نمایش میدانی «سرزمین خورشید» در خراسان شمالی
ابراهیم بهادری، ایجاد ظرفیت ۷ هزار نفری نمایش میدانی برای استان خراسان شمالی را یک تحول فرهنگی دانست و گفت: دومین کنگره ملی ۳۰۰۰ شهید استان با میزبانی از نمایش بومی میدانی «سرزمین خورشید» زمینههای رشد فرهنگی در این استان را فراهم کرد.
به گزارش ایلنا، نمایش بومی میدانی «سرزمین خورشید» به نویسندگی حمید حسینخانی و تهیهکنندگی ابراهیم بهادری با حمایت دومین کنگره ملی ۳۰۰۰ شهید استان خراسان شمالی از ۱۵ تا ۲۴ شهریورماه در دهکده مقاومت بجنورد اجرا میشود و هر شب میزبان بیش از ۷ هزار مخاطب خواهد بود.
ابراهیم بهادری، تهیهکننده این نمایش در این خصوص به ساخت بزرگترین مجموعه نمایشی استان خراسان شمالی در دهکده مقاومت استان پرداخت و گفت: خوشحالیم که در این ایام با حمایت ستاد دومین کنگره ملی ۳ هزار شهید خراسان شمالی و مشارکت دستگاههای مختلف استانی یک طرح فرهنگی بزرگ برای استان خراسان شمالی رقم خورد. با این طرح ظرفیت مهم و ماندگار در حوزه نمایش و فرهنگ استان کلید خورد که به نتیجه رسید و سرانه فرهنگی استان تقویت شد.
او با بیان اینکه اقدامات زیرساختی این پروژه از دو ماه پیش آغاز شده و در قالب یک حرکت جهادی و شبانهروزی به سرانجام رسیده است، افزود: با تلاش تیمی حرفهای، مجموعهای فرهنگی-نمایشی با ظرفیت ۵ هزار صندلی در مساحت ۷ هزار مترمربع ایجاد شد که میتواند زمینهساز تحولات مهم در هنر نمایشی استان باشد.
آموزش ۲۰۰ هنرور بومی برای نمایش میدانی
تهیهکننده نمایش «سرزمین خورشید» از آموزش ۲۰۰ هنرور محلی برای اجرای این پروژه خبر داد و گفت: این نیروهای آموزشدیده، علاوه بر تأمین منابع انسانی این پروژه، به عنوان ظرفیت قابل اتکا برای تولیدات نمایشی آینده استان نیز محسوب میشوند.
بازخوانی تاریخ ایران از زرتشت تا مدافعان حرم
بهادری با اشاره به محتوای نمایشی «سرزمین خورشید»، آن را تلاشی برای بازخوانی تاریخ پرافتخار ایران دانست و اظهار داشت: یکی از آسیبهای جوامع امروزی، فراموشی گذشته تاریخی است؛ موضوعی که در عصر ارتباطات به چالشی جدی برای هویت فرهنگی تبدیل شده است.
این تهیهکننده، خراسان شمالی را از کهنترین نقاط ایران دانست و تصریح کرد: در این نمایش، با هدفگذاری روی نسل چهارم و پنجم انقلاب، مجموعهای ۱۰ آیتمی طراحی شده که هر آیتم شامل چند پرده نمایشی است. روایت ما از دوران پیش از اسلام، آیین زرتشتی آغاز شده و سپس به موضوعاتی، چون شورای سقیفه، واقعه خانه حضرت زهرا (س)، واقعه عاشورا، ورود امام رضا (ع) به نیشابور، ماجرای ملکه ایزابل و فرناندو، قلعه جلالالدین خوارزمشاه، حمله ازبکها به عمارت سردار مفخم، انقلاب اسلامی، اعزام به جبهه و در نهایت نقش مدافعان حرم پرداختهایم.
مشارکت ۳۰۰ نفر در اجرای پروژه
او با تأکید بر مشارکت گسترده نیروهای بومی در این پروژه فرهنگی بیان کرد: در مجموع نزدیک به ۳۰۰ نفر از بازیگران، عوامل اجرایی و هنروران در این نمایش مشارکت دارند که از این میان، حدود ۲۰۰ نفر از نیروهای بومی استان هستند؛ افرادی که در قالب این پروژه آموزش دیدهاند و در آینده نیز میتوانند در طرحهای نمایشی مختلف مورد استفاده قرار گیرند.
مدیر جلوههای ویژه میدانی: محسن روزبهانی؛ طراح حرکت: علی براتی؛ طراح صحنه و دکور: مهدی حسینخانی؛ مدیر اجرایی دکور: امید عالمی؛ طراح گریم و لباس: شورش معروفی؛ طراح نور: علیرضا کریمی؛ دستیار یک کارگردان و برنامهریز: سعید اسفندیاری؛ بازیگردان: شهاب راحله؛ مدیر تولید: مهدی عربپور؛ صدابردار: مهدی عزیزی؛ مدیر پخش تصاویر: سید حسن هاشمی؛ با حضور بابک والی دیگر عوامل این نمایش هستند.