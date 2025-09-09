خبرگزاری کار ایران
سریال‌های جدید پیمان معادی، آیدا پناهنده و حامد عنقا به زودی از نمایش خانگی

کد خبر : 1684140
پیمان معادی، آیدا پناهنده، حامد عنقا، علی اسدزاده، مصطفی کیایی، امین حسین‌پور، محمدرضا تخت‌کشیان، حامد جوادزاده و... به زودی تولیدات جدید خود را در شبکه نمایش خانگی منتشر می‌کنند.

به گزارش ایلنا، فهرستی از برنامه‌های متنوع در صف تولید و انتشار فیلیمو به این شرح منتشر شد: سریال «هزارو یک‌شب» به تهیه کنندگی و کارگردانی مصطفی کیایی، سریال «جادوی سفید» به کارگردانی آیدا پناهنده، سریال «۵۳» به تهیه کنندگی حامد عنقا، سریال «حضرت اجل» به تهیه کنندگی محمد رضا تختکشیان، سریال «خاویار» به کارگردانی پیمان معادی، سریال «جناب ابر» به کارگردانی امین حسین پور، سریال «درمانده» به تهیه کنندگی محمد شایسته، سریال «قصه های تارا» به تهیه کنندگی مصطفی کیایی و در بخش برنامه‌های غیرنمایشی نیز «کندو» به تهیه کنندگی امیرحسین بزرگ زادگان، «شفرونی» به تهیه‌کنندگی حسین ربانی، «صحنه» به تهیه کنندگی حامد جوادزاده و فصل جدید «گل یا پوچ» به تهیه کنندگی علی اسدزاده.

انتهای پیام/
