخورد مخاطبان، متنی برای یک نمایشنامه مونولوگ شکل گیرد.
دو روز پایانی «خودمعشوقپنداری»؛ پنجشنبه و جمعه، ۲۰ و ۲۱ شهریور اجرا خواهد شد.
علاقهمندان میتوانند برای تماشای این اثر هر روز عصر از ساعت ۱۶ تا ۲۱ میتوانند به خانه هنرمندان مراجعه کنند. تماشای این اجرا رایگان و برای عموم آزاد است.