نمایش «۲۵۷» روی صحنه میرود
به گزارش ایلنا، نمایش «۲۵۷» به نویسندگی مسعود بهمنی و کارگردانی حسین فردوسی از ۲۱ شهریور، در بلک باکس ایران مال، روی صحنه میرود.
این اثر در قالب یک پرفورمنس تعاملی، با مدت زمان ۶۰ دقیقه، تلاش میکند مرزهای سنتی تئاتر را درنوردد و مخاطب را از جایگاه تماشاگر صرف، به یکی از عناصر اصلی روایت بدل کند.
در این اجرا، بازیگران با بهرهگیری از تکنیکهای بدنی، دیالوگهای چندلایه و تعامل مستقیم با مخاطب، فضایی خلق میکنند که در آن هر فرد حاضر در سالن، بخشی از روایت میشود.
در این اجرا، به ازای هر تماشاگر، یک بازیگر حضور دارد؛ ساختاری که نهتنها چیدمان اجرایی را دگرگون کرده، بلکه تجربهای بیواسطه و منحصربهفرد از مشارکت در روایت را فراهم آورده است. مخاطب دیگر صرفاً ناظر نیست، بلکه در دل داستان تنفس میکند، واکنش نشان میدهد و بخشی از جریان زندهی نمایش میشود.
این اجرا بخشی از برنامههای جدید بلکباکس ایرانمال در حمایت از تئاترهای نوگرا و تجربی است؛ برنامهای که با هدف گسترش زبانهای اجرایی معاصر و جذب مخاطبان جوانتر، در حال شکلگیری است.
عوامل دیگر این نمایش عبارتند از تهیه کننده: مسعود بهمنی، مجری طرح: ایمان یزدی، دراماتورژ: کوروش رجایی، طراح صحنه: کیمیا ساری، گروه کارگردانی: وحید نوبخت، آیلار اعیادی، علی خمر، ماریا رحمتی، سجاد احمدی، طراح گریم: یگانه نصراله زاده، آهنگساز: مهسا رضایی، کاوه کاویانپور
علاقمندان جهت تهیه بلیت این نمایش میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.